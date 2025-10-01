YouTube trả 24,5 triệu USD để chấm dứt tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump

YouTube đã chấp nhận chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc tài khoản của ông bị khóa sau sự kiện bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol…

Đây là công ty công nghệ lớn cuối cùng chịu “xuống nước” trước Tổng thống Trump sau vụ kiện pháp lý gây nhiều chú ý từ năm 2021.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Bắc California, YouTube, nền tảng video thuộc sở hữu của Google, sẽ chi 22 triệu USD cho Quỹ Khiêu vũ Nhà Trắng của Tổng thống Trump và 2,5 triệu USD cho các nguyên đơn khác đi cùng vụ kiện, đổi lại toàn bộ khiếu nại sẽ được rút.

Theo tờ báo của Anh Independent, như vậy, tổng số tiền Tổng thống Trump thu được từ các thỏa thuận đã vượt 80 triệu USD. Trước đó, Meta (công ty mẹ Facebook và Instagram) và X (trước đây là Twitter) cũng chọn giải pháp hòa giải vào đầu năm, dù tài khoản của Tổng thống Trump thực tế đã được mở lại từ trước.

Hồi tháng 1, Meta trả 25 triệu USD để khép lại vụ kiện. Đến tháng 2, X (trước đây là Twitter) của Elon Musk cũng đồng ý giải quyết với thoả thuận khoảng 10 triệu USD.

Không chỉ mạng xã hội, các hãng truyền thông lớn cũng phải nhượng bộ. Tháng 7 vừa qua, Paramount, công ty sở hữu CBS News, đã trả 16 triệu USD để dàn xếp vụ kiện.

Tranh chấp xảy ra từ hồi đầu năm 2021. Ngày 6/1/2021, khi đám đông cực hữu tấn công Quốc hội Mỹ nhằm lật ngược kết quả bầu cử, YouTube cùng nhiều nền tảng khác đã đồng loạt khóa tài khoản của ông Trump vì lo ngại nguy cơ kích động bạo lực.

Giữa năm 2021, ông và các đồng minh đã đệ đơn kiện các mạng xã hội và cho rằng việc khóa tài khoản vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Tình thế chỉ thay đổi từ đầu năm nay. Tháng 1 năm nay, CEO Meta, Mark Zuckerberg, đã đồng ý trả 25 triệu USD để dàn xếp. Đến tháng 2, Elon Musk, vị tỷ phú sở hữu X (Twitter cũ), cũng chấp nhận chi 10 triệu USD để giải quyết vụ việc.

Đỉnh điểm là tháng 5, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin được cho là đã tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida, cùng chơi golf và đạt thỏa thuận.

Sau đó, Google báo cáo với tòa rằng hai bên đã có “các cuộc trao đổi hiệu quả” để đi đến kết thúc vụ kiện.

Tuy nhiên, nhiều thẩm phán và giới chuyên gia pháp lý cho rằng các vụ kiện thiếu cơ sở, bởi các công ty công nghệ cũng được Hiến pháp bảo vệ quyền điều chỉnh nền tảng của mình.