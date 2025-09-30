Công ty chứng khoán nhận định gì về hiện tượng kéo trụ "neo" chỉ số?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/10/2025

Kết phiên ngày 30/9, VN-Index giảm 4,78 điểm, tương đương 0,29% xuống mốc 1.661,70 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,99 điểm, tương đương 0,72% xuống 273,16 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động hẹp với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động hẹp với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ luân phiên tăng điểm để giúp thị trường neo giữ điểm số trong kênh giá đi ngang ngắn hạn.

Với việc duy trì dao động tích lũy trên đường giữa của kênh giá sideway tương ứng vùng 1.650-1.655 điểm trong các phiên vừa qua đang mở ra cơ hội giúp VN-Index hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 1700 điểm trong giai đoạn đầu tháng 10. Kỳ vọng nâng hạng thị trường và thông tin kết quả kinh doanh quý 3 khả quan ở nhiều nhóm ngành sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu và thị trường chung ở thời điểm hiện tại.

Nhà đầu tư tiếp tục tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức phù hợp. Các hoạt động bán trading nên được thực hiện khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự kênh trên.

Đối với hoạt động mua trading, chỉ thực hiện ở các nhịp thị trường rung lắc trong phiên, tập trung ở các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực và liên quan đến nâng hạng thị trường như chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài”.

Xu hướng giằng co của VN-Index ngày càng rõ rệt với biên độ dao động nở rộng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau giai đoạn ngắn giằng co quanh 1.675 đầu phiên sáng, lực bán đẩy VN-Index xuống 1.645. Tại đây, lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, kết phiên tại mốc 1.661,70 điểm, giảm gần 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Công nghệ thông tin, Dầu khí,… Ở chiều ngược lại, ngành Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Bất động sản,… tăng nhẹ. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Xu hướng giằng co ngày càng rõ rệt với biên độ dao động nở rộng, điểm tích cực là chỉ số vẫn duy trì điểm đóng cửa bên trên SMA10 và SMA20”.

Vẫn cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, duy trì trên vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trong mô hình cái nêm, với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 05/09, 16/09 và 26/09/2025. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Thị trường đã kết thúc quý 3/2025 với chỉ số VN-Index tăng 20,76% so với quý 2 và tăng 31,18% so với cuối năm 2024. Mức tăng giá tích cực, thanh khoản đột biến khi VN-Index vượt lên vùng giá cao nhất lịch sử năm 2022 dưới ảnh hưởng vượt trội của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với VN30 kết thúc quý 3 tăng 21,10% so với quý 2/2025. Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh với áp lực kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử. Sau khi kết thúc quý 3, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố định giá cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm, cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ và hướng tới mức 1.700 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 5 điểm và kết phiên tại mức 1.662 điểm (-0.3%). Chỉ số gặp áp lực bán mạnh vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều ở nhóm cổ phiếu Midcap. Mặc dù vậy, dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup và một số cổ phiếu nhóm Dịch vụ tài chính giúp hạn chế mức giảm của chỉ số.

VN-Index đóng cửa trên hỗ trợ tại MA10 ngày cho thấy xu hướng hồi phục ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Ngoài ra, thanh khoản thị trường hôm nay tăng nhẹ và cao hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất nhờ lực cầu bắt đáy cuối phiên và dòng tiền luân chuyển giữa một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, TVS Research duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ và hướng tới mức 1.700 trong ngắn hạn và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại”.

Thị trường có thể sẽ còn đi ngang và điều chỉnh nhẹ

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn đi ngang và điều chỉnh nhẹ ở phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức kháng cự 1.686 điểm và tiếp tục đi ngang trong hai phiên giao dịch tới, đặc biệt dòng tiền vẫn sẽ duy trì ở mức thấp và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ cho thấy nhà đầu tư vẫn đang bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Lực cầu bắt đáy vẫn hiện hữu trên thị trường và giúp VN-Index cân bằng quanh vùng 1.650-1.670

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top cùng thanh khoản ở mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động quanh đường MA20, đồng thời chỉ báo MACD và RSI chưa có thay đổi đáng chú ý so với phiên hôm qua cho thấy VN-Index đang trong nhịp đi ngang củng cố động lực. Chỉ báo CMF vận động trên mốc 0 cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện hữu trên thị trường và giúp VN-Index cân bằng quanh vùng 1.650-1.670.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung có tín hiệu hồi phục sau khi chạm đường hỗ trợ Tenkan, đồng thời là mốc 1650 cho thấy đây là mốc hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI chững lại và hướng lên nhẹ, tuy nhiên chỉ báo MACD chưa cho tín hiệu hình thành đáy nên diễn biến của VN-Index trong các phiên tiếp theo vẫn sẽ theo hướng đi ngang như nhận định nêu trên.

VN-Index ghi nhận phiên giao dịch với diễn biến sideway biên độ 30 điểm. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường, cùng với đó tranh thủ cơ cấu danh mục theo hướng hiện thực hóa lợi nhuận ở những mã đã tăng nóng trong thời gian qua và đang xuất hiện áp lực bán mạnh, đồng thời chọn lọc cổ phiếu có diễn biến đi ngang tích lũy ở nền hỗ trợ dài hạn và có kỳ vọng KQKD Q3 tích cực để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm ngân hàng và chứng khoán”.

VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.655-1.675 điểm nhằm tiếp tục thăm dò mức độ mạnh/yếu của hai bên cung cầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Đà tăng bị cản trở bởi hoạt động bán quanh vùng 1.675 điểm nhưng đà điều chỉnh trong ngày được thu hẹp nhờ lực cầu giá thấp tại vùng 1.655-1.660 điểm. Trong ngày mai, chỉ số VN-Index sẽ có diễn biến tương tự phiên 30/09, dao động trong biên độ 1.655-1.675 điểm nhằm tiếp tục thăm dò mức độ mạnh/yếu của hai bên cung cầu”

Khả năng VN-Index vận động giằng co và rung lắc có thể tiếp diễn trong phạm vi 1.600 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.661,70 điểm, giảm 4,78 điểm (-0,29%). KLGD khớp lệnh 1,1 tỷ đơn vị.

Khép lại phiên giao dịch biến động, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục giữ cân bằng trên ngưỡng MA20. Khả năng vận động giằng co và rung lắc có thể tiếp diễn trong phạm vi 1.600 – 1.710. Diễn biến này phản ánh giai đoạn tích lũy cần thiết trước khi hình thành xu hướng mới rõ nét hơn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.