TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố
về công tác quản lý, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông
tin cổ động, tuyên truyền chính trị và các công trình kết hợp quảng cáo trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
BẢO VỆ HẠ TẦNG GIAO
THÔNG VÀ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành
phố hiện có 973 công trình quảng cáo, thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị
và các công trình kết hợp quảng cáo; trong đó, nhiều công trình đã được lắp đặt
từ nhiều năm trước, thậm chí tồn tại từ trước khi Luật Quảng cáo có hiệu lực.
Cụ thể, địa bàn TP.Hồ Chí Minh cũ có 732 công trình, địa bàn
Bình Dương cũ có 189 công trình và 52 công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu cũ. Theo quy định, các công trình
quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải đáp ứng
đầy đủ các điều kiện về an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến công trình đường
bộ, không cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông và không gây khó khăn
cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình giao thông.
Đối với biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, việc
bố trí trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ cũng phải tuân thủ các quy định
tương tự, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy hoạch được phê duyệt.
Sở Xây dựng cho rằng vỉa hè trước hết phải phục vụ người đi
bộ, hệ thống báo hiệu giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
Vì vậy, việc bố trí các công trình quảng cáo trên vỉa hè cần được kiểm soát chặt
chẽ nhằm tránh ảnh hưởng đến chức năng sử dụng của không gian công cộng.
Theo cơ quan này, mục tiêu của việc tăng cường quản lý không
chỉ nhằm bảo đảm trật tự đô thị mà còn bảo vệ hành lang an toàn giao thông, tạo
điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác hệ thống giao thông đường
bộ.
KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP
TỪ THỰC TẾ
Vẫn theo Sở Xây dựng, hiện nay một số công trình quảng cáo có
quy mô lớn, sử dụng hệ thống móng kiên cố, nằm trong khu vực có hạ tầng kỹ thuật
như cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông hoặc cây xanh đô thị.
Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư giao
thông và hạ tầng kỹ thuật, sự hiện diện của các công trình này có thể gây khó
khăn cho việc thi công, nâng cấp hoặc mở rộng công trình trong tương lai.
Đáng chú ý, trong Văn bản số 18949/SXD-BTKT gửi UBND Thành
phố, Sở Xây dựng đã dẫn lại một số vụ việc từng được báo chí phản ánh liên quan
đến tình trạng biển quảng cáo ngoài trời ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, công
trình kiến trúc và không gian công cộng. Đây là thực tế cho thấy yêu cầu tăng
cường quản lý quảng cáo ngoài trời gắn với bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ.
Một số trường hợp được phản ánh cho thấy biển quảng cáo có
kích thước lớn hoặc bố trí chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị,
làm che khuất công trình kiến trúc hoặc tạo áp lực đối với không gian hạ tầng
hiện hữu.
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục rà soát toàn bộ
các công trình quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong công tác cấp
phép, kiểm tra và xử lý các trường hợp không phù hợp quy định.
Theo định hướng của Thành phố, hoạt động quảng cáo ngoài trời
vẫn được tạo điều kiện phát triển theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật.
Tuy nhiên, việc khai thác không gian quảng cáo phải đặt trong yêu cầu bảo vệ
hành lang an toàn giao thông, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và phục vụ mục
tiêu phát triển đô thị bền vững.
TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng giao
thông, việc tăng cường quản lý các công trình quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng đường bộ được xem là một giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông,
nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện hữu và tạo dư địa cho các dự án phát
triển trong thời gian tới.