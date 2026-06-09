Giảm áp lực chi phí để kích cầu du lịch nội địa hè

Nhu cầu du lịch tăng mạnh đang tạo nên bức tranh sôi động cho ngành hàng không và du lịch hè. Các sân bay lớn nâng công suất khai thác, trong khi doanh nghiệp lữ hành tìm nhiều giải pháp tối ưu chi phí nhằm duy trì sức cạnh tranh…

Trước mùa cao điểm du lịch hè, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục giảm 50% một số khoản phí hàng không như phí cất hạ cánh và phí điều hành bay đối với các chuyến bay nội địa. Động thái này được xem là nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp hàng không trong bối cảnh chi phí vận hành vẫn chịu áp lực từ giá nhiên liệu, tỷ giá và phí khai thác.

Đề xuất trên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ngành du lịch bởi nhiều năm qua, giá vé máy bay luôn được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với nhu cầu đi lại của người dân. Việc giảm một số loại phí hàng không chưa đồng nghĩa giá vé sẽ giảm ngay lập tức, bởi giá vé còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu tích cực bởi giúp giảm áp lực chi phí đầu vào cho các hãng hàng không.

Mới đây, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến 16/8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, cùng các địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ.

Giá vé máy bay luôn được xem là một trong những rào cản chi phí lớn nhất đối với nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng thời, trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay. Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp giãn nhu cầu trong ngày và nâng cao hiệu quả khai thác trong mùa hè.

Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay. Chương trình Quick Sale App áp dụng vào thứ Ba hàng tuần với mức giảm giá đến 10%; chương trình Thứ Năm Rực Rỡ giảm tới 15%; trong khi Weekend Sale ưu đãi đến 10% trên tất cả hạng vé…

Ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, cho rằng chính sách này có thể tạo thêm dư địa để các hãng triển khai chương trình khuyến mại, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành xây dựng những gói sản phẩm cạnh tranh hơn trong mùa cao điểm. Nếu chi phí hàng không giảm, tác động tích cực sẽ không chỉ dừng ở giá vé mà còn lan tỏa đến toàn bộ chuỗi dịch vụ du lịch, từ lữ hành, khách sạn cho đến các dịch vụ tại điểm đến.

Doanh nghiệp ghi nhận xu hướng du khách chuyển sang các điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ để tối ưu chi phí.

Thực tế này được phản ánh khá rõ trong xu hướng đặt tour hè năm nay. Ông Nguyễn Hữu Nghi, chuyên viên marketing Công ty Tugo, cho biết đối với du lịch nội địa, doanh nghiệp đã ghi nhận xu hướng khách hàng chuyển sang các điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ như miền Tây, Phan Thiết - Mũi Né, Vũng Tàu hay Đà Lạt nhằm giảm áp lực chi phí.

Bên cạnh việc đặt tour của các công ty du lịch, nhiều gia đình lựa chọn hình thức du lịch tự túc bằng xe cá nhân đến các điểm đến lân cận TP.HCM. Theo các nền tảng cho thuê xe tự lái như BonbonCar, Sigo Việt Nam và IbookCar, nhu cầu thuê xe trong dịp hè năm nay tăng đáng kể. Nhiều khách đã đặt xe từ tháng 4, trong khi cùng kỳ năm ngoái phải đến đầu tháng 6 thị trường mới bắt đầu sôi động.

Giá thuê xe hè năm nay nhìn chung không thay đổi so với ngày thường. Xe hạng A có giá 500.000 - 600.000 đồng/ngày; hạng B từ 700.000 - 800.000 đồng/ngày; hạng C từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/ngày; xe 7 chỗ dao động từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng/ngày...

Bên cạnh đó, nếu như năm ngoái, khách chủ yếu thuê xe cho các hành trình dài thì năm nay xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến gần TP.HCM. Các tuyến biển như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang được nhiều gia đình lựa chọn.

Bên cạnh việc đặt tour, nhiều gia đình lựa chọn hình thức du lịch tự túc đến các điểm đến lân cận.

Phân tích thị trường từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 này tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn. Du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn những hành trình gắn với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, sự kiện văn hóa đặc sắc.

Quan trọng hơn cả, du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để tối ưu chi phí du lịch. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, khi du khách trở nên chủ động hơn trong việc tối ưu hóa cả ngân sách lẫn trải nghiệm cho mỗi chuyến đi. Cùng với đó, du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn những điểm đến thuận lợi cho việc di chuyển với hạ tầng giao thông đường bộ và đường hàng không phát triển.

Không khó để nhận ra, các điểm đến biển đảo đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa hè năm nay. Nổi bật trong số đó có Phú Quốc, khi sở hữu mức tăng trưởng cao nhất cả nước về lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè: tăng 56%.

Theo sau đó là Côn Đảo với mức tăng 42%. Cùng với đó, khẳng định vị thế là điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam, Đà Nẵng chính thức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất trên nền tảng Traveloka. Điểm đến này cũng đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa.

Phú Quốc sở hữu mức tăng trưởng cao nhất cả nước về lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè.

Mùa hè này, tham quan các đô thị lớn với những chuyến đi ngắn ngày tiếp tục trở thành xu hướng được khách Việt ưa chuộng. TP.HCM và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất về vé máy bay, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị.

Bên cạnh đó, Vũng Tàu cũng nổi lên như một điểm "nóng" về lưu trú nhờ xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Ngoài ra, những điểm đến ven biển quen thuộc như Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định trên nền tảng ngay cả khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng 8.