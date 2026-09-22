Hơn 1.000 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II

Ở nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, tổng số tiền nhận tạm ứng từ ngân sách là 701,806 tỷ đồng, trong khi số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ BOG là 430,184 tỷ đồng.
(Bộ Tài chính)
Theo số liệu Bộ Tài chính công bố về tình hình quản lý Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu trong quý II/2026, đầu kỳ, nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ tạm ứng ngân sách nhà nước có số dư 701,806 tỷ đồng.
Trong ba tháng tiếp theo (từ 1/4 - 30/6/2026), các doanh nghiệp đầu mối trích vào quỹ tổng cộng hơn 1.886,077 tỷ đồng, trong khi số tiền được sử dụng để bình ổn giá là hơn 873,222 tỷ đồng. Chênh lệch hơn 1.000 tỷ đồng giữa số tiền trích lập và chi sử dụng, cùng với khoản lãi phát sinh 309,3 triệu đồng khiến số dư nguồn này cuối quý tăng lên hơn 1.714,971 tỷ đồng.
Ở nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, tổng số tiền nhận tạm ứng từ ngân sách là 701,806 tỷ đồng, trong khi số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ BOG là 430,184 tỷ đồng.
(Bộ Tài chính)
Diễn biến trên cũng phản ánh sự khác biệt khá lớn giữa dòng tiền đưa vào và dòng tiền rút ra khỏi nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II. Số tiền trích lập trong kỳ cao hơn gấp đôi số tiền sử dụng, qua đó làm quy mô nguồn quỹ tăng mạnh chỉ trong một quý.
Xét theo từng doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là đơn vị có giá trị trích lập lớn nhất. Trong quý II, doanh nghiệp này đưa vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 880,711 tỷ đồng và sử dụng hơn 293,534 tỷ đồng. Số dư cuối kỳ vì vậy đạt hơn 587,278 tỷ đồng.
Đứng thứ hai là Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần với hơn 440,942 tỷ đồng trích lập và hơn 328,080 tỷ đồng sử dụng. Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp đến cuối quý đạt hơn 341,190 tỷ đồng.
Tại Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, số tiền trích lập trong quý II đạt hơn 53,983 tỷ đồng, trong khi số tiền sử dụng là hơn 7,782 tỷ đồng, đưa số dư cuối kỳ lên hơn 66,349 tỷ đồng.
Ngoài các doanh nghiệp có quy mô lớn, một số đầu mối khác cũng ghi nhận số dư quỹ ở mức trên 100 tỷ đồng. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty cổ phần có hơn 163,490 tỷ đồng vào cuối quý, còn Công ty cổ phần Anh Phát Petro có hơn 160,663 tỷ đồng.
Tổng hợp cuối quý II, số liệu phụ lục ghi nhận tổng số tiền trích lập từ nguồn tạm ứng đạt hơn 1.886 tỷ đồng, tổng số sử dụng hơn 873 tỷ đồng và số dư cuối kỳ hơn 1.714 tỷ đồng.
Trong khi nguồn hình thành từ tạm ứng ngân sách tăng mạnh, phần Quỹ BOG thông thường gần như không phát sinh trích lập và chi sử dụng trong quý
Theo số liệu từ Bộ Tài chính về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu quý II/2026, trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2026, số dư Quỹ BOG đầu kỳ từ nguồn trích lập là 195,053 tỷ đồng. Tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương đạt hơn 1,227 tỷ đồng, đưa số dư cuối kỳ lên 196,280 tỷ đồng.
Như vậy, đến cuối quý II/2026, tổng quy mô hai nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên đạt hơn 1.911 tỷ đồng. Trong đó, phần hình thành từ tạm ứng ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, còn nguồn từ số dư trích lập trước đó ở mức khoảng 196 tỷ đồng.
Quy mô Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục chịu tác động trực tiếp từ tương quan giữa mức trích lập và mức sử dụng của các doanh nghiệp đầu mối. Khi khoản trích lập vượt xa số tiền sử dụng, số dư quỹ tăng lên đáng kể, qua đó tạo thêm nguồn lực cho việc điều hành giá xăng dầu trong các kỳ tiếp theo.
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