Thứ Bảy, 25/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bước đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng

N Ngô Anh Văn

Ngày 25/7, Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Sun Galaxy Complex, một tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sungroup thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sungroup thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn

Với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, dự án này không chỉ nâng tầm thương hiệu Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) mà còn mở ra một hệ sinh thái văn hóa, giải trí và kinh tế đêm sôi động suốt 365 ngày trong năm.

Tổ hợp Sun Galaxy Complex được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m2 tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn. Hạt nhân của dự án là sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa.

Hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho phép sân khấu không chỉ phục vụ DIFF mà còn có khả năng tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế. Đây là một biểu tượng kiến trúc mới, lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng, tạo nên ý tưởng thiết kế “Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng”.

Tổ hợp này sẽ trở thành hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế đêm, tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng không, khách sạn, nhà hàng, bán lẻ, vận tải, giải trí, nghệ thuật và các ngành dịch vụ sáng tạo. Thực tiễn thế giới cho thấy, các tổ hợp văn hóa – sự kiện khi được đầu tư và vận hành chuyên nghiệp có thể trở thành động lực kinh tế quan trọng của điểm đến.

Tại London, tổ hợp The O2 đóng góp hơn 300 triệu bảng mỗi năm cho kinh tế địa phương và hỗ trợ khoảng 4.550 việc làm. Sun Galaxy Complex được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích tương tự cho Đà Nẵng.

Toàn cảnh Lễ khởi công dự án Tổ hợp Sun Galaxy Complex. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh Lễ khởi công dự án Tổ hợp Sun Galaxy Complex. Ảnh Ngô Anh Văn

Dự án này cũng là một bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Sun Galaxy Complex sẽ tạo ra hạ tầng để các chương trình văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quốc tế có thể diễn ra thường xuyên; qua đó từng bước đưa DIFF từ thương hiệu lễ hội của một thành phố trở thành thương hiệu công nghiệp văn hóa có tầm vóc quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, nhận định một sự kiện đã có tên tuổi toàn cầu cần một không gian tương xứng. Một giá trị tinh thần cần một điểm tựa kiến trúc. Đó là ý nghĩa lớn nhất của công trình khởi công hôm nay.

“Đây không chỉ là sân khấu cho những đêm pháo hoa, mà là một tổ hợp đa chức năng, đủ năng lực đăng cai đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật, triển lãm, hội nghị và các sự kiện MICE quy mô lớn”, ông Trường khẳng định.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho rằng sự kiện không chỉ là khởi công của một dự án đầu tư, mà còn là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng. Đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động mạnh mẽ các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Hùng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong nhiều năm qua đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố; là sự kiện văn hóa, du lịch có sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước, quốc tế và đã được tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure bình chọn nằm trong top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Vì vậy, đây không chỉ là công trình phục vụ một lễ hội mang thương hiệu của thành phố, mà còn góp phần hình thành một không gian văn hóa, giải trí hiện đại; bổ sung những sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Xa hơn nữa, công trình sẽ góp phần hình thành một cực phát triển mới ven sông Hàn; kết nối các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch; tạo động lực để Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện, lễ hội và những trải nghiệm mang tầm quốc tế.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Đà Nẵng VnEconomy du lịch VnEconomy phát triển văn hóa VnEconomy Tổ hợp Sun Galaxy Complex VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng: Sôi động mùa du lịch mùa hè

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng: Sôi động mùa du lịch mùa hè

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng đã trở thành một trong những sự kiện du lịch đặc trưng của thành phố biển miền Trung, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả quốc tế. Với sự đổi mới không ngừng qua từng năm, lễ hội này đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu khu vực cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…

Lợi thế của hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên AI

Lợi thế của hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên AI

Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố cho thấy 81% du khách Việt sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo. Đây là mức cao nhất tại châu Á, vượt đáng kể so với mức trung bình khu vực là 63%...

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn. Ảnh: Bảo Vân

VnEconomy Áp lực từ chuỗi cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

AI Điểm tin

VnE TV
Việt Nam có tiềm năng lớn về tín chỉ carbon rừng.

VnEconomy Điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường carbon toàn cầu

Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy