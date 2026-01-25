Xu thế dòng tiền: Còn sóng kết quả kinh doanh?

VN-Index đã ngắt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi quay đầu giảm nhẹ 0,4% tương đương mất 8,34 điểm tuần qua. Trong tuần, chỉ số có tới 3 lần cố gắng đột phá qua mốc 1900 điểm nhưng đều thất bại. Đây là một tín hiệu khá bất lợi về mặt kỹ thuật khi ngưỡng kháng cự này đã chặn được đà tăng của VN-Index trong 10 phiên gần nhất.

Diễn biến này tương phản với những kỳ vọng về mùa báo cáo tài chính quý 4/2025 đã bắt đầu. Thậm chí không ít cổ phiếu xuất hiện kết quả kinh doanh tích cực nhưng giá hầu như không tăng hoặc chỉ phản ứng rất ngắn hạn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là thị trường đã phản ánh sớm thông tin hoặc chuyển hướng ưu tiên sang các khía cạnh khác của kết quả kinh doanh.

Khả năng hình thành một sóng kết quả kinh doanh trên diện rộng là không cao, ít nhất trong bối cảnh hiện tại. Thị trường cần một điều gì đó mới mẻ hơn vì các dự báo lợi nhuận đã khá chính xác, ví dụ các câu chuyện mới hứa hẹn triển vọng tăng trưởng đột phá trong năm 2026.

Tuy vậy các chuyên gia cũng không khuyến nghị hành động tái cơ cấu danh mục một cách vội vã. Thực tế dòng tiền không thể “đánh” trên diện rộng và có những cổ phiếu thực sự tốt nhưng chưa được dòng tiền chú ý. Kết quả kinh doanh tuy là con số quá khứ nhưng vẫn có vai trò quan trọng để định giá cổ phiếu.

Hiện thị trường vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm điểm tựa mới về thông tin và các chuyên gia cho rằng yếu tố kết quả kinh doanh sẽ chỉ đem lại những nhịp tăng cục bộ, tạo sự phân hóa hơn là hình thành một “sóng” trên diện rộng. Mặt bằng các cổ phiếu dẫn dắt đang bước vào nhịp điều chỉnh nghỉ tích lũy nên triển vọng đột phá cũng phải chờ đợi.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index có tuần thứ hai đi ngang và tích lũy dưới vùng 1900 điểm. Lần này là tác động của nhóm cổ phiếu ngân hàng chững lại. Những ngân hàng thương mại có vốn nhà nước lớn như VCB, BID, CTG đạt đỉnh và điều chỉnh. Những cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn nhà nước cao như GAS cũng tương tự. Theo anh chị “sóng” của nhóm cổ phiếu này đã dừng lại, hay chỉ là nhịp tạm dừng?

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Theo quan điểm của tôi thì “sóng” của nhóm cổ phiếu này chưa dừng lại, nhưng giai đoạn tăng mạnh nhất đã qua khi mặt bằng giá hiện giờ không còn quá hấp dẫn và nhóm này sẽ giữ vai trò giữ nhịp cho thị trường. Tôi đánh giá dòng tiền đang luân chuyển sang các nhóm có mức định giá hấp dẫn hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dưới góc nhìn của tôi, đà chững lại ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật hơn là kết thúc sóng. Trên thực tế, nhóm này đã có nhịp tăng khá mạnh trước đó và nhanh chóng đạt đến các vùng giá cao. Việc điều chỉnh, tích lũy ngắn hạn là cần thiết nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Hiện tại, chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ ràng về xu hướng trung hạn, trong khi các yếu tố nền tảng cơ bản như vị thế đầu ngành, kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn được duy trì tốt. Do đó, tôi nghiêng về kịch bản tạm dừng để tái tạo mặt bằng giá và điều chỉnh lại kỳ vọng, trước khi dòng tiền được định vị rõ hơn với vai trò dẫn dắt mới hình thành – khả năng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu hoặc phân ngành cụ thể, thay vì tăng đồng loạt như giai đoạn đầu.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc các cổ phiếu đại diện vốn nhà nước như VCB, BID, CTG hay GAS điều chỉnh sau khi tiệm cận đỉnh lịch sử là một diễn biến kỹ thuật mang tính chu kỳ và lành mạnh. Sau một giai đoạn đóng vai trò “đầu tàu” kéo chỉ số vượt 1800 điểm, các mã này cần một nhịp nghỉ để hấp thụ áp lực chốt lời và tái thiết lập mặt bằng giá mới.

Tôi đánh giá đây chỉ là nhịp tạm dừng trong một xu hướng tăng dài hạn hơn là sự kết thúc của một con sóng. Với nền tảng lợi nhuận 2025 vững chắc và vai trò điều tiết hệ thống, nhóm này sẽ sớm tìm thấy điểm cân bằng tại các đường trung bình động ngắn hạn (như MA20 hoặc MA50) để làm bệ đỡ cho chỉ số trong các đợt tấn công ngưỡng 1900 điểm tiếp theo.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường vẫn đang đối mặt với các kháng cự mạnh 1870 – 1890 – 1910 điểm. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, cao su tự nhiên… sau khi tăng mạnh cũng bước vào pha điều chỉnh. Theo tôi một số cổ phiếu sẽ điều chỉnh tích lũy trong biên độ hoặc sẽ biến động điểm số nhỏ. Một nhịp tạm dừng sẽ dễ hiểu hơn đối với thị trường chung và một số cổ phiếu tăng mạnh giai đoạn vừa qua như VCB, PLX, GAS, BID, GVR…

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận tốt nhưng cổ phiếu cũng tăng giá rất ít hoặc chỉ 1-2 phiên, dù trước đó giá cũng chưa tăng nhiều. Liệu có thể trông đợi xuất hiện một sóng kết quả kinh doanh hay không?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Hiện tượng cổ phiếu phản ứng yếu ớt dù lợi nhuận công bố khả quan phản ánh một thực tế: thị trường đã chiết khấu phần lớn kỳ vọng này vào giá từ các nhịp tăng trước đó. Giai đoạn “tin ra là bán” thường xuất hiện khi thiếu vắng các câu chuyện hỗ trợ mới mẻ hơn.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng một sóng kết quả kinh doanh thực thụ sẽ xuất hiện nhưng có sự chọn lọc cực kỳ khắt khe. Dòng tiền hiện nay không còn dễ dãi, sẽ chỉ tập trung vào những doanh nghiệp không chỉ có lợi nhuận quý 4/2025 tốt, mà còn phải đưa ra được kế hoạch tăng trưởng đột phá cho năm 2026. Sự tích lũy lúc này là bước đệm cần thiết để dòng tiền định hướng lại mục tiêu.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, khả năng hình thành một sóng kết quả kinh doanh trên diện rộng là không cao, ít nhất trong bối cảnh hiện tại. Nguyên nhân là kỳ vọng lợi nhuận đã phần nào được phản ánh vào giá trong giai đoạn trước, trong khi mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu không còn ở mức quá hấp dẫn. Do đó, dù kết quả kinh doanh ghi nhận tích cực, phản ứng giá chỉ diễn ra trong ngắn hạn và nhanh chóng phân hóa.

Trong giai đoạn này, thị trường nhiều khả năng chỉ phản ứng mạnh với những doanh nghiệp có mức tăng trưởng vượt kỳ vọng, câu chuyện rõ ràng cho các quý tới hoặc có yếu tố tái định giá, đặc biệt là các doanh nghiệp hưởng lợi từ chuyển động của các chính sách vĩ mô, thay vì lan tỏa thành một sóng kết quả kinh doanh đồng loạt.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Kết quả kinh doanh vẫn là thông tin quan trọng không chỉ cho tín hiệu, chỉ báo về tình hình kinh doanh ổn định hoặc vượt kết hoạch mà còn cho chúng ta thêm manh mối về triển vọng thu nhập trong giai đoạn tới kể cả phần ước lượng định giá để giúp nhà đầu tư nên mua, nên giữ tiếp hoặc có thể điều chỉnh tỷ trọng cho phù hợp với kỳ vọng.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng kết quả kinh doanh phần lớn được dự báo trước cộng thêm dòng tiền chưa đủ lớn nên sẽ khó có sóng trên diện rộng, thị trường vẫn khá phân hóa. Nhưng qua kết quả kinh doanh chúng ta có thể xem xét ngành/cổ phiếu nào còn dư địa tăng trưởng trong năm 2026 để có cơ sở đánh giá xem cổ phiếu nào nên được tiếp tục nắm giữ hay cần phải cơ cấu lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sau tuần trước giao dịch bùng nổ, tuần này thanh khoản đã giảm đi đáng kể. Trong trao đổi tuần trước anh chị không nghĩ rằng quá trình phân phối đang diễn ra. Vậy hiểu thế nào về hiện tượng thanh khoản sụt giảm tuần này và cổ phiếu suy yếu nhiều hơn? Anh chị nghĩ gì về kịch bản VN-Index lùi lại ngưỡng hỗ trợ thấp hơn nhất là khi nhóm ngân hàng đang mất đi sức mạnh?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo góc nhìn của tôi, việc thanh khoản giảm sau một tuần giao dịch bùng nổ là diễn biến phù hợp, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền khi thị trường tiến nhanh lên vùng cao. Điều này chưa đủ cơ sở để kết luận quá trình phân phối đang diễn ra, mà thiên về trạng thái chững lại để đánh giá lại mặt bằng giá và kỳ vọng.

Việc nhiều cổ phiếu suy yếu hơn trong tuần này cũng cho thấy sự phân hóa đang rõ nét, khi dòng tiền không còn lan tỏa mà tập trung chọn lọc. Trong bối cảnh nhóm ngân hàng tạm thời mất đi động lực tăng, VN-Index hoàn toàn có thể lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn, song nếu nhịp điều chỉnh đi kèm thanh khoản duy trì ở mức vừa phải, tôi cho rằng đây vẫn là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, chưa phải tín hiệu tiêu cực về xu hướng trung hạn. Hiện vùng nâng đỡ ngắn hạn quanh khu vực 1800 – 1820 điểm, nơi lực cầu bắt đáy có thể tham gia tích cực hơn.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản tuần trước bùng nổ nhưng vẫn ở mức thấp nếu so với thanh khoản trong năm 2025, cộng thêm bên bán không bán bằng mọi giá, không giảm giá hàng loạt thì tôi không nghĩ rằng quá trình phân phối đang diễn ra. Tôi nghiêng về hướng dòng tiền đang luân chuyển từ nhóm đã tăng mạnh sang nhóm có định giá hấp dẫn hơn. Và quá trình này sẽ khiến thị trường rung lắc.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thanh khoản sụt giảm sau tuần giao dịch bùng nổ cho thấy trạng thái “tiết cung” từ phía người bán và sự thận trọng từ phía người mua (lực cầu chờ đợi ở vùng giá thấp hơn). Điều này củng cố quan điểm đây không phải là phân phối đỉnh mà là trạng thái tích lũy cạn kiệt.

Việc VN-Index lùi lại kiểm định các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn (vùng 1820-1850 điểm) là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và thậm chí là cần thiết. Khi nhóm ngân hàng tạm thời mất đi sức mạnh dẫn dắt, thị trường cần một nhịp rũ bỏ để giải tỏa áp lực margin và thu hút dòng tiền mới nhập cuộc tại các vùng giá hấp dẫn, trước khi chính thức chinh phục mốc 1900 điểm một cách thuyết phục hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường bùng nổ thanh khoản, chỉ số chứng khoán quay trở lại khu vực đỉnh lịch sử và sau đó bước vào nhịp điều chỉnh tích lũy với thanh khoản suy giảm cũng là tín hiệu bình thường ở các đợt tăng/giảm điểm trong một xu hướng tăng trung hạn. Nhà đầu tư sẽ lại thận trọng hơn khi thị trường bước vào giai đoạn “nghỉ”. Các giao dịch ngắn hạn cũng sẽ hạn chế mua/bán cổ phiếu trong pha đi ngang với hiện tượng phân hóa cục bộ ở nhiều nhóm cổ phiếu, nhiều nhóm ngành khác nhau.

Tôi đánh giá vùng hỗ trợ mạnh ngắn hạn của VN-Index trong tuần tới ở khu vực 1840 – 1845 điểm. Thị trường vẫn trong xu hướng đi lên cho dù có phải điều chỉnh tích lũy 1 – 3 tuần cho đến vài tháng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Khi các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt vẫn không thể lên giá, theo anh chị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục hay không? Anh chị trông đợi yếu tố nào có thể giúp thị trường thoát khỏi trạng thái tích lũy hiện tại?

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Chúng ta cần đánh giá kết quả kinh doanh đó đã là tốt nhất chưa, hay chỉ mới là khởi đầu của việc tăng trưởng kết quả kinh doanh thì mới có thể đưa ra hành động cụ thể được. Còn các yếu tố có thể giúp thị trường thoát khỏi trạng thái hiện giờ thì theo tôi là: chính sách vĩ mô có tác động mạnh đến kết quả kinh doanh trong thời gian tới, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công thật sự, có dòng tiền lớn và có dòng dẫn dắt mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan điểm tôi, nhà đầu tư không nên cơ cấu danh mục một cách vội vàng, mà cần phân loại riêng từng cổ phiếu. Đối với những doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng vẫn rõ ràng nhưng giá chưa phản ứng do yếu tố thị trường, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và chờ đợi sự xác nhận của dòng tiền. Ngược lại, những cổ phiếu thiếu câu chuyện mới, triển vọng ngành chậm lại hoặc đã tăng vượt xa nền tảng cơ bản thì nên cân nhắc hạ tỷ trọng.

Để thị trường thoát khỏi trạng thái tích lũy hiện tại, tôi cho rằng chất xúc tác có thể đến từ sự trở lại của nhóm dẫn dắt, và điều này cần lưu ý đến các chuyển động vĩ mô. Khi chính sách điều hành, định hướng tăng trưởng hoặc môi trường kinh tế trở nên rõ ràng, thuận lợi hơn, dòng tiền có thể hình thành vai trò dẫn dắt ở các ngành trọng tâm, từ đó tạo nên lực kéo cho thị trường. Bên cạnh đó, kỳ review của FTSE vào tháng 3 tới cũng là một yếu tố đáng lưu tâm. Nếu các thông tin diễn biến theo hướng thuận lợi, dòng vốn ngoại quay trở lại với các cổ phiếu vốn hóa lớn, sẽ giúp cải thiện tâm lý thị trường cũng như hỗ trợ việc tái định giá.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Khi các mã có cơ bản tốt vẫn đứng giá, nhà đầu tư không nên vội vàng bán tháo mà cần kiên nhẫn nắm giữ nếu định giá vẫn còn rẻ. Tuy nhiên, tái cơ cấu là cần thiết nếu danh mục đang quá tập trung vào những nhóm ngành đã bão hòa thông tin.

Để thoát khỏi trạng thái tích lũy hiện tại, thị trường cần một cú hích về mặt chính sách hoặc các thông tin cụ thể hơn từ đợt rà soát nâng hạng tháng 3/2026. Sự dịch chuyển dòng tiền từ nhóm ngân hàng sang nhóm cổ phiếu Midcap có câu chuyện riêng (như xuất khẩu, bất động sản khu công nghiệp) sẽ là yếu tố then chốt giúp thị trường lấy lại sự sôi động. Khi độ rộng thị trường cải thiện đồng thuận với thanh khoản tăng trở lại, đó sẽ là tín hiệu kết thúc giai đoạn đi ngang hiện nay.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Giao dịch linh hoạt vẫn luôn giúp nhà đầu tư tối ưu được hiệu quả ngắn hạn trong khi vẫn giúp họ kiểm soát tốt vị thế tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ với tầm nhìn dài với tâm lý đầu tư ổn định. Kết quả kinh doanh các nhóm ngành cơ bản, cơ chế chính sách nhà nước hỗ trợ các nhóm cổ phiếu nhà nước kể cả các doanh nghiệp tư nhân có những câu chuyện nội tại “đầy hứa hẹn”. Ngoài ra triển vọng đánh giá nâng hạng giữa kỳ cũng sẽ giúp dòng tiền thông minh lựa chọn ngành, cổ phiếu thay thế cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn vừa qua. Có thể một số các cổ phiếu đặc biệt hơn thuộc nhóm ngành hóa chất, công nghệ viễn thông, dầu khí, cảng biển, bất động sản khu công nghiệp sẽ có lực cầu mua lên tốt kể từ giai đoạn giáp Tết Nguyên đán và cả tháng 3 trở đi. Nhiều cơ hội mới sẽ lại tiếp tục xuất hiện.