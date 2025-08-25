Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
Kim Phong
25/08/2025, 15:39
Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 24,3% so với
buổi sáng, nhưng độ rộng tệ hơn nhiều. Chốt phiên sáng sàn này còn 141 mã tăng/190
mã giảm nhưng đóng cửa là 100 mã tăng/233 mã giảm. Chưa hết, chiều nay có tới
108 mã giảm quá 2% trong khi buổi sáng là 62 mã. Điều này cho thấy thanh khoản
tăng là do bên bán tạo áp lực. Mặt khác tổng giá trị khớp lệnh HoSE chiều nay cũng
thấp nhất 5 phiên, phản ánh khả năng mua đỡ đã kém đi đáng kể.
Rổ VN30 đã xuất hiện hai cổ phiếu giảm sàn là VIB và TPB. Ngoài
ra 14 cổ phiếu khác giảm từ 2% tới 6%. Độ rộng tổng thể rổ này là 5 mã tăng/23
mã giảm, chỉ số bốc hơi 1,7%. Các cổ phiếu đi ngược dòng là VIC tăng 5,56%, SSI
tăng 2,52%, VJC tăng 1,79%, GAS tăng 1,03%, VHM tăng 0,31%.
Trong số nay chỉ có VIC và VJC là cao hơn giá chốt phiên sáng.
Đặc biệt VIC bay cao thêm tới 1,79% nữa. Một mình trụ này đã “gồng” tới hơn 6,2
điểm cho VN-Index và 11,1 điểm cho VN30-Index. Dù vậy đây cũng chỉ là nỗ lực “giảm
xóc” hiếm hoi và không có nhiều ý nghĩa. Số lớn cổ phiếu khác giảm giá mạnh đã
tạo sức ép cuốn VN-Index lao dốc ngày càng sâu. Đây là lần đầu tiên kể từ đáy
tháng 4/2025 chỉ số xuất hiện 2 phiên điều chỉnh mạnh liên tiếp (cuối tuần trước
giảm 2,5%).
Sức mạnh của VIC, VHM bị triệt tiêu khi toàn nhóm ngân hàng đều
“đỏ đậm”. Ngoài VIB và TPB trong rổ VN30, nhóm này có thêm OCB, MSB, EIB cũng
giảm sàn. Ngoài ra ABB giảm 8,3%, NVB giảm 9%, KLB giảm 10,5%. Nhóm blue-chips
có VPB giảm 6,82%, ACB giảm 5,92%, SHB giảm 5,51%, BID giảm 5,2%, STB giảm
4,5%, TCB giảm 3,72%, CTG giảm 3,54%... Chỉ số VNFin đại diện nhóm tài chính sàn
HoSE lao dốc 4,4%.
Thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng sàn HoSE hôm nay không
cao, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 16.016 tỷ đồng, thấp nhất 4 phiên. Tuy nhiên đây
vẫn là quy mô chiếm 40% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thị phần cao kỷ lục kể
từ tháng 10/2024. Điều này cho thấy dòng tiền đang co hẹp lại ở các cổ phiếu khác
rất đáng kể. Toàn sàn HoSE có 10 cổ phiếu thanh khoản vượt mốc 1.000 tỷ đồng hôm
nay thì ngân hàng chiếm 7 mã và toàn bộ giảm giá rất mạnh.
Phần còn lại của thị trường cũng không khá hơn. Trong 233 cổ
phiếu đỏ, có tới 108 mã giảm quá 2% và gần 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới
2%. Nhóm giảm sàn ngoài cổ phiếu ngân hàng, khá nhiều mã khác thanh khoản rất
cao như VDS, PC1, CII, VSC, BSR đều khớp cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Chỉ riêng số cổ
phiếu giảm từ 2% tới mức sàn đã chiếm tới 63,8% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Điều này đồng nghĩa với mức “sát thương” ở cổ phiếu là rất lớn.
Trong nhóm đi ngược dòng, HAG nổi bật nhất trong nhóm midcap
với giá kịch trần và thanh khoản 734,7 tỷ đồng. VOS, GIL, HVH cũng tăng hết biên
độ nhưng giao dịch thấp hơn nhiều. Ở nhóm blue-chips, SSI thu hút dòng tiền tốt
nhất, thanh khoản gần 2.554 tỷ đồng, giá tăng 2,52%. Thực ra SSI đã bị chốt lời
rất lớn và bên bán kiềm chế giá trong phiên. Giá đỉnh có từ 10h15 sáng và mức đóng
cửa còn thấp hơn giá này tới 3,04%. DXG tăng 1,49% với 559,8 tỷ, ANV tăng 3,09%
với 118,8 tỷ, ORS tăng 2,34% với 111,4 tỷ là những mã khác đáng chú ý.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua, giảm bán nên vị thế
cân bằng hơn buổi sáng. Cụ thể, khối này tăng giải ngân 47%, đạt 2.408 tỷ đồng
trong khi giảm bán 23% còn 2.520 tỷ đồng, tương ứng còn bán ròng 111 tỷ. Tính
chung cả ngày khối ngoại bán ròng 1.715 tỷ đồng. HPG bị xả khổng lồ 586,1 tỷ, VPB
-431,7 tỷ, STB -241,4 tỷ, VHM -230,3 tỷ, FPT -176,7 tỷ, CTG -127 tỷ. Phía mua ròng
có MBB +292,1 tỷ, SHB +82,8 tỷ, SSI +81,6 tỷ, DXG +73,1 tỷ, GEX +58,6 tỷ.
Đọc thêm
Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.
