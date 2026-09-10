Anker Innovations hợp nhất các thương hiệu dưới một cái tên gọi duy nhất: Anker

Anker Innovations đã công bố bước chuyển chiến lược tại IFA 2026 (ngày 3/9, tại Berlin): Hợp nhất năm thương hiệu dưới một tên gọi duy nhất - Anker, đồng thời tổ chức danh mục theo hai nhóm Anker For You và Anker For Home.
Kể từ năm 2011, Anker đã phát triển từ một công ty chuyên về sạc thành doanh nghiệp công nghệ tiêu dùng toàn cầu, phục vụ hơn 200 triệu khách hàng tại hơn 180 quốc gia và khu vực. Công ty từng xây dựng các thương hiệu chuyên biệt gồm Anker, eufy, soundcore, SOLIX và eufyMake.
Khi AI, robot, điện toán cục bộ và các hệ thống kết nối ngày càng hội tụ, Anker cho biết việc hợp nhất sẽ giúp tạo trải nghiệm nhất quán hơn. Anker For You bao gồm sạc, âm thanh, sức khỏe cá nhân và công cụ sáng tạo; Anker For Home tập trung vào an ninh gia đình, robot và năng lượng.
“Một thương hiệu, một cam kết — Ultimate Innovation — nay được thống nhất trên mọi sản phẩm chúng tôi tạo ra,” Steven Yang, Nhà sáng lập kiêm CEO Anker Innovations, cho biết.
Song song với chiến lược thương hiệu, Anker công bố sách trắng kêu gọi ngành nhà thông minh chuyển từ kiến trúc ưu tiên đám mây (cloud-first) sang ưu tiên xử lý cục bộ (local-first). Theo Anker, thế hệ nhà thông minh tiếp theo cần kết nối toàn bộ thiết bị, đưa ra quyết định ngay trong ngôi nhà và lưu giữ “bộ nhớ” của gia đình dưới quyền kiểm soát của người dùng.
Khảo sát với 1.503 chủ sở hữu thiết bị nhà thông minh tại Mỹ, Anh và Đức cho thấy 67% từng gặp tình trạng thiết bị ngừng hoạt động khi internet hoặc Wi-Fi gián đoạn; 62% cho rằng thông tin về ngôi nhà nên được lưu giữ ngay trong nhà.
Anker MindBase™ hiện thực hóa định hướng này bằng trung tâm AI cục bộ kết hợp kết nối toàn nhà, trí tuệ cục bộ và bộ nhớ. EasyOmni™ Link kết nối thiết bị Anker với sản phẩm tương thích Matter; TrueSmart™ Agent vận hành AI tại chỗ; EverSafe™ Memory hỗ trợ tới 48 TB lưu trữ cục bộ.
Anker MagGo Power Bank 2 Pro (110R)
Anker MagGo Power Bank 2 Pro là pin sạc dự phòng không dây nhanh và mát nhất thế giới, với hiệu năng được SGS chứng nhận. Sạc không dây từ tính Qi2.2 Max 25 W có thể đưa iPhone 17 Pro lên 50% trong 25 phút, trong khi pin sạc dự phòng có thể sạc lại lên 80% trong 52 phút.
Sản phẩm sử dụng thuật toán điều khiển quạt được cấp bằng sáng chế, hai ống dẫn khí và hệ thống tản nhiệt graphene ba lớp để kiểm soát nhiệt, giữ mặt lưng pin dưới 36°C khi sạc. Màn hình hiển thị công suất, nhiệt độ, mức pin và thời gian còn lại. Sản phẩm có dung lượng 10.000 mAh và trọng lượng 220 g.
Anker eufy Robot Vacuum C30 Edge & Omni E35
Hai robot hút bụi eufy C30 Edge và Omni E35 cũng được định hướng ưu tiên cho thị trường Việt Nam. Với C30 Edge, thông tin chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật, giá bán và thời điểm mở bán sẽ được công bố sau khi có xác nhận chính thức từ Anker.
Omni E35 được trang bị HydroJet 2.0 Self Cleaning Roller Mop và lực hút 35.000 Pa để xử lý bụi và mảnh vụn nằm sâu trong thảm. Sản phẩm đạt chứng nhận TÜV “Maternal and Infant Cleaning Robot” về khả năng loại bỏ vi khuẩn, độ ồn thấp, hiệu quả làm sạch và khả năng tự làm sạch.
Các đổi mới khác tại IFA 2026
Ở mảng âm thanh, Anker mở rộng chip THUS AI sang AeroClip 2 Pro, AeroClip 2, Space 2 Pro và Liberty Buds 2; đồng thời phát triển dòng Sleep 4, Sleep 4 Pro, SleepLab và SleepLab Pro. Công ty cũng công bố bước vào lĩnh vực chăm sóc thính lực với thiết bị trợ thính sử dụng THUS AI.
Ở mảng sạc, Laptop Charger Pro bổ sung khả năng nhận diện thiết bị và Care Mode; MagStand Charging Station kết hợp sạc Qi2 25 W và làm mát chủ động.
Anker For Home còn có TrackLight Cam S1, Video Doorbell S4, NVR Security System E50, Window Camera E10, Fall Detection Sensor, Robot Lawn Mower S2 Max và SOLIX Solarbank Max, mở rộng hệ sinh thái từ an ninh, robot đến năng lượng.
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