“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Một nhà quản lý tài sản hàng đầu cho rằng tác động của AI đến nền kinh tế có thể giúp Fed đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau nhiều năm giá cả tăng cao...

Ông Mike Hunstad - người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản có quy mô 1,4 nghìn tỷ USD của công ty dịch vụ tài chính Mỹ Northern Trust - nhận định rằng những tiến bộ về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang trên đà trở thành yếu tố "gây thiểu phát lớn" và kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không nên có các động thái chính sách tiền tệ cho đến khi hiểu rõ hơn về tác động của AI.

Trong một cuộc trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Hunstad nhấn mạnh rằng nhiều công ty đang nói về những lợi ích to lớn mà AI mang lại. “Chỉ cần một phần nhỏ trong số những đánh giá đó trở thành hiện thực trên quy mô toàn nền kinh tế, đó đã có thể là một trong những cú sốc nguồn cung tích cực lớn nhất mà chúng ta từng thấy”, ông nói, đề cập tới khả năng của AI trong việc làm giảm giá hàng hóa và dịch vụ.

Ông Hunstad lập luận rằng AI có thể “đưa nhiều hành vi thất thường vào nền kinh tế” và kêu gọi Fed đánh giá tác động của các công nghệ mới trước khi thay đổi lãi suất.

“AI có tiềm năng trở thành yếu tố gây thiểu phát lớn”, ông nói, cho rằng tác động của AI đến nền kinh tế có thể giúp Fed đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau nhiều năm giá cả tăng cao.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay sau ba lần giảm lãi suất với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm trong năm 2025. Tại cuộc họp của Fed vào tháng 3 vừa qua, các nhà hoạch định chính sách trong Fed đã tranh luận về việc có nên và làm thế nào để phản ứng với áp lực lạm phát do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang chịu nhiều tác động trái chiều từ cuộc chiến này.

Theo Financial Times, những quan sát của ông Hunstad phản ánh cuộc tranh luận gay gắt về tác động của AI đối với tăng trưởng và việc làm toàn cầu. Trong thời gian qua, mỗi khi các công ty trong lĩnh vực AI tung ra những bản cập nhật mới hoặc phát hành sản phẩm mới, một hệ quả lại là những đợt bán tháo mạnh mẽ cổ phiếu của các công ty có nguy cơ bị AI làm cho trở nên lỗi thời.

“AI gần như trở thành chính sách tiền tệ và sẽ hiệu quả hơn bất kỳ điều gì mà Fed hay bất kỳ ngân hàng trung ương nào trên thế giới có thể làm”, ông Hunstad nói.

Người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh, đã dự báo rằng sự bùng nổ của AI sẽ là “làn sóng tăng năng suất lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Ông Warsh lập luận rằng những tiến bộ về AI sẽ cho phép Fed cắt giảm lãi suất mà không làm tăng lạm phát, và so sánh tình hình hiện nay với sự bùng nổ năng suất trong những năm 1990, khi cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan còn lãnh đạo ngân hàng trung ương của Mỹ.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách khác của Fed không đồng ý với ý kiến rằng sự bùng nổ của AI tạo ra dư địa cho chi phí đi vay thấp hơn. Các quan chức như Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson lưu ý rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu, đang tăng mạnh và có nguy cơ đẩy giá cả tăng cao tức thì, trong khi tác động đến năng suất sẽ mất nhiều thời gian hơn để thể hiện.

Ông Hunstad cho rằng phương pháp đúng đắn đối với Fed bây giờ là giữ nguyên lãi suất và đưa ra thông điệp cho thị trường rằng: “Chúng tôi giữ nguyên lãi suất để chờ xem những lợi ích năng suất thực sự của AI là gì".