Ấn Độ tăng gấp đôi quy mô đầu tư mạo hiểm của Nhà nước, phê duyệt quỹ 1,1 tỷ USD

Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ gọi vốn được 10,5 tỷ USD, giảm hơn 17% so với năm trước. Số vòng gọi vốn cũng giảm gần 39%, xuống còn 1.518 thương vụ, theo dữ liệu từ Tracxn...

Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình đầu tư mạo hiểm trị giá 1,1 tỷ USD do Nhà nước bảo trợ. Theo đó, tiền ngân sách sẽ được rót vào các công ty khởi nghiệp thông qua các quỹ đầu tư tư nhân, thay vì đầu tư trực tiếp.

Động thái này giúp chính phủ tăng gấp đôi nguồn lực dành cho những lĩnh vực rủi ro cao như trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến và các ngành thuộc nhóm “công nghệ sâu”.

Chương trình lần đầu ra mắt từ năm 2016, cam kết đầu tư 100 tỷ rupee cho 145 quỹ đầu tư tư nhân. Các quỹ này đã rót hơn 255 tỷ rupee (khoảng 2,8 tỷ USD) vào hơn 1.370 doanh nghiệp khởi nghiệp, theo số liệu chính thức công bố cuối tuần qua.

Chương trình được thiết kế theo mô hình “quỹ của các quỹ” – một cách làm phổ biến trong đầu tư mạo hiểm. Theo đó Nhà nước không trực tiếp rót vốn vào doanh nghiệp mà phân bổ nguồn lực cho các quỹ tư nhân, để họ thực hiện đầu tư.

So với giai đoạn năm 2016, chương trình mới được định hướng mục tiêu rõ ràng hơn, tập trung vào các startup công nghệ sâu và sản xuất, những lĩnh vực đòi hỏi chu kỳ phát triển dài và nhu cầu vốn lớn.

Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng đặt mục tiêu hỗ trợ các nhà sáng lập ở giai đoạn đầu, mở rộng đầu tư ra ngoài các đô thị lớn và củng cố hệ sinh thái quỹ đầu tư trong nước, đặc biệt là các quỹ quy mô nhỏ.

Tại buổi công bố, Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng ấn tượng của hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ.

Số lượng startup đã tăng từ dưới 500 vào năm 2016 lên hơn 200.000 hiện nay. Riêng năm 2025, có hơn 49.000 doanh nghiệp khởi nghiệp được đăng ký mới. Đây mức cao nhất từng ghi nhận trong một năm.

Việc nội các Ấn Độ phê duyệt quỹ mới diễn ra sau hàng loạt điều chỉnh chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ sâu. Chính phủ nước này đã kéo dài thời gian được công nhận là “startup” từ 10 năm lên 20 năm, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế và các hỗ trợ pháp lý từ 1 tỷ rupee lên 3 tỷ rupee (khoảng 33 triệu USD).

Là quốc gia đông dân nhất thế giới và một trong những thị trường internet lớn nhất với hơn một tỷ người dùng trực tuyến, Ấn Độ đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu muốn mở rộng tệp khách hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vốn tư nhân ngày càng thận trọng, việc huy động nguồn lực trở nên khó khăn hơn. Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ gọi vốn được 10,5 tỷ USD, giảm hơn 17% so với năm trước. Số vòng gọi vốn cũng giảm gần 39%, xuống còn 1.518 thương vụ, theo dữ liệu từ Tracxn.