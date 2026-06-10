Đà Nẵng trước cơ hội trở thành trung tâm du lịch y tế

Nghiên cứu của CGS International cho thấy, từ nay đến năm 2032, du lịch y tế Đông Nam Á dự kiến tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm; chiếm khoảng 40% thị trường toàn cầu. Đây là tốc độ phát triển đáng chú ý nếu đặt trong mối tương quan giữa các loại hình du lịch khác…

Trong bối cảnh sôi động của du lịch y tế, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến đầy tiềm năng. Năm 2024, thị trường du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD và được dự báo có thể tăng mạnh trong những năm tới. Trong đó, với tiềm lực du lịch ngày càng lớn, việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm phục vụ du khách cũng là một trong những định hướng phát triển của Đà Nẵng.

Ngày 9/6, lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết đơn vị đã thực hiện thành công dịch vụ lọc máu nhân tạo cho 12 du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng.

Cả 12 du khách đều mắc suy thận mạn và đang điều trị bằng phương pháp lọc máu chu kỳ tại các cơ sở y tế ở Đài Loan. Để đảm bảo việc điều trị không bị gián đoạn trong chuyến du lịch tại Việt Nam, đoàn khách đã chủ động liên hệ với Bệnh viện C Đà Nẵng trước khi khởi hành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan xây dựng phương án tiếp nhận và điều trị. Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu đã rà soát hồ sơ y khoa, trao đổi chuyên môn với các đơn vị điều trị tại Đài Loan, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế.

Bệnh viện xây dựng lịch lọc máu phù hợp với chương trình tham quan của đoàn khách, bảo đảm tạo điều kiện để du khách có thể trải nghiệm chuyến đi một cách thuận lợi.

Đại diện bệnh viện cho biết việc tiếp nhận cùng lúc 12 bệnh nhân lọc máu từ nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận chuyên môn. Các khâu từ kiểm tra hồ sơ điều trị, đánh giá tình trạng sức khỏe, vận hành hệ thống máy lọc máu đến kiểm soát nhiễm khuẩn đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp hiệu quả giữa các khoa, phòng chức năng, cả 12 du khách đều được lọc máu an toàn, sức khỏe ổn định và tiếp tục hành trình tham quan theo kế hoạch. Đây không chỉ là lần đầu tiên Bệnh viện C Đà Nẵng cung cấp dịch vụ lọc máu cho một đoàn khách du lịch quốc tế có số lượng lớn, mà còn được xem là một trong những mô hình du lịch y tế tiên phong do bệnh viện công lập thực hiện trên địa bàn Đà Nẵng.

Với lợi thế là một trong ba trung tâm du lịch lớn trên bản đồ du lịch Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn 2050, tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương, mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả về kinh tế và xã hội.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện đã triển khai dịch vụ y tế chất lượng cao dành cho du khách tại phòng khám yêu cầu, phòng khám quốc tế, phòng khám thẩm mỹ. Thời gian tới, bệnh viện Đà Nẵng sẽ phát triển thành Trung tâm lấy, ghép, điều phối tạng khu vực miền Trung – Tây Nguyên vào năm 2030. Từ đó, nâng cao hơn nữa trình độ, chất lượng nhân lực y tế, hình thành mạng lưới “du lịch y tế” tại bệnh viện.

Bệnh viện Đà Nẵngđã triển khai dịch vụ y tế chất lượng cao dành cho du khách tại phòng khám yêu cầu, phòng khám quốc tế, phòng khám thẩm mỹ.

Tương tự, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đã xây dựng và hình thành các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền mang tính hệ thống để phục vụ du khách. Năm 2018, phương pháp “Hỏa trị liệu” tại bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận trong phác đồ điều trị y học cổ truyền. Hiện nay, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật theo hướng chuyên sâu để đưa vào chuỗi sản phẩm phục vụ du lịch y tế.

Tại Hội nghị Kinh doanh Toàn cầu 2026 tổ chức mới đây ở TP Đà Nẵng với chủ đề “Đổi mới - sáng tạo - dành cho thế hệ bạc”, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng có lợi thế về biển, hạ tầng thuận tiện, môi trường sống trong lành và sự hiếu khách của người dân địa phương.

Do đó, bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, Đà Nẵng cũng đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch y tế, dịch vụ spa – wellness, chương trình nghỉ dưỡng phục hồi... Trong năm 2026, Sở Y tế sẽ thí điểm và triển khai tối thiểu 5 gói sản phẩm du lịch y tế kết hợp nghỉ dưỡng tại các địa bàn có tiềm năng, gắn kết với thế mạnh điều trị phục hồi chức năng, y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang từng bước hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mô hình "bệnh viện không giấy", giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh. Sở cũng đang xây dựng “Cẩm nang thông tin du lịch y tế” để giới thiệu tới du khách.

Lương y Phan Công Tuấn thực hiện kỹ thuật Hỏa long cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch – Sự kiện – Vận chuyển Vitraco, khẳng định khi đời sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu đi du lịch cũng tăng lên và du khách luôn có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe.

“Đà Nẵng cần xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ du lịch y tế phù hợp với nguồn khách tiềm năng và lợi thế của thành phố. Trong đó có thể phát triển gói dưỡng lão – nghỉ dưỡng dài ngày dành cho du khách quốc tế; gói du lịch kết hợp chăm sóc sắc đẹp; gói du lịch sức khỏe cho người cao tuổi, gói khám bệnh kết hợp nghỉ dưỡng cho gia đình...”, ông Tùng kiến nghị.

Theo ý kiến từ các chuyên gia, để thu hút khách quốc tế thì Việt Nam cần xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch về bệnh nhân quốc tế. Đồng thời, các địa phương có thế mạnh cần phát triển các chứng nhận y tế đạt chuẩn quốc tế, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và hoàn thiện hệ thống logistics từ tư vấn khám chữa bệnh từ xa đến dịch vụ hỗ trợ tại sân bay.

Đà Nẵng cần xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ du lịch y tế phù hợp với nguồn khách tiềm năng và lợi thế của thành phố.

Đồng thời, các doanh nghiệp cho rằng cần có sự liên kết chặt chẽ giữa ngành y tế, du lịch, giao thông, công thương và các doanh nghiệp dịch vụ. Cùng với đó, thành phố cũng cần sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch y tế; tạo điều kiện để các cơ sở y tế công lập và tư nhân đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ du khách quốc tế. Song song với đó là hình thành trung tâm xúc tiến du lịch y tế làm đầu mối kết nối thông tin, sản phẩm và đối tác trong và ngoài nước.