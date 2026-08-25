ACB tiếp cận giới tinh hoa bằng lời mời trải nghiệm, thay vì điều kiện tài sản

Thay vì chờ khách hàng tìm đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên theo cách truyền thống, ACB chủ động “đảo chiều” bằng cách gửi mở lời mời tới những cộng đồng tinh hoa để trải nghiệm hệ sinh thái ACB Privilege Banking…

Cách ACB tiếp cận giới tinh hoa bằng lời mời trải nghiệm rất tinh tế - Ảnh: ACB.

Phòng chờ thương gia, fast track hay những chiếc thẻ cao cấp từng là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ngân hàng ưu tiên. Nhưng với giới tinh hoa ngày nay, “được ưu tiên” đang mang một ý nghĩa rộng hơn: không chỉ là sở hữu thêm đặc quyền, mà là được thấu hiểu về phong cách sống, nhu cầu tài chính và cách mỗi người muốn sử dụng thời gian.

MỘT LỜI MỜI THAY CHO ĐIỀU KIỆN TÀI SẢN

Thông thường, hành trình trở thành khách hàng ưu tiên thường bắt đầu từ những tiêu chí tài chính như quy mô tài sản, tiền gửi hay mức độ sử dụng sản phẩm tại ngân hàng. Với ACB, ngân hàng này đã chọn cách tiếp cận "ngược dòng”.

ACB chủ động nhận diện những nhóm khách hàng có chân dung, nhu cầu và phong cách sống phù hợp với dịch vụ ngân hàng ưu tiên, từ đó mời họ bước vào hành trình trải nghiệm ACB Privilege Banking - Vị thời gian. Các khách hàng có thể là các cư dân tại các khu đô thị cao cấp; phụ huynh và lãnh đạo tại các trường quốc tế; chủ doanh nghiệp, ban giám hiệu; cùng một số cộng đồng khách hàng cao cấp khác.

Điểm chung của họ không chỉ là năng lực tài chính. Đó còn là nhu cầu ngày càng phức tạp hơn về quản trị dòng tiền, đầu tư, tài chính gia đình, chi tiêu quốc tế và cách kết nối tài chính cá nhân với hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, thay vì bắt đầu mối quan hệ bằng câu hỏi “khách hàng đang có bao nhiêu tài sản?”, Welcome Elite bắt đầu từ một câu hỏi khác: “ACB có thể mang đến những gì cho cộng đồng tinh hoa này?”

TỪ MỘT LỜI MỜI ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐẶC QUYỀN

Sau lời mời là một khoảng thời gian để khách hàng từng bước trải nghiệm cách ACB Privilege Banking vận hành trong đời sống thực tế.

Trong 30 ngày đầu, khách hàng có thể bắt đầu từ những điểm chạm tài chính thường ngày như tài khoản thanh toán, ACB ONE và thẻ; đồng thời có cơ hội nhận 50.000 điểm ACB Rewards khi hoàn thành bộ sản phẩm cơ bản theo điều kiện chương trình.

Hành trình tiếp tục trong 90 ngày, khi khách hàng có thêm thời gian khám phá những giải pháp tài chính và quyền lợi phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình có thể nhận Welcome Gift thiết kế riêng như một dấu ấn chào mừng trong giai đoạn đầu đồng hành cùng ACB.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở món quà chào đón, mà ở cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm một hệ sinh thái ngân hàng ưu tiên trước khi lựa chọn mức độ gắn bó phù hợp với nhu cầu của mình.

Sau Welcome Elite là hệ sinh thái ACB Privilege Banking được thiết kế xoay quanh cả tài chính lẫn phong cách sống cho khách hàng.

Với những người thường xuyên di chuyển, đó là các đặc quyền tại sân bay như phòng chờ thương gia, fast track giúp hành trình thuận tiện hơn. Trong những khoảng thời gian dành cho bản thân và gia đình, khách hàng có thể tiếp cận các ưu đãi về ẩm thực, cà phê, khách sạn – resort theo từng phân hạng. Đây là những lớp trải nghiệm lifestyle mà ACB đã phát triển bên cạnh các dịch vụ ưu tiên truyền thống.

Với nhu cầu chi tiêu trong và ngoài nước, hệ sinh thái thẻ cao cấp bổ sung các quyền lợi thiết thực. Chủ thẻ ACB Visa Infinite được miễn phí chuyển đổi ngoại tệ, trong khi ACB Privilege Visa Signature áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh; khách hàng đồng thời có thể tích điểm ACB Rewards theo chính sách của từng sản phẩm.

Và đặc quyền cũng không dừng ở lifestyle. Với dòng tiền tạm thời chưa cần sử dụng, Chứng chỉ tiền gửi ACB mang đến thêm một lựa chọn để tiền tiếp tục sinh lời theo thời gian nắm giữ, đồng thời khách hàng có thể bán lại khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn và chủ động theo dõi, giao dịch trên ACB ONE. Đến cuối tháng 6/2026, quy mô chứng chỉ tiền gửi tại ACB đã tăng 98% so với đầu năm.

Với dòng tiền tạm thời chưa cần sử dụng, Chứng chỉ tiền gửi ACB mang đến thêm một lựa chọn để tiền tiếp tục sinh lời - Ảnh: ACB.

Với phần tài sản dành cho mục tiêu trung và dài hạn, các giải pháp Chứng chỉ quỹ mở thêm lựa chọn phân bổ theo mục tiêu và khẩu vị đầu tư khác nhau, giúp những khách hàng bận rộn tiếp cận đầu tư mà không nhất thiết phải dành thời gian theo dõi thị trường mỗi ngày.

Trải nghiệm ưu tiên cũng có thể mở rộng từ cá nhân sang gia đình, với các giải pháp kết nối nhu cầu tích lũy, đầu tư, thanh toán và quản lý tài chính cho người thân.

KHI ĐẶC QUYỀN MANG LẠI THỨ KHÔNG THỂ MUA: THỜI GIAN

Năm 2024, ACB từng đưa ra khái niệm “Vị thời gian”: khi đã có một nền tảng tài chính nhất định, thời gian trở thành một dạng tài sản hữu hạn. Một giải pháp tài chính tốt vì thế không chỉ giúp tiền được vận hành hiệu quả, mà còn tạo thêm thời gian để khách hàng dành cho những điều thực sự quan trọng.

Một người thường xuyên công tác có thể cần đi nhanh hơn ở sân bay. Một chủ doanh nghiệp cần dòng tiền tạm thời chưa sử dụng vẫn tiếp tục sinh lời. Một người bận rộn muốn đầu tư nhưng không có thời gian theo sát thị trường. Một gia đình lại quan tâm nhiều hơn đến những chuyến nghỉ dưỡng, chi tiêu quốc tế hay cách quản lý tài chính cho cả người thân.

Mỗi đặc quyền giải quyết một nhu cầu khác nhau, nhưng cùng hướng đến một giá trị: để khách hàng dành ít thời gian hơn cho những việc có thể được đơn giản hóa và nhiều thời gian hơn cho những điều họ thực sự coi trọng.

Welcome Elite là lời chào đầu tiên để những cộng đồng tinh hoa có cơ hội bước vào và trải nghiệm hệ sinh thái đó. Từ 30 ngày đầu làm quen đến 90 ngày trải nghiệm sâu hơn, hành trình không chỉ dừng ở những quyền lợi chào đón, mà mở ra nhiều lựa chọn hơn về tài chính, đầu tư, gia đình và phong cách sống.

Bởi sau cùng, “được ưu tiên” không chỉ là được phục vụ trước. Đó còn là khi tiền được vận hành hiệu quả hơn, những trải nghiệm trở nên thuận tiện hơn và thời gian được dành nhiều hơn cho những điều đáng giá.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://acb.com.vn/ngan-hang-uu-tien

Hotline: (028) 38 247 247.