Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đột phá thực thi, chuyển hóa chính sách thành kết quả

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang tổ chức thực thi và đo lường kết quả. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực tế, chuyển hóa chính sách đột phá thành sức bật cho địa phương và doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: "Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, kinh tế nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng cao". Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam\VnEconomy, cùng sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp".

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì, với sự tham dự của gần 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo gần 30 địa phương; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và chuyên gia kinh tế.

BỨC TRANH KINH TẾ KHỞI SẮC VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TĂNG TRƯỞNG

Phát tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, VCCI cùng các cơ quan đã phối hợp tổ chức diễn đàn. Chủ đề năm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực, đặt đúng vào yêu cầu then chốt hiện nay: không chỉ cần chính sách đúng, chính sách đột phá mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa nhanh, hiệu quả chính sách thành kết quả phát triển cụ thể, tạo sức bật thực chất cho địa phương và doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Việt Dũng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để tổ chức điều hành quyết liệt, hiệu quả, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị như Kết luận 18-KL/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, trong đó đặc biệt coi trọng yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động đổi mới mạnh mẽ quản trị thực thi.

Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện và đo lường kết quả; cụ thể hóa mục tiêu thành chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và kết quả; gắn kết quả, sản phẩm, tiến độ thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực chất, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để công việc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả chung.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ cũng đã trực tiếp tổ chức nhiều diễn đàn, nhiều hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp với sự tham gia hết sức tích cực của VCCI cùng với các tổ chức hiệp hội. Chính phủ cùng với các bộ, ngành, các địa phương đã tập trung tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn cho các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cho biết tại hội nghị của Chính phủ sáng 3/10/2026, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo trong thời gian ngắn sắp tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị để lắng nghe các kiến nghị, góp ý của doanh nghiệp, hiệp hội nhằm tháo gỡ tiếp những điểm nghẽn và tạo ra sức bật mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, kinh tế nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng cao. Tăng trưởng GDP quý 3 ước tăng 9,95%, tính chung 9 tháng năm 2026, GDP tăng là 9,01% — là mức cao nhất trong nhiều năm.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; sản xuất công nghiệp, đầu tư, xuất khẩu, thương mại và dịch vụ tiếp tục chuyển biến tích cực; thu hút đầu tư nước ngoài và hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều chuyển biến.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt xấp xỉ 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng khi vốn đăng ký 9 tháng ước đạt khoảng 50,36 tỷ USD và tăng 76,4%. Vốn thực hiện hiện nay đã tăng 12,1% và đang bám sát mục tiêu cả năm sẽ giải ngân được tối thiểu là 30 tỷ USD.

Đáng chú ý, sức bật của các địa phương cũng thể hiện khá rõ: các địa phương đã nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, ổn định tổ chức, khai thác không gian phát triển mới; trong đó nhiều địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Ước tính 9 tháng có 12/34 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng GRDP tương đối cao, trên 10%.

3 NHÓM VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN VÀ HIẾN KẾ

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng 9 tháng đạt kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng cả năm vẫn là một thách thức rất lớn khi thời gian còn lại không nhiều. Nguồn lực đã được huy động khá lớn, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%, nhưng mới đáp ứng được hơn 60% nhu cầu.

Sức bật của khu vực doanh nghiệp trong nước có nhiều chuyển biến, song vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu. Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và thị trường. Sản xuất, xuất khẩu còn phụ thuộc đáng kể vào khu vực FDI và đầu vào nhập khẩu. Liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, năng lực hấp thụ công nghệ và phần giá trị gia tăng giữ lại trong nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn. Ảnh: Việt Dũng.

Tại diễn đàn Phó Thủ tướng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề:

Thứ nhất: Nhận diện điểm nghẽn mà hiện đang cản trở phát triển. Làm thế nào tạo được đột phá thực chất về quản trị và tổ chức thực thi, rút ngắn khoảng cách từ chủ trương, chính sách đến kết quả; nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm nguồn lực, năng lực thực thi.

Thứ hai: Làm thế nào phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức bật của địa phương và doanh nghiệp, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới và các động lực tăng trưởng mới; đồng thời tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, năng suất và tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước?

Thứ ba: Làm thế nào huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính cho chu kỳ tăng trưởng mới? Vừa đáp ứng vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính tiền tệ, qua đó tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng cao trong năm 2027 và giai đoạn đến năm 2030.

Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, đi sâu vào thực tiễn, không chỉ nêu vấn đề mà cần chỉ rõ điểm nghẽn nằm ở quy định nào, khâu nào, cấp nào, nguyên nhân do đâu và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, có địa chỉ thực hiện, có thể sớm chuyển hóa thành những kết quả, những hành động cụ thể.

Ban Tổ chức diễn đàn tổng hợp đầy đủ các ý kiến, sáng kiến, kiến nghị có giá trị, nhất là những giải pháp có thể triển khai ngay và những cải cách có tính nền tảng, nhằm nâng cao năng lực thực thi, khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho địa phương và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị; những vấn đề thuộc thẩm quyền để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế. Tinh thần là những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì phải được xử lý kịp thời ở cấp đó. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì phải chủ động để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, không đùn đẩy, né tránh, không để nguồn lực bị ách tắc, bị chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ động, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.