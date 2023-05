Ẩm thực Việt được người dân New York đón nhận nhiệt tình

Mới đây, tờ The New York Times - một trong những tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, có bài viết giới thiệu về "món ăn Việt Nam hấp dẫn nhất New York" với tiêu điểm là món bún đậu mắm tôm vỉa hè đậm chất Việt của hai vợ chồng chị Nhung Dao và anh Jerald Head.

Đĩa bún đậu cơ bản được điểm xuyết thêm rau gia vị tươi sống như diếp cá và lá tía tô mà hai vợ chồng "mua từ một người phụ nữ bán rau trên xe tải ở phố Grand" được bán với giá 14 USD, song thực khách có thể thêm nhiều đồ ăn kèm tùy thích. Theo New York Times, phần bún đậu "cao cấp nhất" có giá 35 USD đầy đủ các thành phần phù hợp với ăn theo nhóm nhỏ.

QUÁN ĂN VỈA HÈ GIỮA NEW YORK

Bài viết nhận định, ngay cả ở Việt Nam, mắm tôm cũng là thứ nguyên liệu gây "chia rẽ". Loại mắm này nặng mùi, xộc thẳng vào mũi. "Hãy tưởng tượng bạn đặt cá cơm trên quầy giữa nắng hè gay gắt sẽ biết mùi mắm tôm ra sao", bài báo mô tả. "Tuy nhiên bún đậu mắm tôm đang được tận hưởng sự đối xử đẳng cấp tại New York, trong quán ăn Việt có tên Mắm thuộc khu Lower East Side sầm uất", tờ The New York Times chia sẻ. "Món ăn Việt Nam thú vị nhất trong thành phố vào thời điểm này đến từ một nhà hàng nhỏ nhưng đặc biệt và chỉ mở vào cuối tuần”.

Bài viết giới thiệu nhà hàng Mắm đăng trên The New York Times.

Rất khó để nói chính xác quán ăn có tên là "Mắm" sẽ mang đến cho bạn món ăn gì. Mùa hè năm ngoái, Jerald Head và vợ, chị Nhung Dao Head, chuyên chế biến món bún đậu mắm tôm - một bữa ăn trưa kiểu Hà Nội gồm đậu phụ tự làm, bún lá, dồi và các món ăn khác chấm với nước mắm tôm lên men với mùi hương mạnh - đã bắt đầu mở quán ăn này.

Chủ cửa hàng, chị Nhung Dao cho biết, cửa tiệm ra đời vào tháng 9/2020. Giống như nhiều nhà hàng "chào đời" giữa đại dịch, Mắm từng rất chật vật để tồn tại. Khi đó, cửa tiệm chỉ mở vào dịp cuối tuần từ tối thứ 6 tới chủ nhật. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tuần hoạt động, Mắm phải tạm dừng kinh doanh hơn một năm. Hai vợ chồng mới đưa cửa tiệm hoạt động trở lại vào đầu năm ngoái.

Để có được món ăn đậm chất Việt, những nguyên liệu chính không tìm thấy ở New York đều được nhập khẩu. "Món tủ" đậu phụ được làm từ nguyên liệu vận chuyển qua đường hàng không từ Việt Nam sang. Tiếp đến là bún lá, dồi lợn (làm theo công thức mà anh Head học từ bố vợ), lòng lợn luộc chín, lòng nướng và thêm chả cốm. Vợ chồng chị Nhung Dao còn nhập mắm tôm từ quê vợ, pha cùng đường, nước cốt chanh và ớt tươi. Món ăn được bày biện trên chiếc mẹt tre lót lá chuối, mang tới cảm giác giản dị mà gần gũi.

Bàn ghế nhựa và nhiều nguyên liệu được anh chị Jerald và Nhung Dao Head vận chuyển qua đường hàng không từ Việt Nam sang.

Tại hạng mục Các nước có đồ ăn ngon nhất châu Á, đó độc giả TasteAtlas bình chọn, Việt Nam đứng thứ 6 với nhận xét: Món ăn hấp dẫn bởi sự cầu kỳ trong công thức nấu và hương vị độc đáo, nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản, tao nhã. Năm quốc gia cao điểm hơn là Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc.

Trước đó, tháng 12/2022, TasteAtlas đã công bố xếp hạng 100 nền ẩm thực tuyệt nhất thế giới, trong đó ẩm thực Việt Nam ở vị trí 20. Trong 20 vị trí dẫn đầu, ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có hai đại diện là Indonesia (vị trí 16) và Việt Nam (20). Trong khi Thái Lan ở số 30, còn Philippines đứng thứ 23, Malaysia (39) và Singapore (52).

ĐIỂM ĐẾN YÊU THÍCH CỦA THỰC KHÁCH

Sự xuất hiện của nhà hàng Mắm khiến nhiều tín đồ mê ẩm thực Việt ở Mỹ thích thú. Tới đây, thực khách có cảm giác được sống giữa không gian Việt với bữa ăn trưa đậm chất Hà Nội cùng những bộ bàn ghế nhựa mang từ Việt Nam sang. Mọi thứ trong quán được bày biện đơn giản với không gian chỉ vừa đủ ngồi. Vào những ngày mưa hay trời chuyển lạnh, thực khách có thể ngồi trong nhà. Nhưng khi trời đẹp, nhân viên phục vụ sẽ mang bàn ghế nhựa ra ngoài trời. Khi đó, thực khách sẽ ngồi trên ghế nhựa nhỏ, thưởng thức mẹt bún đậu đúng phong cách như ở Việt Nam.

Trên Instagram của nhà hàng, thực đơn các món ngon liên tục được cập nhật và khách hàng cần đặt trước để không bỏ lỡ. Tới thời điểm hiện tại, các món bún hến, bún riêu, cháo lòng, bún bò Huế, lẩu gà lá é... được bán tại quán đều thu hút sự chú ý của thực khách. Chị Nhung Dao và chồng cũng đang điều chỉnh thực đơn để thêm các món đặc sản khác, chẳng hạn như chả ốc nhồi, cá nướng nguyên con. Rất nhiều người để lại bình luận, ví dụ nhiều tài khoản đã kêu gọi nhà hàng "Mang món cháo lòng quay trở lại" sau khi nhà hàng đã bán hết. Trong bài đăng về bún bò Huế, các bình luận viết: "Đây là món khoái khẩu nhất của tôi" hoặc "Thật tuyệt vời, không thể đợi thêm được nữa".

"Đồ Việt rất ngon vì ít dầu mỡ, ít đường, kết hợp với nhiều rau gia vị tươi như húng quế, ngò, tía tô, kinh giới. Và các món ăn ở nhà hàng Mắm cũng rất hấp dẫn. Gần đây, họ bắt đầu chuyển sang những món như bún hến... hãy để ý đến các món khai vị bất ngờ", một người viết đưa ra ý kiến. Bên dưới bài viết của The New York Times, nhiều độc giả gửi đến bình luận tích cực. Một tài khoản có tên Girish Kotwal cho biết đã từng ăn nhiều món Việt khi đến Hà Nội và TP.HCM.

Trong bảng xếp hạng 100 nhà hàng Việt ngon nhất thành phố New York, quán Mắm hiện xếp vị trí 26. Gần đây nhất, khi các bài viết về quán Mắm được đăng tải trên The New York Times, chủ nhà hàng viết: "Đối với chúng tôi, tập trung vào từng món ăn Việt Nam là cách chúng tôi bảo vệ chất lượng và nền tảng làm nên ẩm thực Việt. Chúng tôi tự hào là người góp phần đưa ẩm thực và văn hóa Việt vượt qua mọi ranh giới để đến với thế giới".

Đáp lại thông tin này, các thực khách từng đến ăn nhà hàng đều chúc mừng và khẳng định "Đây là phần thưởng xứng đáng, đồ ăn của các bạn rất tuyệt vời", "Trên cả xứng đáng, xin chúc mừng" hay "Chúng tôi nóng lòng muốn đến ăn thử! Chúng tôi đã đến Việt Nam vào tháng 2 và đã phải lòng đất nước, con người và ẩm thực nơi đây".