TS. Cấn Văn Lực: “Một hộ gia đình cần 26 năm thu nhập để mua một căn hộ”
Anh Nhi
25/09/2025, 19:15
Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với một thách thức lớn và kéo dài, khiến Việt Nam xếp thứ 9/100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở…
Chia sẻ tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần
thứ 3 – 2025 với chủ đề: “Kỷ nguyên mới, sức bật mới” vào chiều ngày 25/9, TS. Cấn
Văn Lực cho biết kể từ đầu năm tới nay, thị trường bất động sản đã có những dấu
hiệu phục hồi rõ nét.
GDP của hoạt động kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu
năm 2025 tăng 4,41% và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản
niêm yết tăng tới 73% so với cùng kỳ. Số lượng giao dịch trong 6 tháng đầu năm
cũng tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Sự phục hồi này được hỗ trợ bởi các yếu tố như kinh tế vĩ mô
ổn định, lãi suất thấp, đầu tư công được đẩy mạnh và đặc biệt là các đột phá về
thể chế nhất là khi 3 đạo luật quan trọng (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh
doanh bất động sản) có hiệu lực sớm.
Dù vậy, theo vị chuyên gia, thị trường bất động sản của Việt
Nam đang đối mặt với một thách thức lớn và kéo dài. Đó là giá quá cao so với
thu nhập của người dân.
Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ ba - năm
2025 (VWAS) 2025 ngày 25/9 với sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước,
các chuyên gia, doanh nghiệp chuyên sâu về kinh tế thế giới, thị trường tài chính…
đã tập trung phân tích các lớp tài sản như chứng khoán, bất động sản, tài sản
mã hóa… giúp nhà đầu tư xác định cơ hội những tháng cuối năm và dài hạn hơn là
những năm tới để phân bổ danh mục hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích
Ngọc cho biết năm 2025 đánh dấu một kỷ nguyên mới của dân tộc, khi nền kinh tế
đang chuyển mình sâu sắc với hàng loạt cải cách chiến lược.
Thị trường tài chính Việt Nam cũng đang đứng trước những bước
ngoặt quan trọng, với các đột phá về thể chế như kỳ vọng nâng hạng thị trường
chứng khoán, tài sản mã hóa được pháp lý hóa, và đặc biệt là việc thành lập
Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là bước đi đột
phá nhằm thu hút nguồn lực tài chính dài hạn, kết nối sâu rộng vào mạng lưới
tài chính toàn cầu và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm
tiếp theo.
Theo ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư,
trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, báo cáo của Knight Frank Wealth Report 2025 cho thấy,
hiện có khoảng 5.459 người Việt sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ
6 khu vực Đông Nam Á. Cùng với mục tiêu
tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn tới, bình quân thu nhập người dân sẽ
tăng 7 - 9%/năm. Do đó, tỷ trọng của nhóm khách hàng giàu đang tăng nhanh.
Tuy vậy, theo khảo sát của Knight Frank, đa phần người giàu
Việt phân bổ tài sản chủ yếu vào bất động sản và vàng (trung bình người Việt
phân bổ tới 31% tài sản vào bất động sản và 14% vào vàng). Điều này cho thấy,
người Việt đề cao việc giữ gìn vốn hơn là mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận cao, chưa
đa dạng hóa danh mục phân bổ tài sản.
“Một thống kê đáng báo động cho thấy năm 2025, một hộ gia
đình Việt Nam cần trung bình 25,8 năm thu nhập để mua một căn hộ, tăng 2,1 năm
so với năm 2024. Điều này khiến Việt Nam xếp thứ 9 trong hơn 100 quốc gia về mức
độ khó tiếp cận nhà ở. Giai đoạn 2019-2024, giá bất động sản Việt Nam đã tăng tới
59%, một mức tăng rất cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới”, ông
Lực nhấn mạnh.
Tương tự như bất động sản, thị trường chứng khoán những
tháng qua cũng có sự bùng nổ. Chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng
30,93% tính đến ngày 19/9/2025.
Trong đó, theo TS. Cấn Văn Lực, có 6 động lực tăng trưởng
chính đang thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng.
Một là nền tảng vĩ mô vững chắc với tăng trưởng kinh
tế cao, lãi suất thấp, và chính sách tiền tệ nới lỏng.
Hai là cải cách quyết liệt, hành lang pháp lý liên tục
được cải thiện, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Ba là kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán đã hút dòng vốn ngoại lớn
vào thị trường.
Bốn là sức khỏe doanh nghiệp khả quan với lợi nhuận
và dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết được cải thiện.
Năm là niềm tin và tâm lý thị trường tích cực đã thúc
đẩy dòng tiền chảy mạnh thị trường.
Và cuối cùng là các yếu tố bên ngoài như lộ trình
chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương lớn đã
được định hình rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo về 5 rủi ro chính mà nhà
đầu tư cần lưu ý: giá cổ phiếu đang ở mức P/E khá cao (15 lần), việc sử dụng
đòn bẩy tài chính (margin) tăng nhanh, lượng hàng hóa trên thị trường còn ít, rủi
ro an ninh mạng và khả năng thị trường chứng khoán chưa được nâng hạng trong năm 2025.
Để thúc đẩy thị trường phát triển bền vững trong bối cảnh hiện
nay, TS. Cấn Văn Lực đề xuất đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp nâng hạng
thị trường, phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp và tăng cường giáo dục tài
chính cho công chúng. Bởi thống kê cho thấy, 85% giao dịch trên thị trường chứng
khoán Việt Nam thuộc về các nhà đầu tư cá nhân.
Ngoài ra, hoàn thiện thể chế (gồm cả quy định quản lý tài sản
số), vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng,
Riêng đối với thị trường bất động sản, ông Lực cho rằng giải
pháp trọng tâm là hoàn thiện khung pháp lý và khâu thực thi, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai minh bạch, và có biện pháp cụ thể để đưa giá bất động sản về mức hợp
lý hơn.
“Không thể để giá bất động sản tăng mãi như thế này được. Việc
đánh thuế với bất động sản thứ hai chỉ là một chuyện, cần nhiều giải pháp đồng
bộ như: Kiểm soát van tín dụng bất động sản, xây dựng cơ sở dữ liệu để ngăn đầu
cơ, thổi giá; đa dạng hóa nguồn vốn và sản phẩm…”, ông Lực khuyến nghị.
IFC đầu tư 200 triệu USD vào LG Innotek Hải Phòng
07:11, 25/09/2025
Triển khai các giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
11:41, 22/09/2025
TP.Hồ Chí Minh: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để cán đích tăng trưởng 8,5%
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng: Cải thiện cả chất và lượng
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam...
Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực
Tháng 8/2025 tiếp tục là một tháng sôi động của hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với nhiều diễn biến đáng chú ý ở cả các dự án cấp mới, điều chỉnh vốn và tiến độ của các dự án quy mô lớn....
Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch
Chiều 24/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) do Phó Tỉnh trưởng Trình Dụng Văn dẫn đầu sang thăm và làm việc.
Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức
Mặc dù đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm, song triển vọng cả năm 2025 của Việt Nam được dự báo sẽ chững lại. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp, vừa để ứng phó với khó khăn chung trên toàn cầu, vừa từng bước khắc phục các hạn chế nội tại, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai...
Đẩy mạnh hợp tác triển khai các dự án đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc
Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung đã ghi nhận nhiều trao đổi thẳng thắn về việc triển khai các dự án đường sắt liên vận, trong đó tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: