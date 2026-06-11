93% du khách Việt yêu thích du lịch tự lái xe

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo cú hích cho xu hướng du lịch tự lái tại Việt Nam. Những chuyến đi bằng ô tô cá nhân không chỉ giúp du khách chủ động về thời gian mà còn mang đến cơ hội khám phá nhiều điểm đến trên cùng một hành trình…

Mới đây, 4 gia đình Hà Nội đã tự lái xe xuyên miền Trung suốt 8 ngày đêm, với mục đích giúp những đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi hiểu hơn về mảnh đất mình đang sống. “Giá vé máy bay năm nay tăng cao, trong khi đi xe riêng giúp chủ động thời gian, tối ưu chi phí và có thêm nhiều trải nghiệm trên đường. Quan trọng hơn cả, chúng tôi muốn các con trực tiếp chạm vào lịch sử, văn hóa và học cách thích nghi với mọi tình huống thực tế”, đại diện nhóm du khách chia sẻ.

Theo các chuyên gia, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là xu hướng tất yếu khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Ông Phạm Trung Lương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch cho rằng, du lịch tự lái đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá.

"Thời gian gần đây hệ thống đường giao thông được cải thiện nhiều hơn với hệ thống đường cao tốc. Tôi cho rằng điều này sẽ mở ra cơ hội để du lịch tự lái phát triển rất mạnh trong tương lai. Vấn đề đặt ra với các địa phương dọc các tuyến cao tốc là làm thế nào để khách du lịch ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn," ông Lương nói.

Giá vé máy bay năm nay tăng cao, trong khi tự lái xe riêng giúp chủ động thời gian, tối ưu chi phí.

Từ xu hướng này, nhiều điểm đến thiên về khám phá như Lý Sơn, Măng Đen hay Mai Châu đang thu hút ngày càng nhiều du khách tự lái, theo Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi.

Báo cáo Travel Predictions 2026 của nền tảng cho thấy 93% du khách Việt Nam chia sẻ “road trip” hấp dẫn họ nhờ sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn.

Hè năm nay, với các gia đình có trẻ nhỏ, Booking.com gợi ý những điểm đến road trip kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Từ Hà Nội, du khách có thể lựa chọn Ninh Bình, cách Thủ đô khoảng 2 giờ di chuyển, nơi nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi, hang động và những dòng sông uốn lượn giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Từ TP. Hồ Chí Minh, Hồ Tràm là điểm đến phù hợp cho kỳ nghỉ biển với bãi cát dài, không gian yên tĩnh và hải sản tươi ngon. Trong khi đó, từ Đà Nẵng, Hội An là lựa chọn lý tưởng nhờ phố cổ giàu giá trị văn hóa, không gian thân thiện với trẻ em cùng bãi biển An Bàng thơ mộng.

Với các nhóm bạn và du khách trẻ, những hành trình khám phá và trải nghiệm địa phương được ưu tiên hơn cả. Từ Hà Nội, Mai Châu (Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn với khung cảnh thung lũng xanh mát, bản làng người Thái Trắng và nhiều hoạt động như đạp xe, đi chợ địa phương... Từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn quen thuộc nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đẹp và văn hóa cà phê sôi động.

Hè năm nay, với các gia đình có trẻ nhỏ, Booking.com gợi ý những điểm đến road trip kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Trong khi đó, cung đường từ Đà Nẵng đến Huế qua đèo Hải Vân được đánh giá là một trong những hành trình đáng trải nghiệm nhất với khung cảnh biển ngoạn mục cùng nhiều điểm đến văn hóa, ẩm thực đặc sắc của cố đô như bún bò Huế, bánh khoái và hành trình tìm kiếm các quán cà phê ven sông.

Đối với các cặp đôi, Booking.com đề xuất những điểm đến mang đến không gian riêng tư và lãng mạn. Tam Đảo (Phú Thọ), cách Hà Nội khoảng 1,5 giờ lái xe, là nơi thích hợp để tận hưởng không khí trong lành giữa núi rừng. Từ TP. Hồ Chí Minh, Mũi Né là lựa chọn nổi bật với cung đường ven biển đẹp và những khoảnh khắc ngắm bình minh hay hoàng hôn lãng mạn. Còn xuất phát từ Đà Nẵng, Thánh địa Mỹ Sơn chính là điểm dừng chân lý tưởng dành cho các cặp đôi yêu thích lịch sử, văn hóa.

Về phía doanh nghiệp, ông Phạm Hải Bằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch quốc tế Bluetour, cho biết các tour nội địa sử dụng đường hàng không năm nay giảm sức hút do chi phí tăng từ 30 - 40%. Trong khi đó, du lịch đường bộ với thời gian di chuyển ngắn đang được nhiều gia đình lựa chọn nhờ mức giá hợp lý và khả năng chủ động về lịch trình. Việc nhiều tuyến đường cao tốc mới khánh thành cũng tạo thêm động lực cho xu hướng này.

Các tour nội địa sử dụng đường hàng không năm nay giảm sức hút do chi phí tăng từ 30 - 40%.

Từ đó, ngoài các điểm đến ven biển, nhiều du khách cũng lựa chọn Sa Pa, Tam Đảo hoặc các khu du lịch sinh thái vùng núi để tránh nóng trong dịp cao điểm hè. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, doanh nghiệp thường xuyên theo dõi các bản tin khí tượng để tư vấn lịch trình cho từng đoàn khách. Các combo du lịch free & easy được doanh nghiệp chú trọng hơn đến cơ sở lưu trú và dịch vụ ẩm thực.

Thực tế, do di chuyển bằng hình thức tự lái và lịch trình linh hoạt đang trở thành xu hướng, du khách Việt ngày càng ưu tiên tìm kiếm những nơi lưu trú phù hợp nhu cầu cá nhân, tập trung hướng đến sự tiện lợi, đa dạng và thoải mái. Bên cạnh loại hình lưu trú, các tiêu chí như bữa sáng tiện lợi hay thanh toán linh hoạt cũng ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định đặt phòng của người Việt.

Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, chiếm 31% tổng lượt sử dụng bộ lọc, “loại hình lưu trú” là tiêu chí tìm kiếm quan trọng nhất đối với du khách Việt trong năm 2026. Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda Vũ Ngọc Lâm cho biết, du khách Việt thường nhanh chóng thu hẹp lựa chọn ngay từ đầu, chỉ tập trung vào một vài loại lưu trú cụ thể như khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc căn hộ.

Do di chuyển bằng hình thức tự lái, du khách Việt ngày càng ưu tiên tìm kiếm những nơi lưu trú phù hợp nhu cầu cá nhân.

“Điểm đánh giá từ 8 trở lên” chiếm 10% tổng lượt lọc tìm kiếm tại Việt Nam, trở thành tiêu chí phổ biến thứ hai. Tiếp theo, các tiêu chí lựa chọn thực tế như “Bao gồm bữa sáng” và “Phương thức thanh toán” (cùng ở mức 7%) cũng là ưu tiên của người Việt khi đặt phòng.

Ưu tiên tính linh hoạt của hành trình, “hủy đặt phòng miễn phí” cũng góp mặt trong top 10 từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất của du khách Việt. Cùng với đó, vị trí địa lý cũng là yếu tố thực tiễn không kém phần quan trọng. Các bộ lọc “Vị trí” (4%) và “Vị trí được đánh giá từ 8 trở lên” (3%) đều xuất hiện trong top 10 từ khóa phổ biến nhất của du khách Việt.

Điều này cho thấy, du khách đang quan tâm đến khả năng di chuyển thuận tiện và khoảng cách từ nơi lưu trú đến các điểm tham quan, trung tâm thành phố hoặc các đầu mối giao thông. Nhìn chung năm nay, du khách Việt không chỉ tìm kiếm nơi lưu trú chất lượng, mà còn ưu tiên những trải nghiệm linh hoạt, minh bạch và thuận tiện xuyên suốt hành trình.