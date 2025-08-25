Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Kim Phong

25/08/2025, 15:39

Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.

VN-Index lần đầu tiên trong sóng tăng này có hai phiên lao dốc mạnh liên tục.
VN-Index lần đầu tiên trong sóng tăng này có hai phiên lao dốc mạnh liên tục.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 24,3% so với buổi sáng, nhưng độ rộng tệ hơn nhiều. Chốt phiên sáng sàn này còn 141 mã tăng/190 mã giảm nhưng đóng cửa là 100 mã tăng/233 mã giảm. Chưa hết, chiều nay có tới 108 mã giảm quá 2% trong khi buổi sáng là 62 mã. Điều này cho thấy thanh khoản tăng là do bên bán tạo áp lực. Mặt khác tổng giá trị khớp lệnh HoSE chiều nay cũng thấp nhất 5 phiên, phản ánh khả năng mua đỡ đã kém đi đáng kể.

Rổ VN30 đã xuất hiện hai cổ phiếu giảm sàn là VIB và TPB. Ngoài ra 14 cổ phiếu khác giảm từ 2% tới 6%. Độ rộng tổng thể rổ này là 5 mã tăng/23 mã giảm, chỉ số bốc hơi 1,7%. Các cổ phiếu đi ngược dòng là VIC tăng 5,56%, SSI tăng 2,52%, VJC tăng 1,79%, GAS tăng 1,03%, VHM tăng 0,31%.

Trong số nay chỉ có VIC và VJC là cao hơn giá chốt phiên sáng. Đặc biệt VIC bay cao thêm tới 1,79% nữa. Một mình trụ này đã “gồng” tới hơn 6,2 điểm cho VN-Index và 11,1 điểm cho VN30-Index. Dù vậy đây cũng chỉ là nỗ lực “giảm xóc” hiếm hoi và không có nhiều ý nghĩa. Số lớn cổ phiếu khác giảm giá mạnh đã tạo sức ép cuốn VN-Index lao dốc ngày càng sâu. Đây là lần đầu tiên kể từ đáy tháng 4/2025 chỉ số xuất hiện 2 phiên điều chỉnh mạnh liên tiếp (cuối tuần trước giảm 2,5%).

Sức mạnh của VIC, VHM bị triệt tiêu khi toàn nhóm ngân hàng đều “đỏ đậm”. Ngoài VIB và TPB trong rổ VN30, nhóm này có thêm OCB, MSB, EIB cũng giảm sàn. Ngoài ra ABB giảm 8,3%, NVB giảm 9%, KLB giảm 10,5%. Nhóm blue-chips có VPB giảm 6,82%, ACB giảm 5,92%, SHB giảm 5,51%, BID giảm 5,2%, STB giảm 4,5%, TCB giảm 3,72%, CTG giảm 3,54%... Chỉ số VNFin đại diện nhóm tài chính sàn HoSE lao dốc 4,4%.

Thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng sàn HoSE hôm nay không cao, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 16.016 tỷ đồng, thấp nhất 4 phiên. Tuy nhiên đây vẫn là quy mô chiếm 40% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thị phần cao kỷ lục kể từ tháng 10/2024. Điều này cho thấy dòng tiền đang co hẹp lại ở các cổ phiếu khác rất đáng kể. Toàn sàn HoSE có 10 cổ phiếu thanh khoản vượt mốc 1.000 tỷ đồng hôm nay thì ngân hàng chiếm 7 mã và toàn bộ giảm giá rất mạnh.

Cổ phiếu thanh khoản càng cao giá giảm càng mạnh, trừ SSI.
Cổ phiếu thanh khoản càng cao giá giảm càng mạnh, trừ SSI.

Phần còn lại của thị trường cũng không khá hơn. Trong 233 cổ phiếu đỏ, có tới 108 mã giảm quá 2% và gần 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Nhóm giảm sàn ngoài cổ phiếu ngân hàng, khá nhiều mã khác thanh khoản rất cao như VDS, PC1, CII, VSC, BSR đều khớp cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Chỉ riêng số cổ phiếu giảm từ 2% tới mức sàn đã chiếm tới 63,8% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Điều này đồng nghĩa với mức “sát thương” ở cổ phiếu là rất lớn.

Trong nhóm đi ngược dòng, HAG nổi bật nhất trong nhóm midcap với giá kịch trần và thanh khoản 734,7 tỷ đồng. VOS, GIL, HVH cũng tăng hết biên độ nhưng giao dịch thấp hơn nhiều. Ở nhóm blue-chips, SSI thu hút dòng tiền tốt nhất, thanh khoản gần 2.554 tỷ đồng, giá tăng 2,52%. Thực ra SSI đã bị chốt lời rất lớn và bên bán kiềm chế giá trong phiên. Giá đỉnh có từ 10h15 sáng và mức đóng cửa còn thấp hơn giá này tới 3,04%. DXG tăng 1,49% với 559,8 tỷ, ANV tăng 3,09% với 118,8 tỷ, ORS tăng 2,34% với 111,4 tỷ là những mã khác đáng chú ý.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua, giảm bán nên vị thế cân bằng hơn buổi sáng. Cụ thể, khối này tăng giải ngân 47%, đạt 2.408 tỷ đồng trong khi giảm bán 23% còn 2.520 tỷ đồng, tương ứng còn bán ròng 111 tỷ. Tính chung cả ngày khối ngoại bán ròng 1.715 tỷ đồng. HPG bị xả khổng lồ 586,1 tỷ, VPB -431,7 tỷ, STB -241,4 tỷ, VHM -230,3 tỷ, FPT -176,7 tỷ, CTG -127 tỷ. Phía mua ròng có MBB +292,1 tỷ, SHB +82,8 tỷ, SSI +81,6 tỷ, DXG +73,1 tỷ, GEX +58,6 tỷ.

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

14:37, 25/08/2025

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

13:56, 25/08/2025

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?

13:55, 25/08/2025

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Cũng theo thống kê của Yuanta chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 1% và 1,4% trước 3 ngày và 5 ngày của dịp lễ 02/09. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index cũng được duy trì sau lễ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

2

Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?

Tiêu & Dùng

3

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Dân sinh

4

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

5

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: