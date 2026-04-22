Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác, chung tay cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Ngày 22/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp và làm việc với bà Kang Kum Sil, Đại sứ Khí hậu môi trường toàn cầu của Hàn Quốc, cùng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Hà Nội và các đối tác Hàn Quốc nói riêng đang phát triển hết sức tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị đô thị, phát triển hạ tầng và giao thông.

Đáng chú ý, quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong các lĩnh vực quản trị đô thị và phát triển hạ tầng giao thông đô thị.

Hiện Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo trọng điểm. Trên thực tế, khu vực này cũng đã và đang nhận được sự quan tâm, hợp tác tích cực từ phía Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định các vấn đề như ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nước thải… là thách thức chung mang tính toàn cầu, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp.

Trên cơ sở đó, Lãnh đạo TP. Hà Nội bày tỏ tin tưởng Hà Nội còn nhiều dư địa hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong xử lý nước thải, kiểm soát lũ lụt trên sông và các giải pháp môi trường khác.

Về phía Hàn Quốc, bà Kang Kum Sil cho biết trong chuyến thăm Seoul của Tổng Bí thư Tô Lâm vào năm ngoái, Hà Nội và Seoul đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tạo nền tảng quan trọng để các đối tác Hàn Quốc tham gia hỗ trợ phát triển khu vực này.

Đại sứ Khí hậu môi trường toàn cầu Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa Hà Nội và các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, xử lý nước thải, trong đó có Tập đoàn Tài nguyên nước Hàn Quốc (K-water), qua đó góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế của Thủ đô.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là quản trị tài nguyên nước và phát triển đô thị thông minh, cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin với đại diện thành phố Hà Nội. Các doanh nghiệp bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác, chung tay cải thiện môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ động làm việc, trao đổi với các cơ quan chức năng của thành phố, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nhằm cùng nghiên cứu, xác định các hướng hợp tác cụ thể.