Xu thế dòng tiền: Thị trường phân hóa sâu sắc, không nên bị cuốn theo dòng tiền ngắn hạn

Thị trường tuy có tuần thứ 5 tăng điểm liên tiếp và kiểm định mốc 1900 điểm, nhưng sự phân hóa cực kỳ sâu sắc đang khiến danh mục của nhà đầu tư bị kéo căng cả hai hướng: Những cổ phiếu tăng giá thường tăng rất mạnh, trong khi phía ngược lại cũng giảm rất sâu.

Các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn cũng trải qua tình trạng danh mục bị tác động như vậy. Hiện tượng này được đánh giá là hiệu ứng từ hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu năm khi các tổ chức định hình lại những câu chuyện lớn cho cả năm.

Hiện tượng phân hóa và biến động giá mạnh như tuần qua có thể khiến nhà đầu tư bối rối và bị cuốn vào các giao dịch nhanh làm xáo trộn danh mục. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cũng nên rà soát lại danh mục, nhưng không nhất thiết phải mua bán liên tục theo biến động của dòng tiền, nên kiên nhẫn với các cổ phiếu vẫn có nền tảng tốt. Thậm chí nếu doanh nghiệp vẫn duy trì triển vọng lợi nhuận khả quan và vị thế ngành vững chắc, việc giá giảm ngắn hạn là cơ hội để gia tăng tỷ trọng thay vì hoảng loạn.

Đánh giá về diễn biến chung của thị trường, việc thất bại trong nỗ lực chinh phục mốc 1900 điểm không phải là yếu tố đáng lo ngại. Các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy đi lên và thanh khoản gia tăng mạnh mẽ trong tuần qua cho thấy khả năng hấp thụ khối lượng chốt lời sau khi đột phá vùng đỉnh quan trọng 1800 điểm. Thanh khoản cao không phản ánh giai đoạn phân phối khi các câu chuyện hay của thị trường trong năm 2026 vẫn còn ở phía trước.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường tuần qua đã chững đà tăng, VN-Index gặp chút khó khăn quanh mốc 1900 điểm khi các cổ phiếu dẫn dắt phân hóa sức mạnh. Diễn biến giằng co đi cùng thanh khoản rất lớn với liên tiếp các phiên vượt mức 40 ngàn tỷ đồng. Liệu đây có thể xem là hoạt động phân phối, nhất là khi định giá thị trường theo P/E “có vẻ đã cao”?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo đánh giá của tôi, còn quá sớm để kết luận đây là giai đoạn phân phối. Việc VN-Index chững lại quanh mốc 1900 điểm là phản ứng khá tự nhiên khi thị trường tiếp cận vùng cản tâm lý mạnh, đặc biệt trong bối cảnh các cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu phân hóa. Thanh khoản duy trì ở mức rất cao phản ánh dòng tiền vẫn đang hoạt động tích cực, nhưng đã chuyển từ trạng thái “mua đuổi” sang chọn lọc và tái cơ cấu.

Về định giá, P/E của thị trường nhìn chung đã cao hơn mặt bằng trung bình, song nếu bóc tách theo nhóm ngành và chất lượng doanh nghiệp thì chưa phải toàn bộ thị trường đều rơi vào trạng thái đắt đỏ. Do đó, diễn biến hiện tại thiên về quá trình hấp thụ cung và củng cố mặt bằng giá hơn là tín hiệu phân phối rõ ràng. Rủi ro chỉ thực sự gia tăng nếu thanh khoản cao đi kèm với sự suy yếu đồng loạt của nhiều nhóm ngành và lực cầu không còn duy trì được vai trò nâng đỡ điểm số.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến giao dịch tuần vừa qua ghi nhận VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ với điểm số vẫn giữ trên 1870 điểm, nhưng áp lực giằng co xuất hiện rõ nét khi chỉ số gặp ngưỡng cản quanh vùng 1900 điểm. Điều này là phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số đã ở vùng giá cao sau đợt bứt phá từ đầu năm. Thanh khoản trên toàn thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch cả tuần vượt 205.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với tuần trước. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn rất dồi dào và tham gia rộng khắp, không chỉ tập trung vào một số trụ cột mà lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác nhau. Tôi không nghiêng về kịch bản “phân phối đỉnh” mà coi đây là quá trình hấp thụ cung. Thanh khoản lớn ở đây chứng tỏ lực cầu vẫn rất dồi dào, sẵn sàng hấp thụ hết lượng hàng bán ra.

Về định giá P/E, nếu nhìn vào số liệu quá khứ thì mức hiện tại có vẻ cao. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng. Với dự báo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 vẫn ở mức hai con số và triển vọng nâng hạng thị trường đang cận kề, mức P/E hiện tại có thể được pha loãng bởi Forward P/E thấp hơn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc thanh khoản duy trì liên tiếp trên mức 40 ngàn tỷ đồng tại vùng 1900 điểm cho thấy sự giao thoa mạnh giữa lực cầu hấp thụ và áp lực cung chốt lời. Dưới góc độ kỹ thuật, thanh khoản lớn đi kèm giá không tăng tương ứng thường gợi ý về một vùng phân phối ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về P/E thị trường, dù con số tuyệt đối có vẻ cao so với lịch sử, nhưng nếu đặt trong bối cảnh kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng đột phá, thì mức định giá hiện tại vẫn đang phản ánh kỳ vọng tương lai (Forward P/E) ở ngưỡng chấp nhận được.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Đã rất nhiều thời điểm các thị trường chứng khoán ghi nhận mức định giá theo chỉ số P/E có vẻ cao nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục duy trì đà tăng hoặc tăng lên với mức giá rất cao. Mức định giá cơ bản của thị trường hay cổ phiếu riêng lẻ không chỉ phản ánh số liệu quá khứ, hiện tại mà còn cả triển vọng thu nhập, dòng tiền tương lai. Tôi đánh giá triển vọng 2026 vẫn tiếp tục khả quan với 4 – 6 các nhóm ngành cơ bản và thị trường tích lũy để tiếp tục lên các mốc điểm cao hơn năm nay cũng là điều phù hợp.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Điểm nổi bật tuần qua là hiện tượng phân hóa giá rất sâu sắc tiếp tục diễn ra, thậm chí còn rõ hơn tuần trước khi những phiên giảm mạnh hay tăng mạnh hàng chục điểm cũng có cả trăm cổ phiếu tăng giảm biên độ rất lớn và độ rộng tổng thể cân bằng. Vì sao giá cổ phiếu lại biến động trái chiều mạnh như vậy, nhất là khi thị trường đã xác lập xu hướng tăng mới khi VN-Index chắc chắn vượt qua vùng đỉnh 1800 điểm? Hiện tượng phân hóa này có phải là tín hiệu lan tỏa của dòng tiền mà anh chị chờ đợi?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sự phân hóa mạnh mẽ ngay cả khi chỉ số vượt đỉnh 1800 điểm là minh chứng cho việc dòng tiền không còn lan tỏa giữa tất cả các mã. Thị trường đã bước vào giai đoạn chọn lọc khắc nghiệt hơn. Việc hàng trăm cổ phiếu biến động trái chiều cho thấy dòng tiền đang rút ra từ những nhóm đã tăng nóng hoặc kết quả kinh doanh quý 4/2025 không tương xứng để dịch chuyển sang các mã cơ bản có định giá còn hấp dẫn. Điều này giúp thị trường bền vững hơn vì chỉ số không bị kéo “ảo” bởi vài trụ, dù điều này khiến việc tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn đối với nhà đầu tư cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo góc nhìn của tôi, hiện tượng phân hóa mạnh hiện nay là diễn biến mang tính “bản lề” của một xu hướng mới, hơn là dấu hiệu tiêu cực. Khi VN-Index đã vượt rõ ràng vùng đỉnh 1800 điểm, mặt bằng giá được nâng lên, dòng tiền sẽ không còn đi theo kiểu lan tỏa đồng loạt như giai đoạn đầu mà chuyển sang chọn lọc rất mạnh. Biến động trái chiều giữa các cổ phiếu phản ánh quá trình tái định vị của dòng tiền.

Có thể thấy, dòng vốn đang ưu tiên nhóm Doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, hoặc những doanh nghiệp hưởng lợi từ các chuyển động chính sách vĩ mô. Ngược lại, các cổ phiếu thiếu câu chuyện, triển vọng lợi nhuận kém thuận lợi hoặc sử dụng nợ vay nhiều trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn còn cao sẽ chịu áp lực điều chỉnh mạnh, ngay cả khi thị trường chung vẫn giữ xu hướng tăng.

Vậy nên tôi cho rằng đây chưa hẳn là trạng thái lan tỏa theo nghĩa tăng đồng đều trên diện rộng, mà là giai đoạn sàng lọc. Ở thời điểm hiện tại, phân hóa sâu cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường, nhưng đang hoạt động có kỷ luật và chọn lọc hơn, thay vì mua theo chỉ số.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Giá cổ phiếu, mức định giá đôi khi cũng phản ảnh kỳ vọng và niềm tin nhà đầu tư. Một khi các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào triển vọng nền kinh tế, ngành nghề hay các doanh nghiệp thì giá cổ phiếu vẫn tiếp tục trong xu thế tăng. Một số nhóm ngành, doanh nghiệp có sở hữu “nhà nước” đang được ưu thích hơn so với các doanh nghiệp khác. Rõ ràng những thông tin, triển vọng chính sách đã và đang hỗ trợ cũng như là củng cố niềm tin vào tương lai của các doanh nghiệp niêm yết mà nhà nước nắm giữ nhiều cổ phần hoặc đang có kế hoạch thoái vốn. Những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chưa tăng mạnh giai đoạn 2 -3 năm gần đây thì lại “tạo sóng” như GAS, PLX, VNM, VCB, BID. Các tập đoàn nhà nước lại đang “ăn khách” hơn các doanh nghiệp “tư nhân”. Những nhà đầu tư nhạy bén rõ ràng đã rất hài lòng về hiệu suất sinh lời các cổ phiếu giai đoạn vừa qua.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Sự phân hóa sâu sắc hiện nay phản ánh đúng “chất” của một thị trường đang bước vào xu hướng tăng trung và dài hạn, chứ không còn là giai đoạn tăng đồng loạt như khi vượt đỉnh. Khi VN-Index đã vượt thuyết phục vùng 1800 điểm, dòng tiền không còn chạy theo chỉ số mà chuyển sang chọn lọc rất kỹ câu chuyện, định giá và triển vọng lợi nhuận từng doanh nghiệp. Việc có những phiên chỉ số biến động mạnh nhưng số lượng cổ phiếu tăng, giảm cân bằng cho thấy dòng tiền không rút ra, mà đang tái cơ cấu liên tục phản ánh sự thay đổi chiến lược đầu tư sang xu thế tìm cơ hội ở cổ phiếu từng ngành thay vì chỉ chạy theo nhóm blue-chips truyền thống.

Các nhóm như ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, công nghệ ghi nhận lực cầu tốt hơn. Dòng tiền đang dịch chuyển từ nhóm đã tăng quá nóng sang những nhóm cổ phiếu chất lượng chưa tăng nhiều. Đây là tín hiệu tích cực vì nó giúp thị trường không bị bong bóng và duy trì được đà tăng bền vững hơn.

Nguyên nhân của sự biến động trái chiều này theo tôi đến từ hai yếu tố là sự kỳ vọng kết quả kinh doanh 2025 khi các doanh nghiệp công bố lợi nhuận đột phá vẫn tăng trưởng mạnh, trong khi những mã tăng nóng dựa trên tin đồn mà thiếu nền tảng sẽ bị đào thải. Bên cạnh đó là áp lực cơ cấu danh mục của các quỹ. Cụ thể thì đầu năm là thời điểm các quỹ lớn tái cơ cấu, tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách vĩ mô 2026 như năng lượng sạch và hạ tầng công nghệ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Khối ngoại đã quay lại bán ròng sau 4 tuần mua ròng liên tiếp trước đó. Trong các tuần trao đổi trước anh chị cũng kỳ vọng dòng vốn này sẽ cải thiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đến thời điểm rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 để quyết định chính thức nâng hạng. Hoạt động bán ròng mạnh tuần qua mang tính chốt lời ngắn hạn, hay tín hiệu của dòng tiền này vẫn chưa thực sự ổn định?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng nhịp bán ròng trở lại của khối ngoại trong tuần qua mang tính kỹ thuật và chốt lời ngắn hạn nhiều hơn là một sự đảo chiều xu hướng dòng vốn. Có thể thấy các mã khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần điển hình như VRE, VHM, VJC, CTG, đều đạt hiệu suất tốt trước đó. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho dòng vốn ngoại vẫn chưa thay đổi. Đặc biệt câu chuyện nâng hạng đang tiến gần hơn về mặt thời gian, cùng với sự ổn định tương đối của nền kinh tế Việt Nam, vẫn là những điểm tựa trung hạn vững chắc.

Tuy nhiên, tôi cho rằng dòng vốn ngoại ở giai đoạn này chưa thể vận động theo xu hướng mua ròng mạnh và liên tục, mà sẽ đan xen các nhịp mua – bán mang tính chiến thuật, phản ánh sự thận trọng khi định giá thị trường đã tăng lên. Có thể xem hoạt động bán ròng vừa qua là dấu hiệu cho thấy dòng tiền ngoại vẫn đang “thăm dò” và chưa thực sự ổn định, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận là tín hiệu tiêu cực.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi đánh giá hoạt động bán ròng tuần qua của khối ngoại mang tính chất hiện thực hóa lợi nhuận kỹ thuật hơn là sự rút vốn tháo chạy. Lực bán này thường xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi đạt mức lợi nhuận, tạo áp lực cung tạm thời.

Quan sát bối cảnh ta thấy giai đoạn trước Tết Nguyên Đán các nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng hạ tỷ trọng để quan sát biến động trong kỳ nghỉ lễ dài của Việt Nam. Đồng thời dưới áp lực tỷ giá và lợi suất trái phiếu toàn cầu có thể khiến dòng vốn ETF đảo chiều ngắn hạn. Tuy nhiên, “thỏi nam châm” thực sự là kỳ rà soát nâng hạng vào tháng 3/2026 đang cận kề. Các tổ chức lớn thường sẽ không rời bỏ thị trường ngay trước thềm một sự kiện lịch sử như vậy. Việc bán ròng tuần qua có thể là bước đệm để họ cơ cấu lại danh mục, chuẩn bị cho dòng vốn lớn hơn sẽ đổ vào khi Việt Nam chính thức được FTSE hay MSCI ghi nhận. Vì vậy, dòng tiền ngoại vẫn sẽ là một “trụ đỡ” về niềm tin trong trung hạn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi việc khối ngoại quay lại bán ròng sau một tháng mua ròng liên tiếp nên được nhìn nhận là hoạt động tái cơ cấu danh mục và chốt lời kỹ thuật hơn là tín hiệu rút vốn tiêu cực. Trước các kỳ review quan trọng như tháng 3/2026, các quỹ đầu tư thường có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận tại các mã đã đạt mục tiêu để chuẩn bị nguồn lực cho các đợt giải ngân mới khi các điều kiện nâng hạng chính thức được xác nhận. Tín hiệu dòng tiền này vẫn ổn định trong trung hạn bởi sức hút từ tiến trình nâng hạng là quá lớn để bỏ qua. Những nhịp bán ròng này thực tế lại tạo ra thanh khoản và cơ hội cho dòng vốn nội hấp thụ, chuẩn bị cho một bước đệm giá mới vững chắc hơn trước khi đón nhận thông tin chính thức.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Hiện tượng chốt lời ở các phiên cuối tuần qua cũng đã phản ánh rõ nét cung cầu thị trường sau một giai đoạn tăng điểm mạnh hơn 2 tuần. Nhiều cổ phiếu có đà tăng giá rất mạnh và nhanh trong ngắn hạn và việc chốt lãi, cơ cấu danh mục cũng là điều bình thường. Dòng tiền đã bắt đầu dâng cao và duy trì ở mức ổn định đang phản ánh xu hướng đi lên rõ nét của thị trường trong giai đoạn tới, cụ thể là trong quý 1/2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Hiện tượng phân hóa sâu sắc tuần qua khiến danh mục nhà đầu tư bị ảnh hưởng không nhỏ khi ngay từng nhóm ngành cũng có mã tăng/giảm với biên độ lớn. Thậm chí rất nhiều cổ phiếu được các công ty chứng khoán đánh giá cao, chất lượng tốt, triển vọng lợi nhuận khả quan nhưng giá vẫn giảm. Danh mục của anh chị tuần qua có bị tác động? Theo anh chị nhà đầu tư nên hành xử thế nào, có nên tái cơ cấu lại danh mục?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thực tế, không có danh mục nào hoàn toàn “miễn nhiễm” trước một tuần giao dịch phân hóa mạnh tại vùng đỉnh 1900 điểm. Danh mục của tôi cũng có sự điều chỉnh ở một vài mã trụ, nhưng nhờ ưu tiên nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản và triển vọng 2026 rõ ràng, đặc biệt là nhóm năng lượng và công nghệ, mức biến động vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi xem đây là biến động bình thường trong một thị trường tăng trưởng lành mạnh.

Với nhà đầu tư, giai đoạn này không nên phản ứng quá vội vàng. Việc tái cơ cấu là cần thiết, nhưng nên theo hướng giảm tỷ trọng các cổ phiếu đã tăng nóng, thiếu câu chuyện lợi nhuận rõ ràng, đồng thời kiên nhẫn với các doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng 2026–2027 tích cực nhưng giá đang điều chỉnh do yếu tố dòng tiền ngắn hạn. Quan trọng nhất là giữ kỷ luật danh mục, không chạy theo các nhịp biến động hàng ngày và chấp nhận thực tế rằng thị trường càng lớn, cơ hội vẫn nhiều nhưng không còn dễ dàng cho tất cả.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nếu chọn đúng các cổ phiếu và nhạy với đặc điểm của các Nhóm ngành giai đoạn vừa qua thì rõ ràng không ít nhà đầu tư có mức sinh lời rất cao. Nhiều nhà đầu tư có thể vẫn khá “bảo thủ” khi trung thành với các cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ thị giá thấp hoặc một số cổ phiếu “ưa thích” – những cổ phiếu mà thị trường “thờ ơ” giai đoạn vừa qua hoặc không biến động tăng giá nhiều. Như vậy, cho dù thị trường vẫn trong pha tăng điểm lớn và biến động ngắn hạn – điều chỉnh ở các vùng kháng cự mạnh cũng là điều dễ hiểu.

Tôi cho rằng nếu cầm nhiều cổ phiếu với danh mục đa dạng thì việc cơ cấu danh mục cũng là cần thiết. Vẫn nên ưu tiên các cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh hoặc mới chớm tăng thanh khoản lớn hơn là cổ phiếu giao dịch thanh khoản thấp, không “ăn khách”. Hiệu quả đầu tư vẫn là quyết định cho dù ngắn hạn không quá quan trọng so với sự ổn định trong dài hạn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Danh mục của tôi cũng không đứng ngoài sự tác động của nhịp phân hóa này, một vài mã cơ bản tốt vẫn điều chỉnh do áp lực cung chung từ các lệnh bán chéo hoặc cơ cấu quỹ. Tuy nhiên, biến động giá ngắn hạn không quan trọng bằng sự thay đổi của các biến số nội tại. Nếu doanh nghiệp vẫn duy trì triển vọng lợi nhuận khả quan và vị thế ngành vững chắc, việc giá giảm ngắn hạn là cơ hội để gia tăng tỷ trọng thay vì hoảng loạn.

Lời khuyên cho nhà đầu tư lúc này là quyết liệt loại bỏ các mã yếu, không có câu chuyện hỗ trợ và tập trung nguồn vốn vào nhóm chiến lược đang bị định giá thấp do tâm lý thị trường. Tái cơ cấu không phải là bán hết, mà là dồn lực vào những mã cổ phiếu có động lực khỏe nhất cho nhịp 1900 - 2000 điểm sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở góc nhìn của tôi, hiện tượng phân hóa là điều khó tránh khỏi và việc danh mục bị tác động ở mức nhất định, kể cả với cổ phiếu cơ bản tốt, là diễn biến bình thường trên thị trường. Nguyên nhân đến từ cách dòng tiền đang vận động: luân chuyển nhanh, mang tính chọn lọc cao và sẵn sàng rút khỏi những mã không còn nằm trong nhóm được ưu tiên ở từng thời điểm.

Trong bối cảnh này, tôi cho rằng nhà đầu tư không nên phản ứng theo kiểu bán tháo khi thấy giá giảm ở các cổ phiếu tốt. Tuy nhiên, cũng không nên giữ danh mục một cách thụ động. Cách tiếp cận phù hợp là tái cơ cấu có chọn lọc: rà soát lại từng vị thế để phân biệt đâu là cổ phiếu chỉ điều chỉnh do yếu tố dòng tiền ngắn hạn, đâu là những mã đang yếu dần về cấu trúc giá trung hạn hoặc không còn phù hợp với hướng dịch chuyển hiện tại của dòng tiền.

Hiện tôi sẽ ưu tiên các doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành – nhóm đang đóng vai trò điểm tựa cho thị trường – nhưng điểm mua nên được thực hiện khi cổ phiếu hạ nhiệt, tránh mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh. Ngược lại, cần hạn chế tham gia vào những ngành và cổ phiếu có mức nợ vay cao, phụ thuộc lớn vào tín dụng, khi rủi ro chi phí vốn vẫn hiện hữu.