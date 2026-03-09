Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Phát huy nguồn lực trí thức khoa học, công nghệ trong giai đoạn tới

Như Nguyệt

09/03/2026, 15:59

Hội thảo "Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI" nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn tới.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN.

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là văn kiện rất quan trọng nhằm chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới của dân tộc.

Các ý kiến góp ý tại hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung nội dung về phát huy nguồn lực trí thức, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những yếu tố then chốt được Đảng xác định là động lực quan trọng của phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Với vị thế mới, tầm nhìn mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước.

Nội dung dự thảo đã đánh giá khá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận trong giai đoạn vừa qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Dự thảo cũng đã bước đầu đề cập đến vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức và các tổ chức đại diện của trí thức, đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - một tổ chức thành viên quan trọng của Mặt trận.

Góp ý Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) năm 2026, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho rằng dự thảo gồm 8 Chương, 37 Điều.

Về cơ bản, các chương, mục cũng như các điều, khoản... của dự thảo khá rõ ràng, hợp lý, khách quan (từ Chương I đến Chương VIII), cho thấy công tác Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam ngày càng được coi trọng, có ý nghĩa mang tầm vóc chính trị - xã hội rộng lớn.

Tuy vậy, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giới đề xuất bổ sung thêm 1 quyền ở Chương I, Điều 2: Quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức đó là quyền Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội (một trong những chức năng quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiều năm qua và Chính phủ đã có Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này).

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhất trí với nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị, qua đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Ban soạn thảo có thể nghiên cứu bổ sung một chương riêng quy định về vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức và cơ chế phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần nâng cao hiệu quả điều phối hoạt động, tránh chồng chéo và phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ, đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước

Từ khóa:

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật mặt trận tổ quốc việt nam trí thức khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu coi người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của quốc gia, phát triển "kinh tế bạc" trong một tổng thể chính sách nhất quán nhằm chủ động thích ứng già hóa dân số, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Dự Lễ kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu và trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Báo Nhân Dân trở thành lực lượng chủ lực, tiên phong trên mặt trận tư tưởng – thông tin.

Trước rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng do xung đột Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động mọi kịch bản bảo đảm xăng dầu, kiểm soát giá, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tạo nền tảng ổn định cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sáng 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, yêu cầu đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước.

Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó nhấn mạnh đối thoại hoà bình và bảo đảm an ninh năng lượng.

