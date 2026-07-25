Bước đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng

Ngày 25/7, Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Sun Galaxy Complex, một tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sungroup thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn

Với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, dự án này không chỉ nâng tầm thương hiệu Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) mà còn mở ra một hệ sinh thái văn hóa, giải trí và kinh tế đêm sôi động suốt 365 ngày trong năm.

Tổ hợp Sun Galaxy Complex được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m2 tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn. Hạt nhân của dự án là sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa.

Hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho phép sân khấu không chỉ phục vụ DIFF mà còn có khả năng tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế. Đây là một biểu tượng kiến trúc mới, lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng, tạo nên ý tưởng thiết kế “Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng”.

Tổ hợp này sẽ trở thành hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế đêm, tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng không, khách sạn, nhà hàng, bán lẻ, vận tải, giải trí, nghệ thuật và các ngành dịch vụ sáng tạo. Thực tiễn thế giới cho thấy, các tổ hợp văn hóa – sự kiện khi được đầu tư và vận hành chuyên nghiệp có thể trở thành động lực kinh tế quan trọng của điểm đến.

Tại London, tổ hợp The O2 đóng góp hơn 300 triệu bảng mỗi năm cho kinh tế địa phương và hỗ trợ khoảng 4.550 việc làm. Sun Galaxy Complex được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích tương tự cho Đà Nẵng.

Toàn cảnh Lễ khởi công dự án Tổ hợp Sun Galaxy Complex. Ảnh Ngô Anh Văn

Dự án này cũng là một bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Sun Galaxy Complex sẽ tạo ra hạ tầng để các chương trình văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quốc tế có thể diễn ra thường xuyên; qua đó từng bước đưa DIFF từ thương hiệu lễ hội của một thành phố trở thành thương hiệu công nghiệp văn hóa có tầm vóc quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, nhận định một sự kiện đã có tên tuổi toàn cầu cần một không gian tương xứng. Một giá trị tinh thần cần một điểm tựa kiến trúc. Đó là ý nghĩa lớn nhất của công trình khởi công hôm nay.

“Đây không chỉ là sân khấu cho những đêm pháo hoa, mà là một tổ hợp đa chức năng, đủ năng lực đăng cai đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật, triển lãm, hội nghị và các sự kiện MICE quy mô lớn”, ông Trường khẳng định.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho rằng sự kiện không chỉ là khởi công của một dự án đầu tư, mà còn là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng. Đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động mạnh mẽ các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Hùng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong nhiều năm qua đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố; là sự kiện văn hóa, du lịch có sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước, quốc tế và đã được tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure bình chọn nằm trong top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Vì vậy, đây không chỉ là công trình phục vụ một lễ hội mang thương hiệu của thành phố, mà còn góp phần hình thành một không gian văn hóa, giải trí hiện đại; bổ sung những sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Xa hơn nữa, công trình sẽ góp phần hình thành một cực phát triển mới ven sông Hàn; kết nối các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch; tạo động lực để Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện, lễ hội và những trải nghiệm mang tầm quốc tế.