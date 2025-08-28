8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng hơn 60%

Cục Thuế cho biết thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số đạt gần 135.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khối nhà cung cấp nước ngoài ghi nhận mức tăng tới 40% so với cùng kỳ…

Theo số liệu từ Cục Thuế, tính đến ngày 20/8/2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số (gồm kinh doanh truyền thống; kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác) đạt 134.900 tỷ đồng. Con số này tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về cơ cấu thu, có 93.000 tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đóng góp hơn 121.000 tỷ đồng tiền thuế; 170 nhà cung cấp nước ngoài nộp 8.710 tỷ đồng; 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử đóng gần 1.780 tỷ đồng. Ngoài ra, 156.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử 2.040 tỷ đồng.

Cơ cấu thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số (Nguồn: Cục thuế)

Trong 8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 134.900 tỷ đồng xuất phát từ 3 nguồn chính: (i) 121.000 tỷ đồng của 93.000 tổ chức; (ii) 8.710 tỷ đồng của 170 nhà cung cấp nước ngoài; (iii) 1.780 tỷ đồng đến từ 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh và (iv) 2.040 tỷ đồng của 156.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử.

Đáng chú ý, riêng khối nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử đạt tổng cộng 26.149 tỷ đồng kể từ năm 2022 đến nay (20/8/2025). Đây vốn được coi là khó quản lý do hoạt động chủ yếu trên các nền tảng trực tuyến và không hiện diện pháp lý tại Việt Nam đã ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt về tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Nếu như năm 2022, số thu chỉ dừng ở mức 1.850 tỷ đồng, thì sang năm 2023 con số này đã tăng gấp gần bốn lần, đạt 6.896 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2024 với 8.693 tỷ đồng, và đặc biệt chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, số thu đã vượt 8.710 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bứt phá này không chỉ cho thấy quy mô giao dịch xuyên biên giới ngày càng mở rộng mà còn phản ánh rõ hiệu quả của cơ chế đăng ký, kê khai và nộp thuế trực tuyến dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài. Bên cạnh đó, shính sách quản lý thuế mới đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cơ quan thuế kiểm soát dòng tiền, hạn chế thất thu

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong ASEAN về triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Theo quy định mới, thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các nhà cung cấp nước ngoài sẽ tăng từ mức 5% lên 10% kể từ ngày 1/7/2025, trong khi thuế thu nhập doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 5%. Nhờ cơ chế thu thuế này, số thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xuyên biên giới đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Song song với việc mở rộng thu, cơ quan thuế cũng siết chặt quản lý thuế. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm nay, ngành thuế đã truy thu hơn 759 tỷ đồng, trong đó 2.734 doanh nghiệp bị truy thu 703 tỷ đồng (gồm 165 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, 573 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 1,4 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt), cùng 872 hộ, cá nhân kinh doanh bị truy thu 56 tỷ đồng.

Từ 1/7, các sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải khấu trừ, nộp thuế thay khoản thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cho người bán (hộ, cá nhân kinh doanh) trên sàn. Các khoản thuế trên sẽ được khấu trừ ngay khi đơn hàng được xác nhận thành công và người mua chấp nhận thanh toán.

Để quản lý, giám sát giao dịch trực tuyến, cơ quan thuế yêu cầu các tổ chức trung gian, quản lý sàn, nền tảng số tận dụng dữ liệu và công nghệ. Các sàn cần tạo thuận lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh giảm thủ tục hành chính, nộp thuế dễ dàng hơn, ngăn các hình thức trốn thuế. Ngoài ra, Cục Thuế cũng xây dựng sổ tay hướng dẫn kê khai, nộp thuế với hoạt động thương mại điện tử cho các hộ, cá nhân kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính cho biết Bộ đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến thương mại điện tử, trong đó xác định rõ các loại hình kinh doanh, nghĩa vụ thuế và phương thức quản lý. Các sàn thương mại điện tử được yêu cầu thực hiện việc khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cá nhân, hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho sàn lập hóa đơn điện tử, đồng thời việc định danh người bán trên mạng xã hội cũng đang được triển khai mạnh mẽ để kiểm soát dòng thu nhập phát sinh từ các nền tảng số.

Song song với hoàn thiện pháp luật, Bộ cũng đang đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế qua các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ của người nộp thuế.

"Ngoài ra, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp vào hệ thống quản lý thuế nhằm phân tích dữ liệu, phát hiện sớm các hành vi gian lận và hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu một cách tự động, chính xác. Hạ tầng kỹ thuật cũng đang được nâng cấp, trong đó các cổng điện tử phục vụ kê khai, nộp thuế được cải tiến theo hướng thuận tiện, minh bạch, thân thiện với người dùng", Bộ trưởng Tài chính cho biết.