Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Hà Nội sẽ xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm An ninh mạng Thành phố, đảm bảo hoạt động giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng, đồng thời có thể chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong quý 2/2027...

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 11/4 gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quy trình lập, thẩm định và triển khai các quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ của Thành phố.

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ BẢO ĐẢM KHÔNG TĂNG CHI PHÍ TUÂN THỦ

Chỉ thị yêu cầu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được tích hợp ngay từ khâu đề xuất và xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước (bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai, theo dõi, đánh giá các quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ) của Thành phố; đồng thời được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội.

Việc tích hợp phải hướng tới nâng cao hiệu suất, hiệu quả, tạo giá trị gia tăng và đo lường được bằng kết quả cụ thể; bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính, hồ sơ không cần thiết, không làm tăng chi phí tuân thủ; tăng cường hậu kiểm, kiểm soát bằng kết quả đầu ra và dữ liệu vận hành.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2045, Hà Nội hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học công nghệ số trình độ quốc tế; làm chủ các công nghệ cốt lõi. Phát triển hạ tầng an ninh mạng và hạ tầng số hiện đại; xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao.

Toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước của Thành phố phải dựa trên các tiến bộ khoa học, công nghệ đã được kiểm chứng và dữ liệu xác thực; phải xác định rõ nội dung ứng dụng khoa học, công nghệ và giá trị tri thức tạo ra trong quá trình thực hiện.

Mọi nội dung, khía cạnh đều phải được xem xét ứng dụng và tích hợp công nghệ ngay từ đầu; trường hợp không áp dụng phải làm rõ lý do; ưu tiên các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp do Việt Nam làm chủ hoặc có khả năng tiếp nhận, làm chủ.

Triển khai thí điểm hoặc thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới theo quy định; có phương án nhân rộng sau khi thí điểm, thử nghiệm hiệu quả, thành công.

Toàn ngành, lĩnh vực phải chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động, quản trị và cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống số, nền tảng số, quy trình số; từng bước thay thế các phương thức truyền thống bằng phương thức số nhằm tạo ra giá trị mới, hiệu quả và minh bạch.

Việc thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng phải tuân thủ nguyên tắc dùng chung, kết nối, chia sẻ dữ liệu và "API First", bảo đảm phù hợp với khung kiến trúc số của Thành phố.

Các hoạt động, tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp và giữa các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện chủ yếu, tối đa thông qua dịch vụ số, hệ thống số, nền tảng số và môi trường số.

Mọi hoạt động chuyển đổi số phải gắn với việc tạo lập, làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố để phục vụ chia sẻ, kết nối và tạo lập các giá trị mới.

KIỆN TOÀN TIỂU BAN AN NINH MẠNG

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2026, rà soát, khắc phục 100% các lỗ hổng, điểm yếu an ninh mạng tại các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai mô hình "4 lớp" cho toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố.

Đảm bảo hạ tầng mật mã quốc gia hoạt động ổn định, phục vụ trao đổi dữ liệu bí mật nhà nước từ Thành phố đến 100% cấp xã, phường.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước về an ninh mạng; thực hiện quản trị an ninh mạng dựa trên đánh giá rủi ro, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, giám sát thông minh để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các mối đe dọa mạng.

Chuyển đổi sang mô hình phòng thủ chủ động, các giải pháp mã hóa hiện đại phục vụ bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu bí mật và giao dịch của Nhà nước.

Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ an ninh mạng thế hệ mới, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp an ninh mạng quốc gia vững mạnh.

Thành phố yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Kiện toàn Tiểu ban an ninh mạng Thành phố, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban năm 2026 và các năm tiếp theo. Xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm An ninh mạng Thành phố, đảm bảo hoạt động giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng, đồng thời có thể chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong quý 2/2027.

Đến năm 2030, đào tạo và xây dựng được đội ngũ chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Các Sở, ngành, UBND phường, xã triển khai và áp dụng hiệu quả Khung quản trị rủi ro an ninh mạng quốc gia.

Tỷ trọng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng "Make in Vietnam" tại các cơ quan Thành phố đạt trên 50%.

Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Huy động mọi nguồn lực để khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất an ninh mạng trong các hệ thống thông tin, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Tổ chức thẩm định, phê duyệt cấp độ đối với toàn bộ các hệ thống thông tin và hạ tầng hiện đang sử dụng, hoàn thành trong tháng 4/2026. Đối với hạ tầng và hệ thống thông tin đang xây dựng hoặc sẽ triển khai trong thời gian tới, yêu cầu bắt buộc phải thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định, hoàn thành trong tháng 7/2026. Thực hiện báo cáo về sự cố trong vòng 24 giờ nếu xảy ra và tuân theo sự điều phối ứng phó sự cố của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Công an Thành phố theo quy định, nhiệm vụ thường xuyên.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin "4 lớp" gồm: (1) Lực lượng tại chỗ chịu trách nhiệm vận hành, giám sát và ứng cứu ban đầu khi sự cố xảy ra. (2) Hệ thống hoặc dịch vụ giám sát 24/7, giúp phát hiện sớm các nguy cơ. (3) Đơn vị độc lập thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo khách quan và minh bạch. (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia, bảo đảm sự phối hợp liên thông trên phạm vi toàn quốc (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu), hoàn thành trong quý 2/2027.

Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức an ninh mạng trên nền tảng "Bình dân học vụ số". Đẩy mạnh truyền thông đại chúng và trên mạng xã hội cho người dân kỹ năng nhận diện, phòng, chống lừa đảo, tiếp nhận và xử lý phản ánh sự cố, nhiệm vụ thường xuyên.