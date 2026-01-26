72,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả trong năm 2025, chủ yếu nhóm bất động sản

Trong năm 2025, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 72,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 67,8%.

Sau tháng 11 có phần trầm lắng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 12 ghi nhận sự sôi động trở lại với 99 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 109,8 nghìn tỷ đồng tăng 181,5% so với tháng 11, tương ứng tăng 60% so với cùng kỳ, ghi nhận mức phát hành theo tháng cao thứ hai trong năm 2025, theo thống kê vừa được thực hiện bởi Công ty chứng khoán MBS.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với tổng giá trị phát hành đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng tăng 165% so với tháng 11, tương ứng 94% so với cùng kỳ. Nhóm Bất động sản cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với quy mô phát hành tăng 118% so với tháng 11, đạt 27,9 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Tập đoàn Vingroup (8,2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 5,5%), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt (5,4 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 30 tháng, lãi suất 11%), Công ty CP Vinhomes (4,5 nghìn tỷ, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 12%).

Hoạt động phát hành ra công chúng khởi sắc trong tháng 12 với 7 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 4,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, tổng giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng đạt gần 55,4 nghìn tỷ đồng, tăng 66,2% so với năm 2024.

Trên thị trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành thành công 375 triệu USD trái phiếu quốc tế, qua đó nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2025 lên 875 triệu USD, tăng 483% so với năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 649,3 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với 91,4%, trong khi phát hành ra công chúng vẫn ở mức khiêm tốn, chiếm 8,6%.

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 2025 ước đạt khoảng 7,3%, nhích nhẹ so với mức 7,2% của năm 2024.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với gần 426,9 nghìn tỷ đồng tăng 43,5% so với cùng kỳ chiếm tỷ trọng 65,7%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 6.0%/năm, kỳ hạn bình quân 4,47 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: TCB (52,8 nghìn tỷ đồng), VPB (38,5 nghìn tỷ đồng), và OCB (37,2 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 23,3% với tổng giá trị phát hành đạt 151,5 nghìn tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi rõ nét. Lãi suất bình quân gia quyền nhóm bất động sản là 10,1%/năm, kỳ hạn bình quân là 3,3 năm. Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (33,2 nghìn tỷ đồng), Công ty CP Vinhomes (19,5 nghìn tỷ đồng) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (10 nghìn tỷ đồng).

Trong tháng 12, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tăng trở lại sau ba tháng giảm liên tiếp, đạt khoảng 43,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm 59% tổng giá trị mua lại, tương ứng 25,5 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm Bất động sản ghi nhận mức mua lại khoảng 13,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,7%.

Trong năm 2025, khoảng 322 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn tăng 48,8% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng chiếm 67,3% tổng giá trị mua lại, +34,3% so với cùng kỳ và nhóm Bất động sản chiếm 18,8% tổng giá trị mua lại, tăng 122,4% so với cùng kỳ.

Về tình hình chậm trả, tháng 12 ghi nhận 8 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả khoảng 532,3 tỷ đồng. Trong đó có 1 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu với tổng mệnh giá 1,4 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2025, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước tính khoảng 72,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 67,8%.