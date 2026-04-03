Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam khẳng định Hàn Quốc đang có thế mạnh trong những lĩnh vực mà Hà Nội đang định hướng phát triển mạnh mẽ ...

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vào chiều ngày 1/4, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam nhấn mạnh quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm tình hữu nghị bền chặt giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), một trong những mô hình hợp tác địa phương tiêu biểu, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Hà Nội để tổ chức thành công các hoạt động ý nghĩa này.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội định hướng phát triển theo hướng xanh và bền vững, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và lợi thế về công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành, hợp tác sâu rộng với Thủ đô để triển khai các mục tiêu này.

Bên cạnh đó, Đại sứ Choi Youngsam cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghệ cao, sinh học… đang triển khai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam vào chiều ngày 1/4. (Ảnh: VGP)

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Hàn Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân Hàn Quốc hoạt động ổn định, lâu dài tại Thủ đô.

Đánh giá cao đóng góp của các dự án Hàn Quốc trên địa bàn, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với mở rộng hệ thống giao thông công cộng, tái thiết đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và xây dựng các khu công nghệ cao thông minh.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định đây sẽ là dư địa lớn để thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực như đô thị, đường sắt, xây dựng và hạ tầng. Qua đó, thành phố kỳ vọng Đại sứ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đưa các tiềm năng hợp tác sớm đi vào thực tiễn.