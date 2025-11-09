Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.

Dù vẫn có quan điểm cho rằng thị trường có thể giữ được mốc 1600 điểm nếu phục hồi tuần tới, đa số ý kiến còn lại đánh giá rất thận trọng về rủi ro giảm thêm hướng tới các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Đặc biệt áp lực giải chấp là điều cần chú ý vì các đáy điều chỉnh trung hạn thường kết thúc bằng những đợt bán tháo, giải chấp chéo và xuất hiện dòng tiền lớn thu gom.

Các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp tới trung bình và quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ. Hiện tại vùng 1590-1600 tương ứng với MA100 vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu VN-Index xuyên thủng vùng này có thể tìm xuống mức thấp hơn quanh 1550 điểm, 1500 điểm.

Dù vậy các chuyên gia cũng lưu ý rằng đáy của cổ phiếu khác với đáy của chỉ số và đây chỉ là nhịp điều chỉnh bình thường sau giai đoạn tăng dài trước đó. Những thông tin bất lợi như tỷ giá, lãi suất không mới mà chỉ mới trong cảm tính của nhà đầu tư ở giai đoạn thị trường xấu. Trái lại, nhịp điều chỉnh này là cơ hội để tích lũy các vị thế đầu tư trung và dài hạn với mức giá thấp.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Liên tiếp các bull-trap cuối cùng đã khiến VN-Index thủng ngưỡng 1600 điểm trong phiên cuối tuần. Trong các lần trao đổi trước anh chị cũng đã dự kiến kịch bản này. Tuy nhiên sức ép mới đã khiến không ít nhà phân tích thay đổi quan điểm, rời ngưỡng hỗ trợ xuống mức thấp hơn. Anh chị có thay đổi quan điểm? Mốc dự kiến tái gia nhập thị trường là ngưỡng nào?

Tôi cho rằng thị trường hoàn toàn có khả năng xảy ra bán giải chấp nếu như tiếp tục bị bán hoảng loạn và giảm sốc. Thị trường vẫn đang ở trong giai đoạn margin cao kỷ lục, không ít nhà đầu tư mắc kẹt ở những vùng đỉnh. Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Như tôi đã nhận định thị trường kéo rướn vượt đỉnh bất thành thì xác suất rất lớn sẽ thủng vùng hỗ trợ 1600 điểm và khó có thể xác định thị trường sẽ giảm về vùng nào. Tuy nhiên tôi cho rằng thị trường sẽ tạo đáy nếu như “call margin” chéo xảy ra. Đó là thời điểm tạo cơ hội cho nhà đầu tư cầm tiền giải ngân với tỷ trọng lớn đặc biệt với các cổ phiếu trong nhóm VN30.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi vẫn giữ lập trường của mình về thị trường, ưu tiên quản trị rủi ro trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, thận trọng nhưng không quá bi quan. Việc phá vỡ dưới mốc 1600 điểm phần lớn là diễn biến kỹ thuật sau nhiều lần phục hồi thất bại, chứ không phải sự thay đổi mang tính cấu trúc về cơ bản. Tôi cho rằng diễn biến hiện tại là một phần của đợt điều chỉnh cần thiết nhằm xây dựng lại nền tảng vững chắc hơn.

Về việc tái gia nhập thị trường, hành động “bắt dao rơi” trong xu hướng giảm luôn tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Vậy nên, phương pháp tôi chọn là quan sát phản ứng của thị trường tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để đưa ra hành động, thay vì giả định thị trường sẽ chạm đáy tại một điểm cụ thể. Hiện tại, tôi sẽ theo dõi hai ngưỡng hỗ trợ gần là khu vực 1550 - 1560 và thấp hơn là ngưỡng 1480 - 1500. Nếu trạng thái cân bằng được xác nhận, kèm theo tín hiệu cải thiện về lực cầu, sẽ là cơ sở cho việc giải ngân tiềm năng.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Sau chuỗi “bull-trap” kéo dài, việc VN-Index thủng ngưỡng 1.600 điểm trong phiên cuối tuần là diễn biến không quá bất ngờ, bởi đây là kịch bản đã được tôi đề cập từ những lần trao đổi trước. Hiện chỉ số đang tiệm cận vùng MA100 – vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh thường tạo ra các nhịp hồi phục ngắn hạn khi thị trường rơi sâu. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư bị thử thách, khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật từ vùng này là khá cao.

Tuy nhiên, nếu lực bán tiếp tục duy trì và các yếu tố tiêu cực từ nhóm vốn hóa lớn chưa hạ nhiệt, VN-Index hoàn toàn có thể lùi về vùng hỗ trợ sâu hơn quanh đường MA200, tương ứng khoảng 1440 điểm. Dù vậy, tôi cho rằng trong ngắn hạn, đây chưa phải là giai đoạn thích hợp để thay đổi quan điểm hay hạ quá thấp kỳ vọng, bởi vùng giá hiện tại đã bắt đầu phản ánh phần lớn rủi ro ngắn hạn của thị trường.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường vẫn trong pha điều chỉnh từ vùng đỉnh 1790 – 1795 điểm về quanh khu vực 1590 – 1600 điểm. Giai đoạn tăng điểm lớn rồi đến chuỗi phiên điều chỉnh có thể sớm kết thúc cho dù vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường quanh khu vực 1580 – 1600 điểm. Theo tôi phiên phiên điều chỉnh “quá đà” dưới mốc 1600 điểm về bản chất cũng không khác biệt nhiều so với chuỗi phiên tăng/giảm trước đó. Pha điều chỉnh cũng sẽ sớm kết thúc để nhường chỗ cho chuỗi phiên hồi phục. Có thể giai đoạn này phù hợp với việc quản lý danh mục thận trọng và nắm giữ vài cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan hơn là việc giao dịch dàn trải và giao dịch ngắn hạn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc ngưỡng 1600 điểm bị xuyên thủng là một diễn biến kỹ thuật xác nhận áp lực bán trong ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế. Quan điểm của tôi không thay đổi, chỉ là vùng hỗ trợ mục tiêu buộc phải dịch chuyển. Tôi hiện đang dời sự tập trung xuống vùng nền giá tin cậy hơn tại 1530-1550 điểm. Đây mới là khu vực kỳ vọng sẽ xuất hiện lực cầu bắt đáy dài hạn đủ mạnh. Tôi sẽ không vội tái gia nhập, mà sẽ chờ đợi các tín hiệu cân bằng rõ ràng tại vùng này trước khi giải ngân.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mặc dù VN-Index suy yếu có thể đổ lỗi cho các trụ như VIC, VHM và một số mã ngân hàng lớn giảm giá, tuy nhiên cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn đáng kể, thậm chí việc bắt đáy trong ngày 4/11 cũng dẫn đến thua lỗ. Có vẻ thị trường đang cạn những cơ hội giao dịch ngắn hạn? Anh chị có lời khuyên gì cho nhà đầu tư?

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Khi thị trường rơi vào xu hướng giảm, việc cố gắng trading ngắn hạn thường trở nên rất khó khăn, bởi các nhịp phục hồi thường không kéo dài. Thực tế cho thấy, ngay cả những phiên bán tháo mạnh – vốn được xem là cơ hội “bắt đáy” – cũng chưa chắc mang lại lợi nhuận khi tâm lý thị trường vẫn còn yếu. Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên điều chỉnh lại chiến lược.

Với nhà đầu tư dài hạn, những phiên giảm mạnh hay hoảng loạn lại là cơ hội tốt để tích lũy dần các cổ phiếu cơ bản ở vùng giá hấp dẫn, giúp hạ giá vốn và tạo biên an toàn cho danh mục.

Trong khi đó, nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên xem xét giải ngân khi chỉ số tiệm cận các vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh như MA100 hoặc MA200, nơi xác suất đảo chiều cao hơn.

Dù là theo hướng nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là giải ngân từng phần và duy trì tỷ trọng tiền mặt đủ lớn để linh hoạt ứng phó. Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, tiền mặt chính là lớp đệm an toàn giúp chúng ta bảo toàn nguồn lực và sẵn sàng khi cơ hội thực sự xuất hiện.

Theo tôi nhà đầu tư nên chú ý mốc 1590 – 1600 điểm này cũng là một vùng hỗ trợ mạnh. VN-Index cũng có thể hoàn toàn “đảo chiều” tăng lại ở tuần giao dịch tiếp theo. Ông Lê Đức Khánh

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Các vị thế ngắn hạn gần như không đạt được hiệu quả về lợi nhuận trong thời điểm này, trừ nhóm ngành dầu khi trong tuần vừa qua có sự tăng trưởng tương đối tốt đi ngược lại thị trường do có dòng tiền lớn tham gia, tuy nhiên nhóm này cũng đã giảm 20-25% trước đó. Tôi cho rằng đây là thời điểm nhà đầu tư rất dễ bị thị trường bào mòn NAV nếu tiếp tục mở các vị thế ngắn hạn. Tôi khuyến nghị chúng ta cần chờ đợi thị trường kết thúc nhịp điều chỉnh tạo đáy trung hạn để tham gia giải ngân với lượng tiền mặt lớn, khi đó là cơ hội và mức độ rủi ro là tối ưu hơn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc bắt đáy thất bại (như phiên 4/11) là tín hiệu rõ nhất cho thấy bên bán đang có ưu thế rất lớn. Thị trường đang trong trạng thái "dò đáy" thực sự, và trong giai đoạn này, mọi nỗ lực giao dịch ngắn hạn đều mang rủi ro rất cao. Lời khuyên của tôi là nhà đầu tư nên tạm dừng mọi hoạt động bắt đáy. Ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo toàn vốn, giữ tỷ trọng tiền mặt cao và kiên nhẫn chờ đợi thị trường tạo ra một vùng cân bằng tin cậy trước khi quay trở lại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Giai đoạn này có ít cổ phiếu có thể giao dịch ngắn hạn trong khi việc mua gom tích lũy cổ phiếu cơ bản hấp dẫn, tiềm năng, định giá thấp với tầm nhìn dài nên được ưu tiên hơn. Trong tuần qua có lẽ một cổ phiếu ngành dầu khí, tiện ích… có diễn biến tốt hơn so với thị trường chung nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tận dụng được cơ hội. Với số đông nhà đầu tư thì việc mua gom tích lũy cổ phiếu triển vọng nắm giữ 3 – 6 tháng trở lên sẽ phù hợp hơn là việc giao dịch ngắn hạn, đặc biệt ở thời điểm này.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Đúng vậy, điều kiện giao dịch ngắn hạn đã trở nên khó khăn hơn khi biến động gia tăng và độ rộng thị trường lại thu hẹp. Sự sụt giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn càng làm trầm trọng thêm tâm lý chán nản trên diện rộng. Ở giai đoạn này, nhà đầu tư nên ưu tiên bảo toàn vốn hơn là việc cố gắng bắt đáy. Nên duy trì lập trường kỷ luật, quan sát cách thị trường củng cố quanh các vùng hỗ trợ mới, và chỉ cân nhắc giải ngân khi cả thanh khoản và độ rộng cho thấy sự cải thiện.

Hiện tại, tôi sẽ theo dõi hai ngưỡng hỗ trợ gần là khu vực 1550 - 1560 và thấp hơn là ngưỡng 1480 - 1500. Nếu trạng thái cân bằng được xác nhận, kèm theo tín hiệu cải thiện về lực cầu, sẽ là cơ sở cho việc giải ngân tiềm năng. Nguyễn Thị Mỹ Liên

Điểm tích cực có thể chú ý là một số nhóm cổ phiếu điều chỉnh theo thị trường nhưng đang có dấu hiệu tạo đáy cao hơn, nổi bật như Dầu khí, Xuất khẩu, Công nghệ. Nếu việc kiểm định thành công, đây sẽ là cơ hội cho các giao dịch trong tương lai.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Khi thị trường yếu thì nhìn đâu cũng thấy tin bất lợi. Từ câu chuyện tỷ giá đến lãi suất huy động nhích lên trong tuần qua, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp cũng như triển vọng quý 4 thì không được chú ý. Những ý kiến bi quan lo ngại thị trường sẽ điều chỉnh mạnh, thậm chí là giải chấp hàng loạt nếu ngưỡng 1600 điểm bị xuyên thủng. Quan điểm của anh chị thế nào?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thị trường yếu thì nhìn đâu cũng thấy tin bất lợi là một biểu hiện rất điển hình của giai đoạn tâm lý yếu, khi dòng tiền ưu tiên phòng thủ hơn là tìm kiếm cơ hội. Những lo ngại về tỷ giá hay lãi suất nhích lên, dù không mới, nhưng lại trở thành chất xúc tác cho bên bán trong bối cảnh này.

Về kịch bản điều chỉnh mạnh, ngưỡng 1600 điểm mang ý nghĩa tâm lý rất lớn. Việc mốc này bị xuyên thủng chắc chắn sẽ kích hoạt thêm một lượng bán kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cao kịch bản giải chấp hàng loạt, do tỷ lệ cho vay margin toàn thị trường hiện vẫn đang ở mức an toàn. Chúng tôi cho rằng đây là một nhịp điều chỉnh cần thiết để thị trường tìm kiếm một mặt bằng giá cân bằng mới, hơn là một sự sụp đổ.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi cho rằng thị trường hoàn toàn có khả năng xảy ra bán giải chấp nếu như tiếp tục bị bán hoảng loạn và giảm sốc. Thị trường vẫn đang ở trong giai đoạn margin cao kỷ lục, không ít nhà đầu tư mắc kẹt ở những vùng đỉnh đặc biệt là cổ phiếu beta cao như nhóm chứng khoán là VIX đã giảm gần 40% từ đỉnh. Tuy vậy nếu bán tháo xảy ra tôi cho rằng thị trường sẽ nhanh chóng tạo đáy và quay trở lại tiếp tục đà tăng.

Mặc dù kỳ vọng của nhà đầu tư giảm dần vào quý 4 cũng như lãi suất có tăng trở lại làm giá trị các tài sản rủi ro như cổ phiếu giảm sức nóng, tuy nhiên tôi kỳ vọng chính phủ sẽ sớm cố định mức lãi suất và ổn định tỷ giá sẽ chứng kiến sự quay trở lại mua ròng của khối ngoại trong 2 quý đầu năm 2026.

Tôi không đánh giá cao kịch bản giải chấp hàng loạt, do tỷ lệ cho vay margin toàn thị trường hiện vẫn đang ở mức an toàn. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chúng ta chưa bàn đến những mốc hỗ trợ mạnh bên dưới mà nhiều nhà đầu tư bi quan đang trao đổi nhiều từ khu vực 1400 điểm, khu vực 1520 điểm…. Nếu thị trường tăng mạnh 4 tháng trước đó thì những pha điều chỉnh 100 – 200 điểm cũng không phải là quá bất ngờ.

Việc thị trường điều chỉnh sẽ dừng ở mức nào, theo tôi nhà đầu tư nên chú ý mốc 1590 – 1600 điểm này cũng là một vùng hỗ trợ mạnh. VN-Index cũng có thể hoàn toàn “đảo chiều” tăng lại ở tuần giao dịch tiếp theo. Tất nhiên, việc kiểm soát tỷ trọng và nắm giữ một số lượng cổ phiếu được sàng lọc tốt sẽ đặc biệt khác hơn so với việc dự báo thị trường biến động thế nào để đưa ra các quyết định giao dịch ngắn hạn. Ưu tiên việc kiểm soát danh mục đợi thị trường phục hồi cũng không phải là việc dễ dàng với nhiều nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tâm lý thị trường thường khuếch đại các chủ đề tiêu cực trong các giai đoạn điều chỉnh, nhưng tôi cho rằng cần có góc nhìn khách quan hơn. Áp lực gần đây từ tỷ giá đã được phản ánh và không phải diễn biến mới, trong khi lãi suất tăng mang tính chu kỳ hơn, khi hoạt động huy động vốn thường tăng nhiều vào cuối năm, chưa báo hiệu rủi ro cấu trúc. Trong khi đó, bức tranh lợi nhuận quý 3 của nhiều ngành vẫn khởi sắc, duy trì được tăng trưởng và có thể tạo ra vùng đệm cho quý 4.

Theo tôi, trừ khi xuất hiện các bất ổn mang tính trọng yếu liên quan đến kinh tế, chính sách hoặc các yếu tố cơ bản vĩ mô suy giảm mạnh, kịch bản bán tháo trên diện rộng mới xảy ra. Giai đoạn hiện tại nên được coi là một đợt thiết lập lại định giá, cho phép các nhà đầu tư dài hạn tích lũy cổ phiếu chất lượng thay vì phản ứng cảm tính trước biến động ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Cho dù là bình minh hay hoàng hôn thì Mặt trời vẫn luôn ở đó! Điều thú vị là thị trường tài chính luôn phản chiếu tâm lý đám đông: khi giá tăng, mọi thông tin đều trở nên tích cực và khi thị trường suy yếu, dù là tin tốt hay xấu cũng dễ bị nhìn nhận theo hướng bi quan.

Dù danh mục có thể ghi nhận một phần lỗ ngắn hạn, tôi không xem đây là vấn đề đáng lo ngại, bởi mục tiêu đầu tư vẫn hướng đến các vùng giá cao hơn trong tương lai, không phải ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, danh mục không sử dụng đòn bẩy tài chính, nên rủi ro mang tính hệ thống gần như được kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Thảo Như

Tuần qua, áp lực từ tỷ giá, lãi suất huy động nhích lên, cùng lo ngại về triển vọng lợi nhuận quý 4 đã khiến tâm lý chung thêm phần thận trọng. Bản chất áp lực tỷ giá và lãi suất là mối bận tâm lớn của thị trường tài chính trong gần 2 năm qua nhưng góc nhìn, vị thế và bối cảnh mà chúng ta nhìn nhận nó có thể đang thay đổi. Việc VN-Index xuyên thủng mốc 1600 điểm rõ ràng là tín hiệu không mấy tích cực, phản ánh tâm lý hoang mang ngắn hạn, nhưng cũng đồng thời cho thấy dòng tiền đang có sự tái cấu trúc khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau nhịp tăng kéo dài trước đó.

Ở góc nhìn trung – dài hạn, tôi xem đây là một nhịp điều chỉnh cần thiết, giúp thị trường quay về trạng thái cân bằng hơn, làm “nguội” bớt tâm lý hưng phấn và chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới trong năm tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong trao đổi tuần trước, anh chị vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu trung bình. Mức điều chỉnh khá mạnh ở nhiều cổ phiếu tuần qua có thể khiến danh mục phát sinh lỗ. Anh chị xử lý tình huống này như thế nào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi cho rằng tất các vị thế nhà đầu tư mở mua mới trong giai đoạn vừa qua để bắt đáy cổ phiếu chỉ là các vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư khi đặt cược vào cơ hội thị trường sẽ hồi phục ở đáy cần tuân thủ quy tắc cắt lỗ nhất định định thường là 4-6% để tránh bị phát sinh lỗ nhiều hơn nếu thị trường không giữ được vùng đáy và quan trọng nhất là giữ sức mua khi cổ phiếu tiếp tục chiết khấu sâu hơn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tình huống này đòi hỏi sự tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Danh mục của tôi luôn có ngưỡng dừng lỗ cho từng vị thế. Khi đợt giảm mạnh vừa qua xảy ra, tôi đã dứt khoát hạ tỷ trọng, bán các cổ phiếu vi phạm nguyên tắc cắt lỗ để bảo toàn vốn, chấp nhận đó là một phần của đầu tư. Phần còn lại là các vị thế chiến lược, dài hạn mà tôi đánh giá nền tảng vẫn vững chắc. Tỷ trọng cổ phiếu hiện đã được hạ xuống mức thấp.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình cùng phần tiền mặt dự trữ cao là chiến lược được tôi chuẩn bị từ trước, nhằm ứng phó với các kịch bản điều chỉnh mạnh như hiện nay. Do đó, dù danh mục có thể ghi nhận một phần lỗ ngắn hạn, tôi không xem đây là vấn đề đáng lo ngại, bởi mục tiêu đầu tư vẫn hướng đến các vùng giá cao hơn trong tương lai, không phải ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, danh mục không sử dụng đòn bẩy tài chính, nên rủi ro mang tính hệ thống gần như được kiểm soát.

Quan trọng hơn, việc duy trì nguồn tiền mặt đủ lớn cho phép chủ động giải ngân từng phần tại các vùng giá thấp, vừa giúp hạ giá vốn trung bình, vừa tận dụng các cơ hội khi thị trường xuất hiện những phiên bán tháo quá đà. Nói cách khác, thay vì bị động trước biến động, tôi xem đây là giai đoạn tích lũy chiến lược, chuẩn bị cho chu kỳ phục hồi trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Như tôi có đề cập trước đây, phải thừa nhận rằng thị trường đã bước vào giai đoạn điều chỉnh nên việc bảo vệ thành quả cần ưu tiên hơn là cố gắng tìm kiếm lợi nhuận. Vì vậy, danh mục đầu tư đã được cấu trúc với mức độ nắm giữ trung bình, tránh các biến động lớn. Tỷ lệ an toàn sẽ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của mỗi người. Đợt thoái lui gần đây đã kích hoạt việc giảm vị thế ngắn hạn và trạng thái nắm giữ hiện tại của tôi nghiêng về dài hạn. Đối với các vị thế này, ngưỡng cắt lỗ kỹ thuật sẽ cao hơn, đồng thời phụ thuộc vào yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Chỉ khi những thay đổi nội tại trái với kỳ vọng ban đầu, mới là cơ sở cho điểm bán. Góc nhìn dài hạn giai đoạn hiện tại sẽ giúp tích lũy các cổ phiếu có cơ bản tốt, hơn là quan sát các biến động trong ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tuần qua việc nhóm cổ phiếu dầu khí tăng tốt hơn so với thị trường chung cũng khiến danh mục tôi có diễn biến khả quan hơn. Việc chỉ tập trung vào nắm giữ vài cổ phiếu thuộc vài nhóm ngành dẫn dắt trước đó cũng khiến danh mục có kết quả tốt hơn và cơ hội cơ cấu danh mục lại diễn ra khi 1 - 2 mã tăng khá trở lại. Cho dù thị trường có biến động không tốt ở tuần giao dịch vừa qua nhưng cá nhân tôi vẫn đánh giá thị trường sẽ sớm tích lũy cân bằng và quay trở lại tăng điểm bởi kênh tăng trung hạn vẫn tiếp tục được duy trì.