Phát huy nguồn lực trí thức khoa học, công nghệ trong giai đoạn tới

Hội thảo "Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI" nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn tới.

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là văn kiện rất quan trọng nhằm chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới của dân tộc.

Các ý kiến góp ý tại hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung nội dung về phát huy nguồn lực trí thức, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những yếu tố then chốt được Đảng xác định là động lực quan trọng của phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Với vị thế mới, tầm nhìn mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước.

Nội dung dự thảo đã đánh giá khá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận trong giai đoạn vừa qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Dự thảo cũng đã bước đầu đề cập đến vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức và các tổ chức đại diện của trí thức, đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - một tổ chức thành viên quan trọng của Mặt trận.

Góp ý Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) năm 2026, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho rằng dự thảo gồm 8 Chương, 37 Điều.

Về cơ bản, các chương, mục cũng như các điều, khoản... của dự thảo khá rõ ràng, hợp lý, khách quan (từ Chương I đến Chương VIII), cho thấy công tác Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam ngày càng được coi trọng, có ý nghĩa mang tầm vóc chính trị - xã hội rộng lớn.

Tuy vậy, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giới đề xuất bổ sung thêm 1 quyền ở Chương I, Điều 2: Quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức đó là quyền Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội (một trong những chức năng quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiều năm qua và Chính phủ đã có Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này).

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhất trí với nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị, qua đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Ban soạn thảo có thể nghiên cứu bổ sung một chương riêng quy định về vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức và cơ chế phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần nâng cao hiệu quả điều phối hoạt động, tránh chồng chéo và phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.