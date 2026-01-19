Áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm vốn Nhà nước, Midcap "vào việc"

Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp dù chứng khoán Mỹ điều chỉnh trong tuần vừa qua. Chứng khoán khu vực Châu Âu tăng +0,8% và +3,6% kể từ đầu năm, bên cạnh đó chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn duy trì đà tăng mạnh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng +3,8% và +7,1% từ đầu năm, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng +5,6%, qua đó nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên gần 15%.

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh nhẹ trong tuần vừa qua khi các điểm nóng địa chính trị toàn cầu như Iran và Greenland tiếp tục âm ỉ và Fed đương đầu với sức ép lớn. Cả tuần, S&P 500 giảm 0,4%, Dow Jones giảm 0,3% và Nasdaq giảm 0,7%.

Tuần vừa qua là một tuần bận rộn đối với các nhà đầu tư ở Phố Wall, khi họ liên tục nhận được tin tức gây lo ngại từ Washington, từ sự đe dọa đến độc lập của Fed cho tới rủi ro địa chính trị gia tăng ở Iran và Greenland. Ngày thứ Sáu, ông Trump tuyên bố có thể áp thuế quan lên những nước không đồng tình với Mỹ về vấn đề Greenland.

Ở trong nước, Chỉ số VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới trong chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp. Tại thời điểm đạt mức cao nhất trong tuần vừa qua, chỉ số này thậm chí tiệm cận vùng 1.920 điểm. Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.879,13 điểm, tăng +11,23 điểm (+0,6%), đây cũng là đỉnh cao mới của chỉ số này (theo giá đóng cửa). Mức tăng của thị trường tuần vừa qua chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi đà tăng của nhóm Bluechips hoặc nhóm cổ phiếu trụ đã bị kiềm chế.

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới khi độ rộng thị trường cho thấy mức tăng diễn ra trên diện rộng với thanh khoản tăng đột biến.

Chỉ số VN-Index đã điều chỉnh 2/3 phiên gần đây khi đà tăng từ nhóm cổ phiếu trụ hoặc Bluechips đang bị kiềm chế, dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (chủ yếu là nhóm cổ phiếu Midcap) để tìm kiếm lợi nhuận.

Trong ngắn hạn, việc biên lợi nhuận ở một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như: Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, Viettel, … cùng với việc chỉ số VN-Index đi vào vùng cản kỹ thuật 1.900 điểm +/-30 điểm được dự báo sẽ có nhịp rung lắc cho đến điều chỉnh kỹ thuật để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục vào các nhóm cổ phiếu Midcap hoặc chưa tăng trong năm 2025.

Ngoài ra, cũng lưu ý rủi ro đối với thị trường từ biến số lãi suất khi thời gian gần đây. Tuần vừa qua, tiếp tục ghi nhận nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, tập trung ở các kỳ hạn trung và dài. Đáng chú ý, một số ngân hàng đã nâng lãi suất huy động lên mức cao nhất thị trường, vượt mốc 7%/năm.

Thị trường đã loại bỏ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup trong 2 tuần vừa qua nhờ sự đổi trụ thành công với các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như: Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, Viettel, Bất động sản Khu công nghiệp…

Sau 2 tuần tăng mạnh, áp lực chốt lời đã xuất hiện ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu Midcap (vốn hóa trung bình). Trong nhóm Midcap có những cổ phiếu khá quen thuộc như: BVH, PNJ, PHR, CTR, PTB, PVT, NT2, VTP, DGW, PC1, POW, PVD, CMG…

Do vậy, cùng với biên lợi nhuận khá tích cực trong 2 tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu Ngân hàng hoặc các cổ phiếu ở các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể gặp áp lực chốt lời khi chỉ số VN-Index tiến về vùng cản 1.900 điểm (+/-30). Nhà đầu tư nên chú ý nhóm cổ phiếu Midcap hoặc các cổ phiếu chưa tăng trong năm 2025 trong bối cảnh thanh khoản thị trường đang ở mức khá cao, dòng tiền dễ dàng dịch chuyển để tìm kiếm cơ hội.

Về thanh khoản, dòng tiền đã quay lại thị trường 2 tuần đầu năm 2026 với điểm nhấn là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Theo thống kê, so với 2 tháng cuối năm 2025, thanh khoản 2 tuần đầu năm 2026 tăng +60%. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhóm cổ phiếu Chứng khoán khi nhiều cổ phiếu vẫn đang ở vùng nền tích lũy quanh 1.800 điểm. Tuần vừa qua, mức độ tập trung vốn tăng ở nhóm: Chứng khoán, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Thực phẩm, Logistics, Hóa chất, Công nghệ, trong khi dòng tiền có tín hiệu giảm ở nhóm: Ngân hàng, dầu khí, Bất động sản.

Về kỹ thuật, chỉ số Vn-Index gặp áp lực điều chỉnh 2/3 phiên gần đây khi tiến vào vùng cản 1.920 điểm. Vẫn giữ quan điểm: trong ngắn hạn, vùng cản kỹ thuật đối với chỉ số Vn-Index ở khu vực 1.900 +/- 30 điểm, hỗ trợ khu vực 1.845 – 1.850 điểm.

Dòng tiền đang duy trì ở mức cao và có độ lan tỏa tích cực để không ai bị bỏ lại phía sau, sau các nhóm cổ phiếu dẫn dắt đang đến lượt các cổ phiếu chưa tăng năm 2025 và nhóm Midcap. Tuy vậy, trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời dần ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành khi chỉ số Vn-Index tiến về vùng cản 1.900 điểm (+/-30). Cơ cấu hoặc chú ý nhóm cổ phiếu Midcap trong khi vẫn chú diễn biến của nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Bất động sản, nhóm cổ phiếu xuất khẩu và Cảng biển.

Nhận định triển vọng thị trường trong ngắn hạn, Chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng thị trường có thể kiểm định lại ngưỡng 1900–1920 điểm, đi kèm biến động gia tăng, với dòng tiền phân hóa trong mùa kết quả kinh doanh, trong kịch bản cơ sở. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh vùng 1780–1800 điểm.

Định giá P/E của VN-Index 18,2x, cao hơn mức định giá trung bình dài hạn (P/E dài hạn: 17x) có thể khiến thị trường rung lắc ở vùng đỉnh cao. Tuy nhiên, với triển vọng lợi nhuận quý 4 duy trì tăng trưởng tích cực, định giá được kỳ vọng sẽ chiết khấu về vùng hấp dẫn hơn.

Các động lực chính cần theo dõi: Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực, với động lực từ đầu tư công và tiêu dùng, với kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong khi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030; và làn sóng IPO sôi động trong năm 2026.