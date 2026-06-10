Khánh Hòa phát triển sản phẩm du lịch từ văn hóa bản địa
Tường Bách
10/06/2026, 09:30
Sự kết hợp giữa giá trị văn hóa và các sản phẩm du lịch hiện đại đang tạo nên nét riêng cho Khánh Hòa. Bên cạnh những trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng, hè này du khách sẽ có cơ hội khám phá thêm chiều sâu văn hóa của xứ Trầm...
Ngày 9/6, tàu biển quốc tế Star Voyager đưa khoảng 1.300 du
khách đa quốc tịch đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tham
quan nhiều điểm đến nổi tiếng của địa phương. Theo thông tin từ ngành du lịch
Khánh Hòa, tàu Star Voyager xuất phát từ Singapore, sau khi kết thúc hành trình
tham quan tại Khánh Hòa, tàu sẽ tiếp tục hải trình đến TP.HCM.
Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 32
chuyến tàu biển quốc tế với hơn 48.701 lượt khách lên bờ tham quan. Dự kiến từ
nay đến cuối năm, địa phương sẽ đón thêm 18 chuyến tàu quốc tế. Sự gia tăng trở
lại của các chuyến tàu biển được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến và
đa dạng hóa các dòng sản phẩm du lịch.
Không chỉ thu hút du khách quốc tế, những ngày đầu tháng 6
này, Bến tàu du lịch Nha Trang tấp nập du khách nối đuôi nhau lên các ca nô,
tàu gỗ để khám phá vịnh biển xanh trong. Cách đó không xa, hàng dài du khách
kiên nhẫn xếp hàng chờ đi cáp treo sang đảo Hòn Tre vui chơi. Tại Di tích quốc
gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn..., lượng khách đến tham
quan luôn nhộn nhịp cả ngày…
Khánh Hòa đang bước vào mùa du lịch hè với nhịp điệu sôi động
chưa từng thấy. Hiện nay, nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn có vị trí đẹp tại
Nha Trang, Bãi Dài, Ninh Chữ đã được khách đặt gần kín phòng trong suốt
mùa cao điểm du lịch hè. Bà Dương Võ, Giám đốc Marketing của Radisson Blu
Resort Cam Ranh, chia sẻ: "Trong cơ cấu khách lưu trú tại resort, khách Nga
chiếm khoảng 40%, khách Hàn Quốc chiếm 30%, còn lại là khách Việt Nam và một
số nước khác".
Để tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho ngành du lịch, trong
mùa hè 2026, Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao
quy mô lớn. Giữa tháng 6, Đại nhạc hội “Mega Booming Charmora City - Đánh thức
tâm điểm Nha Trang Downtown” sẽ khuấy động không khí du lịch với sự góp mặt của
nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Tiếp theo, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra
từ ngày 26 đến 28/6 tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Phan Rang và Đông Hải).
Đây là sự kiện văn hóa cấp quốc gia quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên, vận
động viên quần chúng người Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố.
Trong khuôn khổ
ngày hội, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các chương trình trình diễn
lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống, nghề thủ công, trang phục dân tộc Chăm;
tham quan không gian trưng bày văn hóa, sản phẩm OCOP; đồng thời tham gia nhiều
hoạt động thể thao, trò chơi dân gian đậm bản sắc cộng đồng.
Bước sang tháng 7, tâm điểm của mùa du lịch hè sẽ là
Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”,
với các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến 19/7. Festival gồm nhiều hoạt
động nổi bật như: Lễ khai mạc, diễu hành xe hoa du lịch “Hoa biển Nha Trang”,
chung kết Siêu mẫu và Nam vương Việt Nam 2026 kết hợp trình diễn thời trang, ca
nhạc, cùng lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế kết nối năm châu.
Bên cạnh các hoạt động chính, hàng loạt sự kiện hưởng ứng sẽ
diễn ra xuyên suốt như: Lễ hội văn hóa - ẩm thực yến sào Khánh Hòa, Lễ hội Áo
dài Việt Nam, Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP, Hội chợ thương mại - văn hóa ẩm
thực “Vị ngon phố biển - giai điệu mùa hè”, Lễ hội trái cây Lâm Sơn, Giải đua thuyền buồm Khánh Hòa 2026, Giải chạy Nha Trang City Trail lần thứ I
và Giải golf Anara Bình Tiên Championship…
Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Khánh Hòa, cho biết: “Những năm trước, lợi thế nổi bật của du lịch Khánh Hòa chủ
yếu đến từ tài nguyên biển, đảo. Định hướng của tỉnh hiện nay là phát triển
du lịch theo chiều sâu, lấy văn hóa, con người và trải nghiệm làm yếu tố gia
tăng giá trị. Mục tiêu của tỉnh là để mỗi du khách khi đến Khánh Hòa không chỉ
nhớ đến biển đẹp mà còn nhớ đến những trải nghiệm đặc
trưng và sự thân thiện của con người địa phương”.
Sau Festival Biển Khánh Hòa 2026, không khí du lịch tiếp tục
được nối dài trong tháng 8 bằng các hoạt động thể thao và văn hóa quốc tế. Đặc
biệt, Khánh Hòa sẽ đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của cuộc thi Miss World lần thứ 73. Ngoài các phần thi: Người đẹp tài năng, Người đẹp
thời trang và Người đẹp bản lĩnh, Ban tổ chức dự kiến ghi hình các thí sinh tại
nhiều danh lam thắng cảnh, điểm đến văn hóa và du lịch nổi tiếng của tỉnh.
Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, nhận
định: “Tôi cho rằng điểm mạnh của
Khánh Hòa trong giai đoạn tới nằm ở khả năng kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển với
văn hóa bản địa, thể thao, ẩm thực và các sự kiện quy mô lớn. Khi tạo được hệ
sinh thái trải nghiệm đa dạng, du khách sẽ không chỉ đến một lần mà còn quay trở
lại nhiều lần với những lý do khác nhau”.
Về phía doanh nghiệp, nhiều sản phẩm, dịch vụ theo
hướng trải nghiệm văn hóa cũng sẽ ra mắt hoặc được cải tiến, làm mới để thu hút
du khách. VinWonders Nha Trang tiếp tục duy trì các show diễn Tata Show; Legend
of the Blue Sea (Huyền thoại biển xanh); Việt Nam bách nghệ... Nhà hát Đó thường
xuyên tổ chức các show diễn đặc sắc như: Rối Mơ (múa rối); Chum Show (xiếc)...
Cùng với đó, du lịch Khánh Hòa tiếp tục tạo dấu ấn bằng nhiều
sản phẩm mới giàu bản sắc văn hóa địa phương. Điển hình như chương trình Hội hè
Nha Trang Xưa 2026 được tổ chức xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 8.
Không gian tái
hiện sinh động hình ảnh làng quê Việt Nam với các trò chơi dân gian như: Kéo
co, nhảy bao bố, đập niêu, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, ô ăn quan... Những hoạt
động thủ công truyền thống như làm diều, nặn gốm, vẽ nón, làm tò he hay thưởng
thức các món ăn dân dã cũng sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các gia
đình.
Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, hạ tầng du lịch ngày càng hoàn
thiện cùng chuỗi sự kiện đặc sắc diễn ra xuyên suốt mùa hè, du lịch Khánh Hòa đang
hướng tới một mùa cao điểm sôi động. Từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 18,8 triệu
lượt khách và đạt doanh thu 77.000 tỷ đồng trong năm 2026.
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