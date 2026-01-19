Thứ Hai, 19/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ vẫn vững vàng bất chấp thuế quan 50%

Đức Anh

19/01/2026, 14:01

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ vẫn duy trì xu hướng tích cực với kim ngạch khoảng 7 tỷ USD mỗi tháng trong các tháng cuối năm 2025...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu do Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố tuần trước, dù là một trong những nước châu Á chịu mức thuế quan của Mỹ cao nhất, xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường này chỉ giảm 0,97% trong giai đoạn ngay sau khi thuế quan tăng, rồi nhanh chóng phục hồi trong các tháng sau đó.

Trong tháng 9/2025, thương mại song phương chững lại sau khi Mỹ bắt đầu áp thuế quan 50% với hàng nhập từ Ấn Độ vào cuối tháng 8, bao gồm thuế đối ứng để đáp trả chính sách thương mại của New Delhi và thuế quan trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu thô Nga.

Tuy nhiên, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng trở lại trong các tháng sau đó khi Washington miễn trừ thuế quan mới đối với một số mặt hàng quan trọng như điện tử và dược phẩm.

Trong 4 tháng cuối năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt 25,57 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với mức 25,82 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 12, xuất khẩu của quốc gia Nam Á này sang Mỹ đạt 6,89 tỷ USD, chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Xuất khẩu của Ấn Độ vẫn duy trì xu hướng tích cực. Mỗi tháng chúng tôi vẫn xuất khẩu sang Mỹ khoảng 7 tỷ USD”, ông Rajesh Agrawal, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ, cho biết.

Tính từ tháng 4 - thời điểm ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng - tới hết năm 2025, tăng trưởng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt 9,75%.

Theo bà Sakshi Gupta, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng HDFC Bank, xuất khẩu của Ấn Độ vẫn giữ nhịp trong tháng 12 nhờ ba động lực chính là doanh nghiệp đẩy nhanh giao hàng, xuất khẩu điện tử tăng và nhu cầu ổn định đối với các mặt hàng khác chưa bị áp thuế quan.

“Ở các ngành đã bị tăng thuế quan, việc các bên chia sẻ chi phí và/hoặc nhà nhập khẩu tự hấp thụ phần chi phí thuế quan tăng thêm có lẽ đã giúp xuất khẩu không sụt giảm mạnh”, bà Gupta nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu điện tử của nước này sang tất cả thị trường đạt 35,27 tỷ USD trong giai đoạn tháng 4-12/2025, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Trái lại, xuất khẩu đá quý và trang sức giảm nhẹ, xuống 21,22 tỷ USD.

Trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục kéo dài, New Delhi cũng triển khai một loạt động thái dường như nhằm xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc giảm hơn 40% nhập khẩu dầu thô Nga trong 6 tháng qua.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, tuần trước ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về “thương mại, khoáng sản quan trọng, hợp tác hạt nhân, quốc phòng và năng lượng”.

“Các cuộc thảo luận giữa Ấn Độ và Mỹ về thỏa thuận thương mại chưa bao giờ đổ vỡ. Hai bên vẫn duy trì trao đổi, các nhóm đàm phán đang làm việc trực tuyến để xử lý những vấn đề còn tồn đọng, nhưng như tôi vẫn nói, chúng tôi không thể đưa ra một thời hạn cụ thể nào”, ông Agrawal nói khi được hỏi về mốc thời gian của thỏa thuận song phương.

Tổng thống Trump hoãn tăng thuế quan đối với đồ nội thất, dọa áp thêm thuế quan lên Ấn Độ

19:38, 05/01/2026

Tổng thống Trump hoãn tăng thuế quan đối với đồ nội thất, dọa áp thêm thuế quan lên Ấn Độ

Ấn Độ tăng tốc ký hiệp định thương mại giữa bão thuế quan Mỹ

13:28, 31/12/2025

Ấn Độ tăng tốc ký hiệp định thương mại giữa bão thuế quan Mỹ

Rupee Ấn Độ là đồng tiền châu Á mất giá mạnh nhất năm nay

14:28, 23/12/2025

Rupee Ấn Độ là đồng tiền châu Á mất giá mạnh nhất năm nay

Từ khóa:

Ấn Độ thế giới thuế quan thuế quan Mỹ 2025 xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ

Đọc thêm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất gần 3 năm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất gần 3 năm

Trung Quốc chứng kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chậm lại trong quý 4/2025, xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Dù vậy, nước này vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm...

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

Căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) xung quanh vấn đề Greenland leo thang mạnh vào cuối tuần vừa rồi...

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Những năm gần đây, cổ phiếu và vàng ghi nhận mức sinh lời cao, trong khi trái phiếu và một số nhóm tài sản khác có lợi nhuận kém hơn, đặc biệt trong giai đoạn lãi suất đi lên sau đại dịch Covid-19...

Giá vàng và giá bạc có thể chững lại sau khởi đầu năm tốt chưa từng thấy

Giá vàng và giá bạc có thể chững lại sau khởi đầu năm tốt chưa từng thấy

Sau khi mở cửa phiên châu Á sáng nay (19/1), giá vàng thế giới tăng dữ dội. Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 80 USD/oz...

WEF cảnh báo 10 rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp toàn cầu

WEF cảnh báo 10 rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp toàn cầu

Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 14/1, cạnh tranh quyền lực và đối đầu chiến lược giữa các nền kinh tế được xếp vào nhóm rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn trong năm 2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

eMagazine

Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Thế giới

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản bất ngờ giảm mạnh, cổ phiếu lớn gây sức ép lên VN-Index

Chứng khoán

2

Thái Nguyên: Chuyển đổi số mở lối cho giảm nghèo bền vững

An sinh

3

Cần một hệ sinh thái cho bệnh nhân phục hồi chức năng

Sức khỏe

4

Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân trong công tác giảm nghèo

Dân sinh

5

Đại hội XIV của Đảng họp phiên trù bị, thông qua chương trình và quy chế làm việc

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy