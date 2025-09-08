Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Phúc Minh

08/09/2025, 16:54

Cùng với Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là 3 thị trường chủ lực, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc trong 8 tháng qua...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) chiều 8/9 cho thấy lũy kế đến hết tháng 8/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người, trong đó có 32.849 lao động nữ, bằng 75,3% kế hoạch năm. Mục tiêu năm 2025 là đưa khoảng 130.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

8 tháng qua, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 43.905 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 37.906 lao động, Hàn Quốc với 8.923 lao động.

Ngoài ba thị trường chủ lực, các nước khác cũng duy trì mức tiếp nhận ổn định, như: Trung Quốc có 2.000 lao động Việt Nam đang làm việc, Singapore gần 1.500 lao động, trong khi các thị trường Châu Âu bước đầu ghi nhận kết quả tích cực, như Rumani 458 lao động và Hungary 581 lao động…

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, cả nước có 12.182 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, khi lần lượt tiếp nhận 4.347 và 5.435 lao động, chiếm gần 80% tổng số lao động trong tháng.

Hàn Quốc duy trì sự ổn định với 1.583 lao động, trong khi các thị trường khác cũng ghi nhận những kết quả mới: Trung Quốc tiếp nhận 264 lao động, Singapore 149 lao động và Rumani 30 lao động…

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kết quả trên cho thấy vai trò ổn định và bền vững của các thị trường truyền thống - vốn là những thị trường có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động, chính sách tiếp nhận ổn định, phù hợp với đặc điểm và năng lực của lao động Việt Nam.

Thị trường khu vực Châu Âu được đánh giá là giàu tiềm năng bước đầu đã có những tín hiệu khởi sắc. Một số thị trường như: Rumani, Hungary đã tiếp nhận lao động Việt Nam nhưng số lượng còn ở mức khiêm tốn.

Điều này đặt ra yêu cầu về các giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy khai thác, phát triển các thị trường mới, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt về ngoại ngữ, tay nghề để có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiếp nhận lao động khu vực này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết trong những tháng cuối năm, sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025.

Mục tiêu quan trọng không chỉ là đạt chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch đã đề ra, mà còn nâng cao chất lượng lao động, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của họ. Qua đó, khẳng định uy tín, vị thế và thương hiệu lao động Việt Nam trên trường quốc tế.

Đi lao động nước ngoài gửi kiều hối về nước 3,5 - 4 tỷ USD mỗi năm

15:39, 27/12/2024

Đi lao động nước ngoài gửi kiều hối về nước 3,5 - 4 tỷ USD mỗi năm

Lao động Việt Nam được "chuộng" nhất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

14:42, 25/08/2025

Lao động Việt Nam được "chuộng" nhất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

Hàn Quốc sẽ xem xét tăng tiếp nhận lao động Việt Nam

08:50, 13/08/2025

Hàn Quốc sẽ xem xét tăng tiếp nhận lao động Việt Nam

Từ khóa:

dân sinh đi lao động nước ngoài Hàn Quốc Nhật bản Xuất khẩu lao động

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động trong doanh nghiệp là tiền lương tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...

Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại Điện Biên đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh khi năm học mới đã đến. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết, giúp các em sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học.

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết các trường hợp người lao động được giải quyết chế độ ốm đau. Người lao động lưu ý để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội của bản thân...

Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi một số hạng mục quan trọng thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: