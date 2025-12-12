Giá vàng trong nước và thế giới
Chính phủ quyết định bãi bỏ toàn bộ lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg. Thay vào đó, Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới, yêu cầu áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026…
Ngày 11/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 46/2025/QĐ-TTg về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Bộ Công Thương nhận định, sau gần một thập kỷ triển khai, Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg đã góp phần mở đường cho nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều bất cập khi bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, do vậy cần phải thay thế.
Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống quy định tại khoản 19 Điều 9, khoản 16 Điều 15 và điểm h khoản 1 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho Bộ Công Thương thực hiện.
Ngày 7/11/2025, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Thông tư 50/2025/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Theo Thông tư 50, nhiên liệu sinh học là nhiên liệu sinh học gốc bao gồm etanol nhiên liệu (E100) biến tính hoặc không biến tính và nhiên liệu diesel sinh học gốc (B100). Nhiên liệu truyền thống là xăng không chì (xăng nền) bao gồm RON92, RON95, các loại xăng không chì khác hoặc nhiên liệu diesel (DO) có chất lượng phù hợp với quy định của pháp luật.
Xăng sinh học tại thông tư 50 là hỗn hợp của etanol nhiên liệu và xăng nền bao gồm xăng E5RON92 và xăng E10. Phối trộn, pha chế xăng sinh học là việc bổ sung E100 theo các tỷ lệ khác nhau vào xăng nền theo phương pháp phối trộn, pha chế trong bể chứa (in-tank) và trong đường ống (in-line) hoặc các phương pháp phối trộn, pha chế phù hợp khác.
Diesel B10 là hỗn hợp của DO và B100, có hàm lượng B100 từ 9% đến 10% theo thể tích, ký hiệu là B10. Phối trộn, pha chế diesel sinh học là việc bổ sung B100 vào DO với các tỷ lệ khác nhau theo phương pháp phối trộn, pha chế trong bể chứa (in-tank) và trong đường ống (in-line) hoặc các phương pháp phối trộn, pha chế phù hợp khác.
Thông tư 50 cũng nêu rõ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.
Chỉ đạo về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, ngày 25/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung còn vướng mắc để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.
Cụ thể, đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng, phân phối nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10; Rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng lộ trình và làm rõ trách nhiệm khi không bảo đảm yêu cầu về nguồn cung; Xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10; Đề xuất giải pháp điều hành, bảo đảm giá xăng E10 không ảnh hưởng bất lợi đến đời sống người dân, doanh nghiệp.
Việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là một bước tiến lớn, mang tính đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp trong 11 lĩnh vực trọng điểm…
Tiến độ, chất lượng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc vẫn không đồng đều, thiếu sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kết nối dữ liệu quốc gia; quy mô áp dụng còn hạn chế; chưa coi truy xuất nguồn gốc là một phần trong quản trị sản xuất – kinh doanh…
Thể chế hoá để kịp thời thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp; phân quyền, phân cấp; đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; kịp thời xử lý các bất cập, điểm nghẽn do quy định pháp luật, vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giải phóng nguồn lực cho phát triển...
Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, tại kỳ điều hành ngày 11/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Theo đó, xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 43 đồng - 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Dù sở hữu hơn 5.400 làng nghề và kho tàng sản phẩm giàu bản sắc, ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn loay hoay trước bài toán nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Để nhanh cán mốc 5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, ngành thủ công mỹ nghệ cần một chiến lược toàn diện: nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh sáng tạo thiết kế, tăng cường đào tạo, đặc biệt là đổi mới xúc tiến thương mại theo hướng hiện đại và số hóa...
