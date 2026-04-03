Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

Phương Nhi

03/04/2026, 07:43

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam khẳng định Hàn Quốc đang có thế mạnh trong những lĩnh vực mà Hà Nội đang định hướng phát triển mạnh mẽ ...

Ảnh minh họa.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vào chiều ngày 1/4, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam nhấn mạnh quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm tình hữu nghị bền chặt giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), một trong những mô hình hợp tác địa phương tiêu biểu, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Hà Nội để tổ chức thành công các hoạt động ý nghĩa này.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội định hướng phát triển theo hướng xanh và bền vững, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và lợi thế về công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành, hợp tác sâu rộng với Thủ đô để triển khai các mục tiêu này.

Bên cạnh đó, Đại sứ Choi Youngsam cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghệ cao, sinh học… đang triển khai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam vào chiều ngày 1/4. (Ảnh: VGP)

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Hàn Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân Hàn Quốc hoạt động ổn định, lâu dài tại Thủ đô.

Đánh giá cao đóng góp của các dự án Hàn Quốc trên địa bàn, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với mở rộng hệ thống giao thông công cộng, tái thiết đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và xây dựng các khu công nghệ cao thông minh.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định đây sẽ là dư địa lớn để thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực như đô thị, đường sắt, xây dựng và hạ tầng. Qua đó, thành phố kỳ vọng Đại sứ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đưa các tiềm năng hợp tác sớm đi vào thực tiễn.

Từ khóa:

chuyển đổi số chuyển đổi xanh đầu tư Hà Nội Hàn Quốc Hợp tác Hàn Quốc - Hà Nội

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Dân sinh

2

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Tài chính

3

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Kinh tế xanh

4

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Thế giới

5

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy