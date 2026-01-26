Ào ào bán tháo cổ phiếu, VN-Index giảm mạnh nhất 7 phiên

Áp lực bán hạ giá đã tăng vọt trong phiên chiều, đẩy thanh khoản HoSE cao hơn tới 72% so với phiên sáng, nhưng mặt bằng giá thấp hơn nhiều. Mặc dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn gắng sức đỡ điểm nhưng VN-Index vẫn có một ngày lao dốc mạnh nhất 7 phiên.

Chỉ số đóng cửa bốc hơi 27,07 điểm tương đương -1,45%, tệ hơn rất nhiều so với phiên sáng (giảm 7,67 điểm hay -0,41%). Độ rộng cuối ngày ghi nhận 73 mã tăng/264 mã giảm, cũng xấu hơn nhiều phiên sáng (97 mã tăng/199 mã giảm).

Đặc biệt, chốt phiên sáng VN-Index mới có 49 cổ phiếu giảm quá 2% thì đóng cửa lên tới 136 mã. Chỉ riêng số này đã chiếm 60,2% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Nếu tính từ biên độ giảm quá 1% thì có tới 210 mã (phiên sáng (108 mã) và chiếm 71% thanh khoản.

Như vậy đại đa số cổ phiếu chiều nay phải giao dịch ở vùng giá đỏ, phần lớn là các mức giá rất sâu. Lực bán tăng vọt cũng chủ đạo ở vùng giá này, kết hợp với diễn biến ép giá dần xuống, xác nhận có lực bán chủ động khống chế hoàn toàn.

Thị trường đột nhiên chuyển sang trạng thái bán tháo dù không có thông tin bất lợi mới nào cho thấy đây là dạng phản ứng kỹ thuật. Có thể nhà đầu tư ngày càng tin nhiều hơn vào một nhịp điều chỉnh sau khi hai tuần liền VN-Index không thể vượt qua được ngưỡng 1900 điểm. Nếu chỉ số lùi lại kiểm tra ngưỡng 1800 điểm vừa đột phá thành công hồi đầu năm thì dư địa để cổ phiếu điều chỉnh cũng khá rộng. Nhà đầu tư có thể bán trước mua lại sau để tối ưu.

Trong mức giảm hơn 27 điểm của VN-Index hôm nay có sức nặng đáng kể từ các cổ phiếu trụ. VIC giảm 3,33%, VHM giảm 2,94%, CTG giảm 2,05%, TCB giảm 2,33%, VPB giảm 2,63%, MBB giảm 3,15%, HPG giảm 1,68%, FPT giảm 2,48%... đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index. Chỉ riêng 8 cổ phiếu này đã lấy đi hơn 19 điểm.

Rất may nhóm trụ vẫn còn VCB tăng 1,46%, BID tăng 3,35%, GAS tăng 6,94%. Tuy nhiên lực đỡ từ các mã này không thể bù lại được loạt cổ phiếu lớn giảm sâu nói trên. Đó là chưa kể tới số lượng hoàn toàn áp đảo ở phía đỏ trong nhóm blue-chips: Rổ VN30 kết phiên chỉ còn 6 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 14 cổ phiếu giảm quá 2% và 8 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Chỉ số đại diện rổ này còn giảm tới 2,19%, mức giảm mạnh nhất 20 phiên.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất phần lớn là giảm giá sâu.

Dù vậy thị trường cũng chưa đến nổi giảm sàn hàng loạt. 11 cổ phiếu giảm hết biên độ thì chỉ có DGC thuộc nhóm blue-chips, còn lại là HAG, PET, KBC, VSC, VCG đều khớp cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Đây là những cổ phiếu thực sự xuất hiện bán tháo dữ dội nhất. Ngoài ra BVH giảm 6,61%, GMD giảm 6,57%, VIX giảm 6,38%, GEX giảm 6,38%, DPM giảm 6,31%, VJC giảm 5,99%, NVL giảm 5,2%, TCH giảm 4,89%, VND giảm 4,46%... đều có thanh khoản từ 100 tỷ đồng tới cả ngàn tỷ (VIX).

Đây là mức thiệt hại cực kỳ lớn đối với danh mục chỉ trong một phiên giao dịch và những cổ phiếu nói trên có quy mô thanh khoản rất cao, cho thấy có nhiều nhà đầu tư tham gia. Vì vậy tâm lý tiêu cực chắc chắn sẽ tác động rất lớn.

Ở phía ngược dòng, 73 cổ phiếu xanh thực sự không có nhiều cổ phiếu đáng chú ý và cũng không mang tính đại diện. Dầu khí có tính nhóm ngành cao nhất thì cũng có vài mã: GAS tăng 6,94%, PLX tăng 4,4%, PVT tăng 2,77%, PVS tăng 1,81%, PVC tăng 1,48%, BSR tăng 0,97% là đáng kể nhất. Ngoài ra các cổ phiếu khác mạnh lẻ tẻ: VCI tăng 2,51%, VCB tăng 1,46%, BID tăng 3,35%, VNM tăng 2,53%, PNJ tăng 3,91%, GVR tăng 4,74% là những mã có thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng.

Hai sàn niêm yết chiều nay chứng kiến thanh khoản tăng vọt 70% so với phiên sáng, trong đó HoSE tăng 72,3%. Tiếc rằng mức thanh khoản cao lên này là do bên bán chủ động hạ giá xuống, tạo hiệu ứng trượt giá rõ ràng. Rổ VN30 có tới 25 mã tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 2 mã có cải thiện. Mở rộng ra toàn sàn HoSE, ngay con số giảm giá vượt 2% hoặc giảm quá 1% cũng đã xác nhận điều này.

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng “le lói” trong phiên chiều khi mua ròng trở lại 202 tỷ đồng, so với mức bán ròng 79 tỷ đồng buổi sáng. Khối này mua đỡ giá khá mạnh ở BID +219,4 tỷ, VNM+185,8 tỷ, VCI +148,3 tỷ, PLX +144 tỷ, GAS +120,3 tỷ, GVR +74,5 tỷ, PNJ +75,5 tỷ. Ngoài ra bắt đáy có STB +102,7 tỷ, POW +79,9 tỷ. Phía bán ròng có VCB -197,4 tỷ, DGC -107 tỷ, MWG -95,7 tỷ, VJC -78,8 tỷ, HDB -64,8 tỷ, VIC -53,8 tỷ, GEX -53,6 tỷ, VHM -50,1 tỷ.