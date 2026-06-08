KIS khởi động chương trình “Bản lĩnh chứng trường” mùa 6

Chương trình dành cho mọi nhà đầu tư sở hữu tài khoản tại KIS, được phân bảng theo quy mô tài sản nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng và nâng cao trải nghiệm đầu tư trên nền tảng iKIS.

SÂN CHƠI CÔNG BẰNG CHO MỌI NHÀ ĐẦU TƯ, TỪ 1 TRIỆU ĐỒNG VỐN KHỞI ĐẦU

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng nhà đầu tư cá nhân. Cùng với sự phát triển đó là nhu cầu về những sân chơi thực tế giúp nhà đầu tư có cơ hội cọ xát, học hỏi và kiểm chứng hiệu quả chiến lược đầu tư của mình.

Vào mùa 5, “Bản lĩnh chứng trường” ghi nhận quy mô lớn với hơn 11.300 khách hàng đăng ký, trong đó gần 4.800 nhà đầu tư tham gia giao dịch thực tế, tương đương tỷ lệ active khoảng 42%, cho thấy sức hút đáng kể của chương trình trong cộng đồng đầu tư cá nhân.

Đáng chú ý, nhóm Top 3 dẫn đầu các bảng đấu tiếp tục thể hiện hiệu suất vượt trội khi giá trị giao dịch tăng tới hơn 155% so với giai đoạn trước cuộc thi. Không chỉ vậy, mức sinh lời của nhóm này cao gấp khoảng 13 lần mức tăng của VN-Index trong cùng kỳ, phản ánh sự bứt phá nổi bật của các nhà đầu tư xuất sắc nhất.

Tiếp nối thành công từ các mùa giải trước, Chứng Khoán KIS Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi "Bản lĩnh chứng trường – Mùa 6" trên toàn quốc. Cuộc thi diễn ra từ ngày 8/6 đến 31/7/2026, dành cho tất cả khách hàng đang sở hữu tài khoản giao dịch tại KIS.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cơ chế phân bảng thi đấu theo quy mô tài sản ròng (NAV), giúp tạo nên môi trường cạnh tranh công bằng giữa các nhà đầu tư có cùng xuất phát điểm. Theo đó, người tham gia sẽ được xếp vào một trong bốn bảng đấu gồm Khởi động, Thử thách, Nâng cao và Siêu đẳng, tương ứng với từng mức NAV từ 1 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Nhờ cách phân chia này, cả những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường với số vốn khiêm tốn lẫn những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đều có cơ hội cạnh tranh và khẳng định năng lực trong nhóm phù hợp với mình.

Không sử dụng tài khoản giả lập hay dữ liệu mô phỏng, "Bản lĩnh chứng trường" là cuộc thi đầu tư thực chiến, nơi mọi quyết định mua bán đều diễn ra trên tài khoản thật. Kết quả xếp hạng được tính toán dựa trên tỷ lệ tăng trưởng thực tế của danh mục đầu tư, phản ánh khả năng lựa chọn cổ phiếu, quản trị danh mục và thích ứng với biến động thị trường của từng người chơi.

Ngoài giải thưởng chung cuộc, cuộc thi còn triển khai hệ thống giải thưởng định kỳ mỗi hai tuần dành cho các nhà đầu tư có thành tích nổi bật tại từng bảng đấu. Điều này giúp tạo động lực liên tục trong suốt hành trình 8 tuần thi đấu và duy trì sự sôi động của cộng đồng tham gia.

ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ SỐ, HIỆN THỰC HÓA CHIẾN LƯỢC LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Bên cạnh việc tạo ra một sân chơi đầu tư hấp dẫn, "Bản lĩnh chứng trường – Mùa 6" cũng là một trong những hoạt động thể hiện định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm của Chứng khoán KIS thông qua việc không ngừng nâng cấp trải nghiệm đầu tư trên nền tảng số.

Toàn bộ quá trình đăng ký, theo dõi kết quả và tham gia cuộc thi được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng giao dịch iKIS và hệ thống trực tuyến của KIS. Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia chỉ với vài thao tác, theo dõi thứ hạng theo thời gian thực cũng như cập nhật liên tục kết quả thi đấu trong suốt chương trình.

Việc ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm khách hàng không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình tham gia mà còn mang đến sự minh bạch và thuận tiện trong quá trình theo dõi thành tích. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều tổ chức tài chính trên thế giới thúc đẩy nhằm gia tăng mức độ tương tác và gắn kết với khách hàng trong môi trường số.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Chứng khoán KIS xác định công nghệ là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Các nền tảng giao dịch số không chỉ đóng vai trò là công cụ thực hiện lệnh mà còn trở thành hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư trong toàn bộ hành trình ra quyết định.

Thông qua cuộc thi, nhà đầu tư không chỉ có cơ hội cạnh tranh và nhận giải thưởng mà còn được trải nghiệm trực tiếp các tiện ích số trên nền tảng iKIS, từ mở tài khoản trực tuyến, đăng ký tham gia chương trình đến theo dõi bảng xếp hạng và quản lý danh mục đầu tư.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 337,8 triệu đồng, trong đó giải thưởng chung cuộc trị giá 249 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị, "Bản lĩnh chứng trường – Mùa 6" được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo nhà đầu tư trên cả nước.

Không đơn thuần là một cuộc thi giao dịch, chương trình còn là cơ hội để nhà đầu tư rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng quản trị danh mục và thử sức trong môi trường cạnh tranh thực tế. Đây cũng là bước đi tiếp theo của KIS Việt Nam trong hành trình xây dựng hệ sinh thái đầu tư hiện đại, nơi công nghệ và trải nghiệm khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động phát triển.

* Nhà đầu tư có thể tìm thiểu thông tin thể lệ chi tiết về cuộc thi tại website chính thức của Chứng khoán KIS (https://kisinvest.kisvn.vn/ )