Hà Nội quy định thời gian thẩm định dự án tại bãi sông, bãi nổi

Theo Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian thẩm định đối với dự án đầu tư công nhóm A, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm A, không quá 28 ngày…

HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 7, Điều 18 của Luật Thủ đô.

Cụ thể về trình tự tổng quát: chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình và các hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật có liên quan, gửi cơ quan chủ trì thẩm định; cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; các cơ quan có liên quan gửi văn bản kết quả thẩm định về cơ quan chủ trì thẩm định; cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo UBND Thành phố; UBND Thành phố xem xét, phê duyệt dự án đầu tư.

Thời gian thẩm định: đối với dự án đầu tư công nhóm A, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm A là không quá 28 ngày. Đối với dự án đầu tư công nhóm B, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm B, không quá 21 ngày. Đối với dự án đầu tư công nhóm C, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm C, thời gian thẩm định không quá 14 ngày. Đối với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư thì không quá 10 ngày…

Nội dung thẩm định: Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều; sự phù hợp quy hoạch phòng chống lũ trên từng tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều; phương án phòng chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch Thủ đô;

Vị trí xây dựng công trình so với phạm vi bảo vệ đê điều; các nội dung đảm bảo không làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế; không làm tăng giảm giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế; không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu đối với việc xây dựng công trình; thẩm định các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định nội dung về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật chuyển giao Công nghệ. Các cơ quan khác có liên quan thẩm định, cho ý kiến về nội dung liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian phê duyệt dự án đối với dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm A và tương đương; không quá 4 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, C và tương đương, kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định; không quá 3 ngày làm việc đối với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án PPP không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư.