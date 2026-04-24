73 thoả thuận hợp tác được ký kết giữa Việt Nam- Hàn Quốc

Khánh Vy

24/04/2026, 07:33

73 thoả thuận hợp tác (MOU) trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không… đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Việt Dũng.
Với chủ đề “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã diễn ra chiều 23/4.

Diễn đàn đã tập trung trao đổi về những định hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt, bao gồm: công nghiệp công nghệ cao; đầu tư bền vững, có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Việt Dũng.
Tại sự kiện, đã có 73 thoả thuận hợp tác (MOU) giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước được ký kết, trao đổi. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Trong đó, các bộ ngành, địa phương ký kết 14 MOU, trao 1 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 4 giấy chứng nhận đầu tư; còn lại là các MOU ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, là các MOU đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) “bắt tay” cùng SK Telecom và SK Innovation để hợp tác phát triển hạ tầng cho hệ sinh thái AI và các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam; Tập đoàn FPT ký kết MOU với Hiệp hội công nghiệp thiết kế chip Hàn Quốc (KFIA) để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ bán dẫn thế hệ mới, đồng thời trao đổi nguồn nhân lực chuyên môn; FPT cũng thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược với GS E&C nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng AI.

Công ty SAIGONTEL cùng Tập đoàn công nghệ GGroup, KTNF và FuriosaAI đã thống nhất hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất bán dẫn trí tuệ nhân tạo và hướng tới làm chủ công nghệ chip AI nội địa.

Các MOU được ký kết giữa bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Việt Dũng.
Ngoài ra là loạt dự án trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng như Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập của liên danh SK Innovation, PV Power và Mía đường Nghệ An; Nhà máy Seojin Việt Nam tại Bắc Ninh tăng vốn đầu tư 360 triệu USD, Dự án ô tô Soosan với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ VND và Dự án cực âm than chì nhân tạo tại Thái Nguyên của POSCO.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Công nghiệp Nặng Hyosung đã ký kết hợp tác áp dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý tài sản lưới điện truyền tải và nghiên cứu công nghệ ổn định lưới điện (STATCOM).

Ông Trường Gia Bình, Chủ tịch FPT chia sẻ tại Diễn đàn: " Ở Nhật Bản, 5 năm mới sản xuất ra được một mẫu ô tô trong khi ở Trung Quốc làm 12 tháng là xong. Đây là sức ép rất lớn về tốc độ, chất lượng và giá cả, không chỉ riêng Nhật Bản mà cả các doanh nghiệp Hàn Quốc". Ảnh: Việt Dũng.

Đặc biệt, các dự án trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống và đào tạo nhân lực cũng được đẩy mạnh.

Điển hình như Dự án cung cấp giải pháp AI hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh nội soi dạ dày và đại tràng theo thời gian thực để phát hiện tổn thương giữa Công ty Công nghệ Thông tin VNPT và Công ty THNN WAYCEN; Dự án thiết lập khuôn khổ nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị ung thư gốc niclosamide tại Việt Nam giữa Công ty TNHH Hyundai Bioscience và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Smart Research Corporation.

Đông đảo doanh nghiệp hai nước tham dự diễn đàn và tham quan các gian hàng. Ảnh: Việt Dũng.
Bên cạnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã đồng loạt ký kết MOU với các trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Công nghệ (VNU-UET), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) để thúc đẩy trao đổi nhân lực kỹ thuật.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

16:12, 22/04/2026

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

07:43, 03/04/2026

Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

Đọc thêm

Tăng tốc chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt trọng điểm, hướng tới làm chủ công nghệ

Tăng tốc chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt trọng điểm, hướng tới làm chủ công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để từng bước tự chủ...

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Với gần 900 hợp tác xã và tổng nguồn vốn vượt 12.500 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực quản trị và tốc độ chuyển đổi số chậm đang trở thành lực cản lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc để hướng tới phát triển bền vững...

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư: Hành động quyết liệt, mạnh mẽ từ lãnh đạo thành phố

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư: Hành động quyết liệt, mạnh mẽ từ lãnh đạo thành phố

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Đà Nẵng đang nỗ lực không ngừng để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Chủ động kịch bản điều hành giá trước áp lực lạm phát nhập khẩu

Chủ động kịch bản điều hành giá trước áp lực lạm phát nhập khẩu

CPI quý 1/2026 tăng 3,51%, trong bối cảnh giá năng lượng và xung đột địa chính trị gây áp lực lớn lên mặt bằng giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động kịch bản điều hành linh hoạt cho những tháng còn lại của năm...

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận 2.302 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

2

VN-Index kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm

Chứng khoán

3

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

Tiêu & Dùng

4

SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với doanh thu 15.660 tỷ, lợi nhuận 5.838 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng 1.700 tỷ

Chứng khoán

