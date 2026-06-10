Đà Nẵng trước cơ hội trở thành trung tâm du lịch y tế
Tường Bách
10/06/2026, 09:33
Nghiên cứu của CGS International cho thấy, từ nay đến năm 2032, du lịch y tế Đông Nam Á dự kiến tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm; chiếm khoảng 40% thị trường toàn cầu. Đây là tốc độ phát triển đáng chú ý nếu đặt trong mối tương quan giữa các loại hình du lịch khác…
Trong bối cảnh sôi động của du lịch y tế, Việt Nam được
đánh giá là một điểm đến đầy tiềm năng. Năm 2024, thị
trường du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD và được dự báo có thể tăng mạnh trong những năm tới. Trong đó, với tiềm lực du lịch ngày càng lớn, việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm
phục vụ du khách cũng là một trong những định hướng phát triển của Đà Nẵng.
Ngày 9/6, lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết đơn vị đã thực
hiện thành công dịch vụ lọc máu nhân tạo cho 12 du khách đến từ Đài Loan (Trung
Quốc) trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng.
Cả 12 du
khách đều mắc suy thận mạn và đang điều trị bằng phương pháp lọc máu chu kỳ tại
các cơ sở y tế ở Đài Loan. Để đảm bảo việc điều trị không bị gián đoạn trong
chuyến du lịch tại Việt Nam, đoàn khách đã chủ động liên hệ với Bệnh
viện C Đà Nẵng trước khi khởi hành.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ
đạo các khoa, phòng liên quan xây dựng phương án tiếp nhận và điều trị. Khoa Thận
nhân tạo - Lọc máu đã rà soát hồ sơ y khoa, trao đổi chuyên môn với các đơn vị
điều trị tại Đài Loan, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật
tư y tế.
Đại diện bệnh viện cho biết việc tiếp nhận cùng lúc 12 bệnh
nhân lọc máu từ nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận
chuyên môn. Các khâu từ kiểm tra hồ sơ điều trị, đánh giá tình trạng sức khỏe,
vận hành hệ thống máy lọc máu đến kiểm soát nhiễm khuẩn đều được thực hiện
nghiêm ngặt theo đúng quy trình.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp hiệu quả giữa các khoa,
phòng chức năng, cả 12 du khách đều được lọc máu an toàn, sức khỏe ổn định và
tiếp tục hành trình tham quan theo kế hoạch. Đây không chỉ là lần đầu tiên Bệnh
viện C Đà Nẵng cung cấp dịch vụ lọc máu cho một đoàn khách du lịch quốc tế có số
lượng lớn, mà còn được xem là một trong những mô hình du lịch y tế tiên phong
do bệnh viện công lập thực hiện trên địa bàn Đà Nẵng.
Với lợi thế là một trong ba trung tâm du lịch lớn trên bản đồ
du lịch Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn
2025-2030 tầm nhìn 2050, tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa
phương, mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả về kinh tế và xã hội.
Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện
đã triển khai dịch vụ y tế chất lượng cao dành cho du khách tại phòng khám yêu
cầu, phòng khám quốc tế, phòng khám thẩm mỹ. Thời gian tới, bệnh viện Đà Nẵng sẽ
phát triển thành Trung tâm lấy, ghép, điều phối tạng khu vực miền Trung – Tây
Nguyên vào năm 2030. Từ đó, nâng cao hơn nữa trình độ, chất lượng nhân
lực y tế, hình thành mạng lưới “du lịch y
tế” tại bệnh viện.
Tương tự, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đã xây dựng và
hình thành các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền mang tính hệ thống
để phục vụ du khách. Năm 2018, phương pháp “Hỏa trị liệu” tại bệnh viện đã được
Bộ Y tế công nhận trong phác đồ điều trị y học cổ truyền. Hiện nay, bệnh viện
tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật theo hướng chuyên sâu để đưa vào chuỗi
sản phẩm phục vụ du lịch y tế.
Tại Hội nghị Kinh doanh Toàn cầu 2026 tổ chức mới đây ở TP
Đà Nẵng với chủ đề “Đổi mới - sáng tạo - dành cho thế hệ bạc”, bà Nguyễn Thị
Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng
có lợi thế về biển, hạ tầng thuận tiện, môi trường sống trong lành và sự hiếu
khách của người dân địa phương.
Do đó, bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, Đà Nẵng
cũng đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch y tế, dịch vụ spa –
wellness, chương trình nghỉ dưỡng phục hồi... Trong năm 2026, Sở Y tế sẽ thí điểm và triển khai tối thiểu
5 gói sản phẩm du lịch y tế kết hợp nghỉ dưỡng tại các địa bàn có tiềm năng, gắn
kết với thế mạnh điều trị phục hồi chức năng, y học cổ truyền và chăm sóc sức
khỏe toàn diện.
Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang từng bước hiện
đại hóa quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mô
hình "bệnh viện không giấy", giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải
nghiệm cho người bệnh. Sở cũng đang xây dựng “Cẩm nang thông tin du lịch y tế” để giới thiệu tới du khách.
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám
đốc Công ty Du lịch – Sự kiện – Vận chuyển Vitraco, khẳng định khi đời sống
ngày càng được nâng cao, nhu cầu đi du lịch cũng tăng lên và du khách luôn có
nhu cầu được chăm sóc sức khỏe.
“Đà Nẵng cần xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ
du lịch y tế phù hợp với nguồn khách tiềm năng và lợi thế của thành phố. Trong
đó có thể phát triển gói dưỡng lão – nghỉ dưỡng dài ngày dành cho du khách quốc
tế; gói du lịch kết hợp chăm sóc sắc đẹp; gói du lịch sức khỏe cho người cao tuổi,
gói khám bệnh kết hợp nghỉ dưỡng cho gia đình...”, ông Tùng kiến nghị.
Theo ý kiến từ các chuyên gia, để thu hút khách quốc tế thì
Việt Nam cần xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch về bệnh nhân quốc tế. Đồng thời,
các địa phương có thế mạnh cần phát triển các chứng nhận y tế đạt chuẩn quốc tế,
nâng cao trải nghiệm dịch vụ và hoàn thiện hệ thống logistics từ tư vấn khám chữa
bệnh từ xa đến dịch vụ hỗ trợ tại sân bay.
Đồng thời, các doanh
nghiệp cho rằng cần có sự liên kết chặt chẽ giữa ngành y tế, du lịch, giao
thông, công thương và các doanh nghiệp dịch vụ. Cùng với đó, thành phố cũng cần
sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch y tế; tạo điều kiện
để các cơ sở y tế công lập và tư nhân đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ
phục vụ du khách quốc tế. Song song với đó là hình thành trung tâm xúc tiến du
lịch y tế làm đầu mối kết nối thông tin, sản phẩm và đối tác trong và ngoài nước.
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