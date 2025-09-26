AIG được vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025
Minh Ly
26/09/2025, 18:09
Việc được vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025 là minh chứng rõ nét cho giá trị và sự phát triển bền vững của AIG, đóng góp thiết thực vào sự vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam…
Ngày 25/9/2025, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã được vinh danh Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ - trụ cột của nền kinh tế trong chiến lược tăng trưởng bền vững do Forbes Việt Nam bình chọn.
AIG TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG
Forbes Việt Nam thuộc hệ thống Tạp chí Forbes - một ấn phẩm kinh tế tài chính uy tín hàng đầu trên toàn cầu. Dựa trên kết quả phân tích báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các công ty niêm yết và sử dụng phương pháp độc quyền của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam đã định giá giá trị thương hiệu Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG là 49,9 triệu USD, xếp hạng 20 trong top thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ.
Theo số liệu từ Forbes công bố và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, năm 2024, doanh thu AIG vượt 12.386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 836 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng ổn định ở mức khoảng 6,75%. Năm 2025, AIG tiếp tục tăng trưởng khi lợi nhuận sau thuế quý I tăng 17,6%. Những con số này cho thấy nền tảng tài chính vững chắc, giá trị và sức bật mạnh mẽ của tập đoàn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Cùng với danh hiệu Top 25 thương hiệu dẫn đầu do Forbes Việt Nam bình chọn, trước đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã dẫn đầu nhóm các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sâu nông sản tại bảng xếp hạng Top 50 công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025.
Đồng thời, Tập đoàn cũng xếp hạng 64 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2024. Sự góp mặt của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG trong những danh sách đánh giá, bình chọn uy tín mang tầm vóc quốc gia là minh chứng rõ nét cho giá trị và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.
THƯƠNG HIỆU CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU VÀ NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO DẪN ĐẦU TOÀN CẦU
Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG có hơn 24 năm phát triển, là doanh nghiệp dẫn đầu chuyên cung ứng nguyên liệu thực phẩm và nông sản chất lượng cao cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và trên thế giới.
Sở hữu hệ sinh thái tích hợp toàn diện, từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), sản xuất và phân phối, thương mại quốc tế đến quản lý chuỗi cung ứng, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG luôn đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và sự minh bạch bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn và xu hướng của thị trường toàn cầu.
AIG hiện là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu hàng đầu như Vinamilk, Nestlé, Unilever, P&G, DSM-Firmenich, Givaudan… Đồng thời, đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như BRC, FSSC 22000, HACCP, Halal, Kosher, USDA Organic, EU Organic… Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG cũng đã thiết lập được mạng lưới phân phối bền vững và rộng khắp tại hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các thị trường Halal tại Trung Đông.
Đặc biệt, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đang đầu tư phát triển mạnh mẽ hệ thống nhà máy sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao hiện đại tại các vùng nguyên liệu trọng điểm của Việt Nam, hướng tới khai thác, phát huy hiệu quả giá trị nguồn nguyên liệu tự nhiên của Việt Nam để cung ứng cho toàn cầu.
Được xây dựng trên diện tích hơn 30.000 m2 giữa vùng nguyên liệu sắn dồi dào của vùng Bắc Trung Bộ, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS), một thành viên của Tập đoàn nằm trong nhóm dẫn đầu sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sắn, đặc biệt là tinh bột sắn, bã sắn sấy khô và đường lỏng glucose syrup. Trong khi đó, Asia Specialty Ingredients (ASI) tại Hưng Yên chuyên sản xuất tinh dầu và chất thơm tự nhiên từ quế, hồi và húng quế.
Nổi bật tại đồng bằng sông Cửu Long - “thủ phủ dừa” của Việt Nam, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã phát triển Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu (ACP) chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng cao từ dừa như: nước dừa đóng hộp Vico Fresh, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa,… Mekong Delta Gourmet (MDG) đặt tại Tây Ninh cũng được Tập đoàn đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất nước ép puree, nước ép trái cây tươi, trái cây đông lạnh IQF từ rau củ nhiệt đới.
Đầu tháng 8/2025, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG cũng chính thức trở thành đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) - đơn vị tiên phong khai thác giá trị từ cây nha đam và thạch dừa, để mở rộng hệ sinh thái nguyên liệu, sản phẩm nông sản chất lượng cao đến từ Việt Nam cung ứng cho thế giới.
Song song việc đầu tư hệ thống nhà máy công nghệ hiện đại kết hợp trung tâm nghiên cứu, sáng tạo (R&D), AIG cũng đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ và nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm nông sản chất lượng cao đặc trưng Việt Nam, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh - sạch bền vững.
Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược bài bản này, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đang từng bước phát triển mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu và là đối tác đáng tin cậy trong ngành thực phẩm, khoa học đời sống, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành một trong 10 trung tâm chế biến nông sản hàng đầu thế giới trong 10 năm tới.
