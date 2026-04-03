Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam khẳng định Hàn Quốc đang có thế mạnh trong những lĩnh vực mà Hà Nội đang định hướng phát triển mạnh mẽ ...
Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vào chiều ngày 1/4, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam nhấn mạnh quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.
Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm tình hữu nghị bền chặt giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), một trong những mô hình hợp tác địa phương tiêu biểu, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Hà Nội để tổ chức thành công các hoạt động ý nghĩa này.
Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội định hướng phát triển theo hướng xanh và bền vững, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và lợi thế về công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành, hợp tác sâu rộng với Thủ đô để triển khai các mục tiêu này.
Bên cạnh đó, Đại sứ Choi Youngsam cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghệ cao, sinh học… đang triển khai trên địa bàn.
Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Hàn Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân Hàn Quốc hoạt động ổn định, lâu dài tại Thủ đô.
Đánh giá cao đóng góp của các dự án Hàn Quốc trên địa bàn, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với mở rộng hệ thống giao thông công cộng, tái thiết đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và xây dựng các khu công nghệ cao thông minh.
Vì vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định đây sẽ là dư địa lớn để thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực như đô thị, đường sắt, xây dựng và hạ tầng. Qua đó, thành phố kỳ vọng Đại sứ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đưa các tiềm năng hợp tác sớm đi vào thực tiễn.
Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035
15:43, 17/03/2026
Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền
15:43, 23/03/2026
Hà Nội: Tìm kiếm cơ hội hợp tác mới để phát triển đô thị và kinh tế xanh
Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng
Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...
Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh
Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…
Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay
Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...
Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026
Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: