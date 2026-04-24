73 thoả thuận hợp tác được ký kết giữa Việt Nam- Hàn Quốc

73 thoả thuận hợp tác (MOU) trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không… đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc…

Với chủ đề “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã diễn ra chiều 23/4.

Diễn đàn đã tập trung trao đổi về những định hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt, bao gồm: công nghiệp công nghệ cao; đầu tư bền vững, có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Việt Dũng.

Tại sự kiện, đã có 73 thoả thuận hợp tác (MOU) giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước được ký kết, trao đổi. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Trong đó, các bộ ngành, địa phương ký kết 14 MOU, trao 1 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 4 giấy chứng nhận đầu tư; còn lại là các MOU ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, là các MOU đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) “bắt tay” cùng SK Telecom và SK Innovation để hợp tác phát triển hạ tầng cho hệ sinh thái AI và các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam; Tập đoàn FPT ký kết MOU với Hiệp hội công nghiệp thiết kế chip Hàn Quốc (KFIA) để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ bán dẫn thế hệ mới, đồng thời trao đổi nguồn nhân lực chuyên môn; FPT cũng thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược với GS E&C nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng AI.

Công ty SAIGONTEL cùng Tập đoàn công nghệ GGroup, KTNF và FuriosaAI đã thống nhất hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất bán dẫn trí tuệ nhân tạo và hướng tới làm chủ công nghệ chip AI nội địa.

Các MOU được ký kết giữa bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Việt Dũng.

Các MOU được ký kết giữa bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Việt Dũng.

Ngoài ra là loạt dự án trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng như Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập của liên danh SK Innovation, PV Power và Mía đường Nghệ An; Nhà máy Seojin Việt Nam tại Bắc Ninh tăng vốn đầu tư 360 triệu USD, Dự án ô tô Soosan với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ VND và Dự án cực âm than chì nhân tạo tại Thái Nguyên của POSCO.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Công nghiệp Nặng Hyosung đã ký kết hợp tác áp dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý tài sản lưới điện truyền tải và nghiên cứu công nghệ ổn định lưới điện (STATCOM).

Ông Trường Gia Bình, Chủ tịch FPT chia sẻ tại Diễn đàn: " Ở Nhật Bản, 5 năm mới sản xuất ra được một mẫu ô tô trong khi ở Trung Quốc làm 12 tháng là xong. Đây là sức ép rất lớn về tốc độ, chất lượng và giá cả, không chỉ riêng Nhật Bản mà cả các doanh nghiệp Hàn Quốc". Ảnh: Việt Dũng.

Đặc biệt, các dự án trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống và đào tạo nhân lực cũng được đẩy mạnh.

Điển hình như Dự án cung cấp giải pháp AI hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh nội soi dạ dày và đại tràng theo thời gian thực để phát hiện tổn thương giữa Công ty Công nghệ Thông tin VNPT và Công ty THNN WAYCEN; Dự án thiết lập khuôn khổ nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị ung thư gốc niclosamide tại Việt Nam giữa Công ty TNHH Hyundai Bioscience và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Smart Research Corporation.

Đông đảo doanh nghiệp hai nước tham dự diễn đàn và tham quan các gian hàng. Ảnh: Việt Dũng.

Bên cạnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã đồng loạt ký kết MOU với các trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Công nghệ (VNU-UET), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) để thúc đẩy trao đổi nhân lực kỹ thuật.