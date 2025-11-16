Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) và Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare-ICT (Trung Quốc)

Tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản và Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi lãnh đạo của địa phương và doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm tại Việt Nam và tăng cường hợp tác phát triển nhân lực, khoa học công nghệ...

Chiều 15/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa đến chào nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11-17/11.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực với trụ cột chính là hợp tác kinh tế, trụ cột mới là hợp tác khoa học công nghệ, hợp tác văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Cảm ơn tình cảm chân thành của Thống đốc Kuroiwa Yuji dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Thống đốc Kuroiwa Yuji và chính quyền tỉnh Kanagawa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục, lao động, cũng như hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Kanagawa là địa phương đầu tiên của Nhật Bản tổ chức sự kiện Lễ hội và các hội thảo đầu tư, lao động thường niên tại cả Nhật Bản và Việt Nam.

Tổng Bí thư cho rằng các sự kiện này sẽ tiếp tục là nơi gắn kết nhân dân hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác kinh tế; nhấn mạnh hợp tác văn hóa là yếu tố quan trọng tạo chiều sâu tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ vinh dự được đến chào Tổng Bí thư; báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm về Lễ hội Kanagawa lần thứ 6 đang được tổ chức tại Hà Nội, cũng như chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối doanh nghiệp và địa phương đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm lần này.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết sau 10 năm kể từ khi tổ chức Lễ hội Việt Nam lần đầu tiên tại tỉnh Kanagawa, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu đầu tư vào tỉnh và hiện nay đã có 22 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại tỉnh và 32 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam.

Thống đốc Kuroiwa Yuji khẳng định tỉnh Kanagawa sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam hơn nữa trong các lĩnh vực lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa cũng như khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào Việt Nam; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, ứng phó xã hội già hóa thông qua sáng kiến MEBYO (Sáng kiến về duy trì trạng thái sống thọ sống khỏe cho con người) đang được triển khai tại tỉnh và đã được đưa vào nội dung ký kết văn bản hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam.

Nhất trí với các đề xuất của Thống đốc Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, tỉnh Kanagawa tiếp tục phát huy thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các địa phương của Việt Nam; đề nghị tỉnh Kanagawa tiếp tục tổ chức các lễ hội văn hóa Việt Nam-Nhật Bản.

Cảm ơn và đánh giá cao chính sách của tỉnh Kanagawa đối với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh thời gian qua, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Kanagawa tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 40.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc cũng như hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh; thúc đẩy tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh trong việc ứng phó già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao và hoan nghênh Tập đoàn Luxshare-ICT quan tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong 10 năm qua, với tổng vốn đầu tư hơn 1,8 tỷ USD, tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Cảm ơn những đánh giá tích cực của ông Vương Lai Thắng về triển vọng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định chính trị - xã hội, tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ chính trị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư cho rằng đây là những điều kiện và nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước hoàn toàn yên tâm tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác, cùng gặt hái những thành công, góp phần củng cố sự gắn kết về lợi ích giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư chia sẻ tầm nhìn phát triển và vị trí quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc tạo ra động lực mới, thúc đẩy đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư, hợp tác và thành công tại Việt Nam, sẽ dành mọi điều kiện thuận lợi và đối xử bình đẳng với tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch và tiện lợi hơn.

Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Luxshare-ICT tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, phát triển ngành bán dẫn; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT Vương Lai Thắng bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp; báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả kinh doanh và phát triển của Tập đoàn; nhấn mạnh Tập đoàn luôn coi Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng nhất trong số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Tập đoàn đầu tư ở nước ngoài.

Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare-ICT khẳng định luôn chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho các kỹ sư, nhân lực của Việt Nam với tỉ lệ bản địa hóa nhân sự của Tập đoàn luôn đứng hàng đầu trong các doanh nghiệp nước ngoài.

Nhất trí với những ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam, ông Vương Lai Thắng khẳng định Luxshare-ICT sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam thông qua triển khai một số dự án đầu tư lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác với quy mô doanh số của dự án mới không dưới 10 tỷ USD, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi ngành nghề công nghệ cao ở khu vực và thế giới.