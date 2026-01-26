Sắc đỏ tiếp tục lan rộng, cổ phiếu dầu khí ngược sóng

Tiếp nối phiên điều chỉnh cuối tuần trước, sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên sáng nay khi số mã giảm nhiều gấp đôi số tăng. Điểm tốt duy nhất là các trụ vẫn đang nỗ lực cân bằng lẫn nhau và số ít cổ phiếu còn thu hút dòng tiền để đi ngược sóng.

VN-Index trượt dài trong cả phiên sáng, tạm dừng ở mức 1863,12 điểm, giảm 7,67 điểm tương đương -0,41%. Mức giảm này khá nhẹ nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đang giằng co hiệu quả.

VIC giảm 3,33%, VHM giảm 3,02% lấy đi khoảng 12 điểm khỏi chỉ số trong khi VCB tăng 3,35%, BID tăng 3,15%, GAS tăng 6,94% đem về 10,5 điểm. Phần còn lại là áp lực từ số lớn blue-chips: Rổ VN30 chỉ có 7 mã tăng/22 mã giảm và trong Top 10 vốn hóa sàn HoSE, chỉ có 3 mã tăng và 7 mã giảm.

VN30-Index đang giảm mạnh 1,18% do ảnh hưởng quá lớn từ các blue-chips được điều chỉnh vốn hóa cũng như số lượng mã đỏ. Ví dụ VJC giảm 4,91%, FPT giảm 1,29%, MWG giảm 1,17%, HDB giảm 2,36%, DGC giảm 4,87% cũng có tác động mạnh. Cả rổ VN30 có tới 11 cổ phiếu giảm quá 1%.

Độ rộng sàn HoSE sáng nay rất tệ với 97 mã tăng/199 mã giảm, tương đương tỷ lệ tăng/giảm là 0,49/1. Phiên cuối tuần trước tỷ lệ này vào khoảng 0,32/1. Sáng nay cũng vẫn có tới 108 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, chiếm 36,3% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Điều này cho thấy thị trường đang có vấn đề về dòng tiền, lực cầu mua có phần đuối.

Thực vậy, không nhiều cổ phiếu giảm giá sâu xuất hiện thanh khoản lớn. Ngoài các blue-chips như VIC, VHM, HDB, VJC, MWG, FPT, VPB thì các nhóm cổ phiếu còn lại giao dịch khá nhỏ. VIX giảm 2,88% khớp 407,2 tỷ; VCG giảm 2,85% với 235,1 tỷ; GEX giảm 2,42% với 175,2 tỷ; VND giảm 2,32% với 159,1 tỷ là những cổ phiếu ngoài nhóm VN30 đáng chú ý nhất.

Phần còn lại giảm sâu thì hầu hết giao dịch khá nhỏ như HID giảm 5,33%, BVH giảm 5,1%, GMD giảm 3,94%, VIP giảm 3,5%, HT1 giảm 3,34%, BFC giảm 3,31%... thì chỉ khớp vài tỷ tới vài chục tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Dù vậy khi tỷ lệ cổ phiếu đỏ cao vượt trội thì xác suất nhà đầu tư thiệt hại nặng cũng tăng theo. Việc VN-Index được bù đắp chéo về điểm số giữa các trụ không mang nhiều ý nghĩa, thậm chí còn phần “phản cảm”. Với cả trăm cổ phiếu giảm quá 1% thì xác suất nhà đầu tư “dính” phải cổ phiếu lỗ nặng trong danh mục cũng rất cao.

Phía tăng đang có sự nổi trội của nhóm cổ phiếu dầu khí, dù không phải sức mạnh giống nhau. GAS quay lại kịch trần sau hai phiên cuối tuần trước giảm gần 9%. Tuy vậy GAS vẫn chỉ đang nỗ lực kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử. Cổ phiếu này thanh khoản khá cao với 362,5 tỷ đồng, đứng thứ 6 thị trường. PLX là mã hút dòng tiền nhất, khớp 487,8 tỷ, giá tăng 6,23%, đứng thứ 3 thị trường. Một số mã dầu khí khác mạnh là PVC tăng 4,44%, BSR tăng 2,66%, PTV tăng 2,56%, PVO tăng 1,56%, PVS tăng 1,29%.

Với 97 cổ phiếu xanh của VN-Index, cũng có 45 mã tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ tập trung vào 18 mã hàng đầu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Các cổ phiếu hút tiền nhất ngoài dầu khí, ngân hàng là VCI tăng 2,79% với 522,3 tỷ; VNM tăng 2,53% với 281,6 tỷ; PNJ tăng 2,94% với 237,3 tỷ; GVR tăng 6,5% với 206,8 tỷ; POW tăng 1,8% với 87,6 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài sáng tăng tăng mua 49% so với sáng phiên trước trong khi duy trì mức bán, giúp vị thế ròng khá nhỏ -79 tỷ đồng. Tuy nhiên phía mua ròng có nhiều mã nổi bật như GAS +128,4 tỷ, VCI +119,7 tỷ, PLX +106,2 tỷ, BID +64,4 tỷ, GVR +61,7 tỷ. Phía bán nhiều hơn về số lượng nhưng không nổi bật: FPT -64,5 tỷ, VHM -59,6 tỷ, VIC -49,3 tỷ, HDB -49 tỷ là đáng kể nhất.