ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế

Với triển vọng toàn cầu đang xấu đi, ADB đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Theo Báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á (ADO) được ADB công bố ngày 14/12, việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và trong khu vực, cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine và các đợt phong tỏa tái diễn ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) đang làm chậm quá trình phục hồi của châu Á sau đại dịch Covid-19.

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CHẬM LẠI

ADB dự báo nền kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm nay và 4,6% trong năm sau (điều chỉnh so với mức dự báo 4,3% trong năm 2022 và 4,9% trong năm 2023 trong báo cáo ADO phát hành hồi tháng 9/2022).

Ông Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, nhận định châu Á và Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phục hồi, nhưng các điều kiện toàn cầu đang xấu đi có nghĩa là đà phục hồi sẽ chững lại khi chúng ta bước sang năm mới.

“Các chính phủ cần hợp tác chặt chẽ hơn để vượt qua những thách thức kéo dài của Covid-19, chống lại tác động của giá lương thực và năng lượng cao, đặc biệt là đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương, bảo đảm sự phục hồi kinh tế toàn diện và bao trùm”, ông Albert khuyến nghị.

Trong bối cảnh này, nền kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 3,0% trong năm nay (so với dự báo trước đó là 3,3%) và 4,3% cho năm sau (giảm so với dự báo trước là 4,5%) do suy thoái toàn cầu. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ được duy trì ở mức 7,0% trong năm tài khóa này và 7,2% trong năm tài khóa tiếp theo.

Riêng đối với khu vực Đông Nam Á, ADB lại nâng mức dự báo tăng trưởng cho năm nay từ 5,1% lên 5,5% trong bối cảnh tiêu dùng và du lịch phục hồi mạnh mẽ ở Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, ADB vẫn hạ dự báo cho năm tới giảm từ 5% xuống còn 4,7%.

XUẤT KHẨU GIẢM KÉO LÙI TĂNG TRƯỞNG

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tốt, đặc biệt là sau quý 3/2022 tăng trưởng ấn tượng bất chấp nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên 7,5% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 6,5% được đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, trước các dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 được ADB điều chỉnh xuống còn 6,3%.

Về lạm phát, từ tháng 1 đến tháng 11/2022, lạm phát của Việt Nam đang ở mức trung bình 3% nhờ các biện pháp kiểm soát giá cả một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, đồng VND đang yếu đi so với đồng USD cùng tín hiệu tăng lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước đang tạo áp lực lên lạm phát. “Theo đó, lạm phát dự kiến sẽ tăng từ 3,5% năm 2022 lên 4,5% năm 2023”, ADB nhấn mạnh.