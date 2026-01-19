Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ vẫn vững vàng bất chấp thuế quan 50%

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ vẫn duy trì xu hướng tích cực với kim ngạch khoảng 7 tỷ USD mỗi tháng trong các tháng cuối năm 2025...

Theo dữ liệu do Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố tuần trước, dù là một trong những nước châu Á chịu mức thuế quan của Mỹ cao nhất, xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường này chỉ giảm 0,97% trong giai đoạn ngay sau khi thuế quan tăng, rồi nhanh chóng phục hồi trong các tháng sau đó.

Trong tháng 9/2025, thương mại song phương chững lại sau khi Mỹ bắt đầu áp thuế quan 50% với hàng nhập từ Ấn Độ vào cuối tháng 8, bao gồm thuế đối ứng để đáp trả chính sách thương mại của New Delhi và thuế quan trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu thô Nga.

Tuy nhiên, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng trở lại trong các tháng sau đó khi Washington miễn trừ thuế quan mới đối với một số mặt hàng quan trọng như điện tử và dược phẩm.

Trong 4 tháng cuối năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt 25,57 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với mức 25,82 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 12, xuất khẩu của quốc gia Nam Á này sang Mỹ đạt 6,89 tỷ USD, chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Xuất khẩu của Ấn Độ vẫn duy trì xu hướng tích cực. Mỗi tháng chúng tôi vẫn xuất khẩu sang Mỹ khoảng 7 tỷ USD”, ông Rajesh Agrawal, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ, cho biết.

Tính từ tháng 4 - thời điểm ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng - tới hết năm 2025, tăng trưởng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt 9,75%.

Theo bà Sakshi Gupta, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng HDFC Bank, xuất khẩu của Ấn Độ vẫn giữ nhịp trong tháng 12 nhờ ba động lực chính là doanh nghiệp đẩy nhanh giao hàng, xuất khẩu điện tử tăng và nhu cầu ổn định đối với các mặt hàng khác chưa bị áp thuế quan.

“Ở các ngành đã bị tăng thuế quan, việc các bên chia sẻ chi phí và/hoặc nhà nhập khẩu tự hấp thụ phần chi phí thuế quan tăng thêm có lẽ đã giúp xuất khẩu không sụt giảm mạnh”, bà Gupta nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu điện tử của nước này sang tất cả thị trường đạt 35,27 tỷ USD trong giai đoạn tháng 4-12/2025, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Trái lại, xuất khẩu đá quý và trang sức giảm nhẹ, xuống 21,22 tỷ USD.

Trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục kéo dài, New Delhi cũng triển khai một loạt động thái dường như nhằm xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc giảm hơn 40% nhập khẩu dầu thô Nga trong 6 tháng qua.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, tuần trước ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về “thương mại, khoáng sản quan trọng, hợp tác hạt nhân, quốc phòng và năng lượng”.

“Các cuộc thảo luận giữa Ấn Độ và Mỹ về thỏa thuận thương mại chưa bao giờ đổ vỡ. Hai bên vẫn duy trì trao đổi, các nhóm đàm phán đang làm việc trực tuyến để xử lý những vấn đề còn tồn đọng, nhưng như tôi vẫn nói, chúng tôi không thể đưa ra một thời hạn cụ thể nào”, ông Agrawal nói khi được hỏi về mốc thời gian của thỏa thuận song phương.