Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Cùng với Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là 3 thị trường chủ lực, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc trong 8 tháng qua...

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) chiều 8/9 cho thấy lũy kế đến hết tháng 8/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người, trong đó có 32.849 lao động nữ, bằng 75,3% kế hoạch năm. Mục tiêu năm 2025 là đưa khoảng 130.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

8 tháng qua, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 43.905 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 37.906 lao động, Hàn Quốc với 8.923 lao động.

Ngoài ba thị trường chủ lực, các nước khác cũng duy trì mức tiếp nhận ổn định, như: Trung Quốc có 2.000 lao động Việt Nam đang làm việc, Singapore gần 1.500 lao động, trong khi các thị trường Châu Âu bước đầu ghi nhận kết quả tích cực, như Rumani 458 lao động và Hungary 581 lao động…

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, cả nước có 12.182 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, khi lần lượt tiếp nhận 4.347 và 5.435 lao động, chiếm gần 80% tổng số lao động trong tháng.

Hàn Quốc duy trì sự ổn định với 1.583 lao động, trong khi các thị trường khác cũng ghi nhận những kết quả mới: Trung Quốc tiếp nhận 264 lao động, Singapore 149 lao động và Rumani 30 lao động…

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kết quả trên cho thấy vai trò ổn định và bền vững của các thị trường truyền thống - vốn là những thị trường có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động, chính sách tiếp nhận ổn định, phù hợp với đặc điểm và năng lực của lao động Việt Nam.

Thị trường khu vực Châu Âu được đánh giá là giàu tiềm năng bước đầu đã có những tín hiệu khởi sắc. Một số thị trường như: Rumani, Hungary đã tiếp nhận lao động Việt Nam nhưng số lượng còn ở mức khiêm tốn.

Điều này đặt ra yêu cầu về các giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy khai thác, phát triển các thị trường mới, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt về ngoại ngữ, tay nghề để có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiếp nhận lao động khu vực này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết trong những tháng cuối năm, sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025.

Mục tiêu quan trọng không chỉ là đạt chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch đã đề ra, mà còn nâng cao chất lượng lao động, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của họ. Qua đó, khẳng định uy tín, vị thế và thương hiệu lao động Việt Nam trên trường quốc tế.