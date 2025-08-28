Doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu xây dựng dự án mới tại Hưng Yên

Mới đây, hai doanh nghiệp lớn đến từ Hà Lan và Australia đã chia sẻ về những kế hoạch cũng như động thái mới nhằm đẩy mạnh đầu tư tại địa phương....

Hưng Yên hiện đang nổi lên như một trong những địa phương dẫn đầu khu vực phía Bắc trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhờ lợi thế vị trí chiến lược sau khi sát nhập với tỉnh Thái Bình, cũng như hạ tầng giao thông - công nghiệp ngày càng hoàn thiện cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở, Hưng Yên đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Đặc biệt, bức tranh thu hút FDI của Hưng Yên gần đây trở nên sôi động hơn khi ngày càng nhiều nhà đầu tư quốc tế mới đang lựa chọn địa phương này làm điểm đến chiến lược, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Cụ thể, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên ngày 26/8 vừa qua, ông Remon Vos, Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập Công ty CTP (Hà Lan) - một trong những doanh nghiệp bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu châu Âu, cho biết công ty dự kiến sẽ rót khoảng 1 tỷ Euro vào Việt Nam trong những năm tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy tiếp và làm việc ông Remon Vos, Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập Công ty CTP (Hà Lan). (Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên)

Trong kế hoạch này, Hưng Yên cùng khu vực miền Trung được xác định là trọng điểm của CTP về xây dựng và phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng hiện đại và thân thiện môi trường.

Ông Remon Vos đặc biệt đánh giá cao chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, nhất là định hướng xây dựng Khu kinh tế và các khu công nghiệp đồng bộ để đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Vì vậy, mong muốn sẽ được đẩy mạnh đầu tư tại địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Không chỉ Hà Lan, Hưng Yên còn đón nhận sự quan tâm của Haemologic Biotech - doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao của Australia.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên vào ngày 27/8, ông Michael Gallagher, Giám đốc điều hành Công ty Haemologic Biotech (Australia), cho biết với mong muốn mở nhà máy tại Việt Nam để mở rộng quy mô và tối ưu chuỗi cung ứng, phía Haemologic Biotech đã trực tiếp khảo sát thực tế tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Qua khảo sát, ông Michael Gallagher bày tỏ ấn tượng với hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ tại tỉnh. Vì vậy, việc đặt nhà máy tại Hưng Yên sẽ giúp doanh nghiệp tiệm cận thị trường Châu Á, rút ngắn thời gian logistics và tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm thiết bị y tế công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy tại buổi làm việc với ông Michael Gallagher, Giám đốc điều hành Công ty Haemologic Biotech (Australia). (Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên)

Với những kế hoạch mới từ các doanh nghiệp quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy khẳng định địa phương luôn coi trọng các hoạt động đẩy mạnh đầu tư của các nhà đầu tư và sẽ đồng hành trong quá trình hoạt động sắp tới của họ.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho biết tỉnh hiện đang có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp - dịch vụ nhờ vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các tuyến cao tốc và đường ven biển, đường vành đai 4… đã và đang được triển khai.

Cùng với đó là lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào; bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ông Huy nhấn mạnh Hưng Yên sẽ luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp quốc tế trong thời gian tới.

Sự bùng nổ dòng vốn FDI đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo sức bật mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hưng Yên. Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, tỉnh đã thu hút hơn 1,33 tỷ USD vốn FDI đăng ký với 91 dự án mới, vươn lên đứng thứ 6 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế đến nay, Hưng Yên đã trở thành điểm đến của 934 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 15,85 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, Hưng Yên càng khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp mới khi sở hữu lợi thế kết nối hạ tầng thuận lợi.

Hưng Yên hiện cũng là nơi đặt chân của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Hyundai, Inax, Dorco, Canon, Toto, Sumitomo...

Đáng chú ý, cuối tháng 5 vừa qua, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Trump International Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD cũng đã chính thức được khởi công tại tỉnh Hưng Yên. Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization (Mỹ) và Công ty Hưng Yên - thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Dự án mang tầm vóc quốc tế này được kỳ vọng sẽ không chỉ nâng cao vị thế của Hưng Yên trên bản đồ đầu tư mà còn tạo cú hích quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, dịch chuyển cơ cấu kinh tế và gia tăng sức hút FDI của cả khu vực.