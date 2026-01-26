Thanh khoản giảm là tín hiệu cần thận trọng với thị trường

Về tổng thể, MBS kỳ vọng thanh khoản toàn thị trường hồi phục trở lại trong tuần tới theo kịch bản cơ sở. Ngược lại, thanh khoản giảm sẽ là tín hiệu nên thận trọng bất chấp chỉ số hồi phục hay điều chỉnh giảm.

Chỉ số VN-Index nhiều lần thử thách ngưỡng 1.900 điểm nhưng không thành công, đứt mạch tăng 5 tuần liên tiếp. Chốt tuần giao dịch vừa qua, VN-Index dừng ở 1.870,79 điểm, giảm -8,34 điểm (-0,44%), đánh dấu tuần thứ 2 liên tiếp chỉ số này không vượt qua ngưỡng cao nhất 1.920 điểm dù VIC, STB, GAS, GVR đã nỗ lực để bù đắp áp lực giảm mạnh từ VCB, GEE, BCM. Cả tuần, chỉ số VN30 giảm -0,12% trong khi Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -1,31% và -0,33%.

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng đà tăng 5 tuần liên tiếp của chỉ số VN-Index đang bị chắn ngang ở vùng cản 1.900 điểm, trong 2 tuần vừa qua đã có tới 3 lần chỉ số này cố gắng dứt điểm vùng cận trên 1.920 điểm nhưng không thành công.

Với diễn biến tạo một vùng tái tích lũy trong bối cảnh nền thanh khoản cao (tăng +58% so với 2 tháng cuối năm 2025) và mùa báo cáo thu nhập quý 4 cũng như cả năm 2025 đang được công bố ngày càng nhiều và khối ngoại tiếp tục bán ròng… là tín hiệu không tích cực về mặt kỹ thuật.

Tuy vậy ở thời điểm hiện tại cũng không có nhiều thông tin bất lợi để thị trường giảm sâu, do vậy kịch bản cơ sở là thị trường duy trì xu hướng dao động trong vùng tái tích lũy ở vùng cao, dòng tiền phân hóa theo mùa báo cáo thu nhập, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.850 điểm.

Kịch bản thận trọng diễn ra khi thanh khoản giảm, chỉ số VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ 1.840 – 1.850 điểm, bên cạnh đó nhóm cổ phiếu dẫn dắt như: Dầu khí, Ngân hàng quốc doanh, Viettel, … tiếp tục bị chốt lời, hoặc một số nhóm cổ phiếu đang ở nền thấp như: Bất động sản dân cư, Chứng khoán, … giảm thêm.

Ngoài ra, lưu ý rủi ro đối với thị trường từ biến số lãi suất thời gian gần đây. Kể từ tháng 10/2025, xu hướng tăng lãi suất ngày càng rõ nét, với nhiều kỳ hạn tiền gửi vượt mốc 7,2%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân đã tăng đáng kể so với mức 4,8%/năm ghi nhận trong tháng 9/2025.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu, thị trường hàng hóa tiếp tục đà tăng, ngoài giá Bạc, Đồng đã tăng mạnh trong năm 2025 thì một số mặt hàng khác cũng đã “đuổi theo”. Theo thống kê, chỉ số giá hàng hóa của Bloomberg đã tăng hơn 9% kể từ đầu năm, vượt trội so với mức tăng của chỉ số chứng khoán của các thị trường mới nổi (+7%), chỉ số chứng khoán toàn cầu (+2,3%)…

Theo đó, nhóm cổ phiếu hàng hóa như: Dầu khí, Hóa chất (trong đó có phân bón), Khoáng sản, Thép, … sẽ được dòng tiền chú ý. Mặc dù chịu áp lực chốt lời trong tuần vừa qua nhưng các cổ phiếu có vốn sở hữu nhà nước cao, tập trung ở các nhóm như: Ngân hàng, Dầu khí, Viettel, Bất động sản Khu công nghiệp, … vẫn là các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường. Một nhịp điều chỉnh để chiết khấu thêm sẽ kích thích dòng tiền quay trở lại.

Như vậy, ngoài nhóm cổ phiếu hàng hóa đang có cơ hội nhờ giá hàng hóa tăng, nhóm cổ phiếu Logistics/cảng biển và các nhóm cổ phiếu dẫn dắt được chiết khấu thêm sẽ là các cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu hoặc mở vị thế mua mới.

Nhà đầu tư cũng nên chú ý diễn biến thanh khoản ở các nhóm cổ phiếu đang mức nền thấp như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư, cùng với nhóm cổ phiếu Ngân hàng tỷ trọng tập trung vốn đã giảm về mức thấp nhất 4 tuần nên một nhịp rung lắc đến điều chỉnh sẽ lôi kéo dòng tiền quay trở lại. Về tổng thể, MBS kỳ vọng thanh khoản toàn thị trường hồi phục trở lại trong tuần tới theo kịch bản cơ sở. Ngược lại, thanh khoản giảm sẽ là tín hiệu nên thận trọng bất chấp chỉ số hồi phục hay điều chỉnh giảm.

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng trong ngắn hạn, giữ nguyên kỳ vọng thị trường có thể kiểm định lại ngưỡng 1900–1920 điểm, đi kèm biến động gia tăng, với dòng tiền phân hóa trong mùa kết quả kinh doanh, trong kịch bản cơ sở. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh vùng 1780–1800 điểm.

Định giá P/E của VN-Index: 18,2x, cao hơn mức định giá trung bình dài hạn (P/E dài hạn: 17x) có thể khiến thị trường rung lắc ở vùng đỉnh cao. Tuy nhiên, với triển vọng lợi nhuận quý 4 duy trì tăng trưởng tích cực, định giá được kỳ vọng sẽ chiết khấu về vùng hấp dẫn hơn.

Các động lực chính cần theo dõi: Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực, với động lực từ đầu tư công và tiêu dùng, với kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong khi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; Các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030; và làn sóng IPO sôi động trong năm 2026.

Quan điểm của KBSV nhấn mạnh sau nỗ lực vượt cản bất thành, VN-Index hình thành một cây nến giảm điểm trong tuần qua với bóng trên dài hơn tương đối, phản ánh áp lực bán tại vùng giá cao. Trên khung ngày, chỉ số đang vận động với các nhịp tăng giảm đan xen, thể hiện xu hướng đi ngang ngắn hạn đang chi phối.

Khối lượng giao dịch sụt giảm so với vùng đỉnh trước cùng với hiện tượng phân hóa mạnh mẽ tiếp tục cho thấy tín hiệu lan tỏa có phần hạn chế của dòng tiền và VN-Index đang có rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh. Mặc dù vậy, khi xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được duy trì, chỉ số sẽ có cơ hội hồi phục trở lại tại các vùng hỗ trợ.