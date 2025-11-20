An Giang vươn tầm trung tâm kinh tế biển quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh phát triển kinh tế biển, xây dựng đặc khu Phú Quốc thành cực tăng trưởng đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tiềm năng vùng, chuẩn bị sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Chiều 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

KHAI THÁC TIỀM NĂNG, VƯƠN LÊN TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN QUỐC GIA

An Giang là vùng đất giàu lịch sử và văn hóa, kết nối với Bảy Núi, Óc Eo. Tỉnh có gần 5 triệu dân, GRDP 2025 xếp thứ 16/34 cả nước. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh hội tụ tiềm lực, lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển khá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế An Giang duy trì đà tăng trưởng, GRDP đạt 7,85%, cao nhất vùng và thuộc nhóm khá của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư cải thiện với hơn 3.440 doanh nghiệp mới.

Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ quan trọng, sản lượng lúa ước đạt trên 7,8 triệu tấn. Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng hai con số, du lịch đón trên 21 triệu lượt khách (tăng 21,7%). Tỉnh cũng đạt nhiều tiến bộ trong an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển nông thôn, bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự xã hội ổn định.

Tổng Bí thư chỉ rõ, An Giang tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá - Ảnh: TTXVN

An Giang xác định tầm nhìn đưa Phú Quốc thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo quốc tế vào năm 2030, đồng thời khẩn trương chuẩn bị phục vụ APEC 2027. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tổng thể, xây dựng và thực hiện các tiểu đề án, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu, triển khai các dự án đầu tư công với tổng kế hoạch vốn năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận tỉnh chủ động triển khai nhiệm vụ sau khi Phú Quốc được xác lập mô hình đặc khu, đang xây dựng Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc – Kiên Hải – Thổ Châu. Đây là nhiệm vụ lớn, mô hình mới, đòi hỏi hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của chính quyền đặc khu, hướng tới phát triển bền vững, giữ rừng, giữ biển, đảm bảo vệ sinh môi trường và sử dụng năng lượng sạch.

Tổng Bí thư cũng lưu ý tỉnh thẳng thắn nhìn nhận khó khăn, hạn chế để có giải pháp khắc phục, không chủ quan, đồng thời thực hiện những giải pháp mạnh mẽ, đột phá, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, phát huy vai trò của tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ An Giang cần tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

Tỉnh đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và tuyến hàng hải quốc tế. Ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics.

PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ, ĐỊNH HƯỚNG PHÚ QUỐC LÀ CỰC TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ

Tổng Bí thư cho biết đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhân lực được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. An Giang tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, sinh học, dữ liệu lớn, năng lượng sạch…, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, hướng tới trung tâm ứng dụng khoa học – công nghệ của Tây Nam Bộ.

Văn hóa và con người được xem là nền tảng tinh thần phát triển bền vững. Tỉnh cần chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; khai thác hiệu quả di sản văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa và thu hẹp chênh lệch hưởng thụ; nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy trường học số, trường học thông minh; phát triển hệ thống y tế hiện đại.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Tổng Bí thư lưu ý để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027, An Giang cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các địa phương, tập trung công tác chuẩn bị, rà soát, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái.

Đồng thời Tổng Bí thư nhấn mạnh với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, cùng đồng lòng của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, An Giang sẽ tạo bứt phá mới, vươn lên tầm cao mới, khẳng định vị thế là cực phát triển năng động của Đồng bằng sông Cửu Long.

An Giang cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới: “đồng bằng – rừng – biển” và “biên giới – nội địa”, phấn đấu tăng trưởng hai con số, nâng cao tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Lợi thế biển đảo được khai thác để hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, phát triển nuôi biển công nghiệp, nuôi xa bờ, kết hợp du lịch. Công nghiệp chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên dự án ứng dụng công nghệ, tăng trưởng xanh, hạn chế ngành thâm dụng tài nguyên và gây ô nhiễm.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

An Giang cần đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển; bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Tỉnh ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics.