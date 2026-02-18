Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ấn Độ tăng gấp đôi quy mô đầu tư mạo hiểm của Nhà nước, phê duyệt quỹ 1,1 tỷ USD

Hạ Chi

18/02/2026, 09:48

Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ gọi vốn được 10,5 tỷ USD, giảm hơn 17% so với năm trước. Số vòng gọi vốn cũng giảm gần 39%, xuống còn 1.518 thương vụ, theo dữ liệu từ Tracxn...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình đầu tư mạo hiểm trị giá 1,1 tỷ USD do Nhà nước bảo trợ. Theo đó, tiền ngân sách sẽ được rót vào các công ty khởi nghiệp thông qua các quỹ đầu tư tư nhân, thay vì đầu tư trực tiếp.

Động thái này giúp chính phủ tăng gấp đôi nguồn lực dành cho những lĩnh vực rủi ro cao như trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến và các ngành thuộc nhóm “công nghệ sâu”.

Chương trình lần đầu ra mắt từ năm 2016, cam kết đầu tư 100 tỷ rupee cho 145 quỹ đầu tư tư nhân. Các quỹ này đã rót hơn 255 tỷ rupee (khoảng 2,8 tỷ USD) vào hơn 1.370 doanh nghiệp khởi nghiệp, theo số liệu chính thức công bố cuối tuần qua.

Chương trình được thiết kế theo mô hình “quỹ của các quỹ” – một cách làm phổ biến trong đầu tư mạo hiểm. Theo đó Nhà nước không trực tiếp rót vốn vào doanh nghiệp mà phân bổ nguồn lực cho các quỹ tư nhân, để họ thực hiện đầu tư.

So với giai đoạn năm 2016, chương trình mới được định hướng mục tiêu rõ ràng hơn, tập trung vào các startup công nghệ sâu và sản xuất, những lĩnh vực đòi hỏi chu kỳ phát triển dài và nhu cầu vốn lớn.

Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng đặt mục tiêu hỗ trợ các nhà sáng lập ở giai đoạn đầu, mở rộng đầu tư ra ngoài các đô thị lớn và củng cố hệ sinh thái quỹ đầu tư trong nước, đặc biệt là các quỹ quy mô nhỏ.

Tại buổi công bố, Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng ấn tượng của hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ.

Số lượng startup đã tăng từ dưới 500 vào năm 2016 lên hơn 200.000 hiện nay. Riêng năm 2025, có hơn 49.000 doanh nghiệp khởi nghiệp được đăng ký mới. Đây mức cao nhất từng ghi nhận trong một năm.

Việc nội các Ấn Độ phê duyệt quỹ mới diễn ra sau hàng loạt điều chỉnh chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ sâu. Chính phủ nước này đã kéo dài thời gian được công nhận là “startup” từ 10 năm lên 20 năm, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế và các hỗ trợ pháp lý từ 1 tỷ rupee lên 3 tỷ rupee (khoảng 33 triệu USD).

Là quốc gia đông dân nhất thế giới và một trong những thị trường internet lớn nhất với hơn một tỷ người dùng trực tuyến, Ấn Độ đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu muốn mở rộng tệp khách hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vốn tư nhân ngày càng thận trọng, việc huy động nguồn lực trở nên khó khăn hơn. Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ gọi vốn được 10,5 tỷ USD, giảm hơn 17% so với năm trước. Số vòng gọi vốn cũng giảm gần 39%, xuống còn 1.518 thương vụ, theo dữ liệu từ Tracxn.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong đầu tư mạo hiểm

14:01, 13/02/2026

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong đầu tư mạo hiểm

Quỹ Đầu tư tài sản số TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD

19:00, 09/02/2026

Quỹ Đầu tư tài sản số TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD

Làn sóng đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ Mỹ đổ vào Ấn Độ

15:19, 03/02/2026

Làn sóng đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ Mỹ đổ vào Ấn Độ

Từ khóa:

Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ chương trình đầu tư mạo hiểm Ấn Độ đầu tư vào startup 2025 gọi vốn khởi nghiệp 2025 hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ kinh tế số quỹ đầu tư tư nhân Ấn Độ tăng trưởng hệ sinh thái khởi nghiệp thị trường internet Ấn Độ

Đọc thêm

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng...

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Liên minh giữa OpenAI và OpenClaw được đánh giá sẽ đặt nền móng cho xu hướng “đại lý” AI (Agentic AI) trong năm 2026. Đây sẽ là giai đoạn mà các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có khả năng chủ động hành động thay người dùng…

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Đó là 1 trong 6 nhóm vấn đề then chốt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại Hội nghị thường niên 4V1M năm 2026 diễn ra mới đây...

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Hãng công nghệ Apple đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS trên bản beta iOS 26.4, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường bảo mật cho hoạt động nhắn tin giữa iPhone và Android...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy