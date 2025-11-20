Thứ Sáu, 21/11/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam

Hà Lê

20/11/2025, 15:29

Làm việc với Vùng 5 Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam; đồng thời định hướng các yêu cầu về xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực tác chiến, huấn luyện và công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương, đã đến thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, Quân chủng Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích trong giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân - Ảnh: TTXVN

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội và Quân chủng, nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với cấp trên và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam.

Song song với đó, Vùng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo; vận động ngư dân tuân thủ pháp luật, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; duy trì hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều tiến bộ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và năng lực quản lý, bảo vệ biển, đảo ngày càng được nâng lên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, là phên dậu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của Tổ quốc, là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, là phên dậu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của Tổ quốc, là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực và kết quả của Vùng 5 Hải quân thời gian qua. Tổng Bí thư khẳng định vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh, đặt ra yêu cầu lớn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định, phát hiện và xử lý sớm các yếu tố phức tạp.

Tổng Bí thư yêu cầu Vùng 5 Hải quân tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; chủ động nắm bắt, đánh giá và xử lý tình huống trên biển; kịp thời tham mưu các giải pháp bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định.

Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển - Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái; quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, quyết tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư nêu rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có năng lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chiến đấu; làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; vận dụng nghệ thuật tác chiến hải quân truyền thống; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và tác chiến hiệp đồng.

Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân, bảo vệ hoạt động đánh bắt hải sản, tăng cường lực lượng dân quân tự vệ biển; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cứu hộ, cứu nạn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, tăng cường hợp tác với hải quân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội và Quân chủng Hải quân ngày càng vững mạnh; tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đặc khu Thổ Châu. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đặc khu Thổ Châu. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng).

Trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi ngày càng cao, Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối và phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đến chiến sĩ; kiên định đường lối quân sự quốc phòng; kiên định xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

 Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Thổ Châu. Ảnh: QĐND
 Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Thổ Châu. Ảnh: QĐND

Trước đó, chiều 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư chia sẻ khó khăn của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo khi thiếu điện, nước ngọt, trường học, bệnh xá… nhưng vẫn kiên trì bám đảo, giữ vững chủ quyền.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh An Giang phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành xây dựng Quy hoạch phát triển bền vững Đặc khu Thổ Châu gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; nghiên cứu xây dựng khu dân cư ổn định, nâng cấp giao thông, hoàn thiện dự án nguồn nước, bảo đảm điện và viễn thông. Phát triển dân cư được xác định là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển bền vững biển, đảo.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt; sắp xếp nghề cá bảo đảm sinh thái; phát triển khu sản xuất – dịch vụ thủy sản; ngăn chặn vi phạm IUU; thu hút đầu tư vào nuôi biển công nghệ cao, hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái – biển đảo và nghiên cứu Khu tưởng niệm hơn 500 đồng bào, chiến sĩ đã khuất.

Đối với quốc phòng – an ninh, Tổng Bí thư giao Bộ Quốc phòng củng cố thế trận phòng thủ biển đảo; nghiên cứu Cảng hàng không lưỡng dụng; nâng cấp cảng cá lưỡng dụng; đầu tư radar, cứu hộ và hậu cần hải quân; quản lý chặt cư trú, đất đai.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang Thổ Châu; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu.

