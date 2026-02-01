Ấn Độ lạc quan dự báo kinh tế tăng trưởng 7,2%

Ấn Độ đang lạc quan về triển vọng của nền kinh tế nước này, với kỳ vọng mức tăng trưởng đạt từ 6,8% đến 7,2% trong năm tài khóa 2027 bắt đầu vào tháng 3 năm nay...

Đây là một con số dự báo tăng trưởng ấn tượng, vượt trội so với nhiều nền kinh tế lớn khác trên thế giới.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết cơ sở của triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan là tình hình trong nước ổn định và mức độ bất ổn từ bên ngoài giảm xuống, cùng với nỗ lực của New Delhi nhằm đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ trong năm nay.

Gần đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng hàng năm có thể 6,4% trong cả năm 2026 và 2027. Trong khi đó, IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 3,3% vào năm 2026 và giảm tốc nhẹ xuống 3,2% vào năm 2027. Các nền kinh tế lớn như Đức, Anh và Nhật Bản được định chế này dự báo sẽ chỉ tăng trưởng ở ngưỡng thấp của mức một con số.

Báo cáo của Bộ Tài chính Ấn Độ nhấn mạnh rằng triển vọng kinh tế của nước này trong năm tài khóa sắp tới là "tăng trưởng ổn định giữa bối cảnh bất định toàn cầu, đòi hỏi sự thận trọng nhưng không bi quan”.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Ấn Độ duy trì đà tăng trưởng là nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như dệt may, sản phẩm biển, đá quý và trang sức, linh kiện ô tô, và hàng da của Ấn Độ chịu tác động tiêu cực bởi mức thuế quan 50% tại thị trường Mỹ, nhưng nước này đã tìm được các thị trường thay thế thông qua việc ký thỏa thuận thương mại với một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều loại hải sản của Ấn Độ hiện đang được tiêu thụ tại các quốc gia như Trung Quốc và Malaysia, trong khi xuất khẩu linh kiện ô tô sang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đang gia tăng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết tăng trưởng của nước này đã được đẩy mạnh trong năm tài khóa hiện tại nhờ vào hàng loạt cải cách cơ cấu và các biện pháp chính sách. Vào tháng 9 năm ngoái, Ấn Độ đã giảm thuế tiêu thụ đối với nhiều nhiều sản phẩm và dịch vụ để thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Tuy nhiên, một thách thức lớn đối với Ấn Độ là xu hướng mất giá của đồng nội tệ rupee. Ấn Độ đang phải đối mặt với thâm hụt thương mại hàng hóa mà thặng dư thương mại dịch vụ và kiều hối không thể bù đắp hoàn toàn. Quốc gia này cần dòng vốn nước ngoài để duy trì cán cân thanh toán lành mạnh. Khi các dòng vốn này thoái lui, hệ quả là đồng rupee suy yếu - báo cáo của Bộ Tài chính Ấn Độ nêu rõ.

Năm 2025, đồng rupee là trở thành đồng tiền yếu nhất châu Á do nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn kỷ lục khỏi Ấn Độ. Hầu hết các chuyên gia dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục giảm giá so với đồng USD. Báo cáo kinh tế của Bộ Tài chính Ấn Độ nhấn mạnh rằng hệ thống toàn cầu là nguyên nhân khiến thành công kinh tế vĩ mô của Ấn Độ không chuyển hóa thành sự ổn định tiền tệ và dòng vốn, nhưng các chuyên gia kinh tế lại có quan điểm khác.

“Các nhà đầu tư toàn cầu sẽ không xem xét đầu tư vào Ấn Độ chừng nào lãi suất ở các nền kinh tế lớn khác còn cao hơn”, bà Anubhuti Sahay, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Ấn Độ tại ngân hàng Standard Chartered, nhận định. Bà giải thích rằng nếu một nhà đầu tư có thể hưởng mức lãi suất 4%-4,5% ở Mỹ mà không có rủi ro tiền tệ, nhà đầu tư đó sẽ không rót tiền vào Ấn Độ.

Bà Sahay cũng cho rằng câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ tạo ra cơ hội đầu tư, song nước này cần cải thiện môi trường và thủ tục kinh doanh để thu hút dòng vốn. Theo bà, lợi nhuận mà các nhà đầu tư kỳ vọng từ một thị trường tăng trưởng mạnh như Ấn Độ vẫn đang bị xói mòn vì mất nhiều thời gian để thiết lập một doanh nghiệp ở nước này.