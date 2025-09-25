Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về đề xuất Chính phủ sớm nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái để tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu với Trung Quốc...

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021, tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái có chiều dài khoảng 187 km, điểm đầu tại ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng), điểm cuối tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Tuyến dự kiến được đầu tư với khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa, lộ trình đầu tư sau năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, hiện trên hành lang Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái có hai phương thức vận tải chính là đường bộ và đường thủy. Trong đó, vận tải hàng hóa chủ yếu bằng đường thủy nội địa và ven biển nhờ chi phí thấp, còn vận tải hành khách chủ yếu bằng đường bộ.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Hạ Long – Móng Cái mới đưa vào khai thác với quy mô 4 làn xe, hiện đang khai thác khoảng 9.000 CPU/năng lực 45.000 CPU, tức đạt khoảng 20% năng lực và có thể đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2040.

Triển khai thỏa thuận chung giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái. Đồng thời, Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Trong thời gian chưa đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khai thác tiềm năng của hệ thống giao thông hiện có, đặc biệt là vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải biển ven bờ, cũng như hệ thống đường bộ để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định và bền vững cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang thị trường Trung Quốc.