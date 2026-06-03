TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

Việc lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang được TP.Hồ Chí Minh siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và tạo điều kiện cho việc đầu tư, mở rộng các công trình giao thông trong tương lai.

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về công tác quản lý, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị và các công trình kết hợp quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

BẢO VỆ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố hiện có 973 công trình quảng cáo, thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị và các công trình kết hợp quảng cáo; trong đó, nhiều công trình đã được lắp đặt từ nhiều năm trước, thậm chí tồn tại từ trước khi Luật Quảng cáo có hiệu lực.

Cụ thể, địa bàn TP.Hồ Chí Minh cũ có 732 công trình, địa bàn Bình Dương cũ có 189 công trình và 52 công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Theo quy định, các công trình quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến công trình đường bộ, không cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông và không gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình giao thông.

Đối với biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, việc bố trí trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ cũng phải tuân thủ các quy định tương tự, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy hoạch được phê duyệt.

Sở Xây dựng cho rằng vỉa hè trước hết phải phục vụ người đi bộ, hệ thống báo hiệu giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Vì vậy, việc bố trí các công trình quảng cáo trên vỉa hè cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh ảnh hưởng đến chức năng sử dụng của không gian công cộng.

Theo cơ quan này, mục tiêu của việc tăng cường quản lý không chỉ nhằm bảo đảm trật tự đô thị mà còn bảo vệ hành lang an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác hệ thống giao thông đường bộ.

KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TỪ THỰC TẾ

Vẫn theo Sở Xây dựng, hiện nay một số công trình quảng cáo có quy mô lớn, sử dụng hệ thống móng kiên cố, nằm trong khu vực có hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông hoặc cây xanh đô thị.

Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư giao thông và hạ tầng kỹ thuật, sự hiện diện của các công trình này có thể gây khó khăn cho việc thi công, nâng cấp hoặc mở rộng công trình trong tương lai.

Đáng chú ý, trong Văn bản số 18949/SXD-BTKT gửi UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã dẫn lại một số vụ việc từng được báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng biển quảng cáo ngoài trời ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, công trình kiến trúc và không gian công cộng. Đây là thực tế cho thấy yêu cầu tăng cường quản lý quảng cáo ngoài trời gắn với bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Một số trường hợp được phản ánh cho thấy biển quảng cáo có kích thước lớn hoặc bố trí chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, làm che khuất công trình kiến trúc hoặc tạo áp lực đối với không gian hạ tầng hiện hữu.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục rà soát toàn bộ các công trình quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong công tác cấp phép, kiểm tra và xử lý các trường hợp không phù hợp quy định.

Theo định hướng của Thành phố, hoạt động quảng cáo ngoài trời vẫn được tạo điều kiện phát triển theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc khai thác không gian quảng cáo phải đặt trong yêu cầu bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và phục vụ mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, việc tăng cường quản lý các công trình quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ được xem là một giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện hữu và tạo dư địa cho các dự án phát triển trong thời gian tới.