Trong cập nhật triển vọng thị trường tháng 11 vừa đưa ra mới đây, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhấn mạnh: Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế khi đà tăng chỉ tập trung ở số ít mã vốn hóa lớn dẫn đầu ngành để giữ nhịp thị trường.

Thanh khoản trung bình ba sàn tháng 10/2025 tiếp tục giảm nhẹ so với tháng 9. Thông tin FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chưa tạo được phấn khởi, khi lộ trình còn phải trải qua đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Thêm vào đó, mùa công bố kết quả kinh doanh diễn ra với một số kỳ vọng đã được phản ánh vào giá, khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn.

Về mặt tác động chỉ số, trong tháng 10 vừa qua nhóm Ngân hàng, Chứng khoán gây áp lực lớn nhất lên đà giảm. Thông tin Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp đè nặng tâm lý thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bất động sản, dẫn đầu là VIC tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, bên cạnh nhóm Công nghệ, Du lịch & Giải trí cũng diễn biến tốt hơn mặt bằng chung.

Quy mô dư nợ ký quỹ trên thị trường mở rộng lên hơn 368 nghìn tỷ đồng cuối quý 3/2025, tăng mạnh gần 24% so với quý 2/2025 và cũng là tốc độ tăng lớn nhất trong các quý gần đây. Hoạt động giải chấp và hiệu ứng domino vẫn sẽ là rủi ro tiềm ẩn khi thị trường có biến động mạnh.

Tỷ lệ Dư nợ margin/vốn chủ sở hữu duy trì xu hướng tăng từ đầu năm và vượt mức 100%. Dù chưa quá áp lực khi các công ty chứng khoán đã tiến hành nâng vốn, nhưng tỷ lệ này đang ở mức cao trong những năm gần đây. Chỉ thấp hơn giai đoạn 2021 – 2022 trong bối cảnh kỳ vọng phục hồi sau Covid 19.

Nhiều công ty chứng khoán lớn có tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu ở mức cao trên 150%, so với quy định không được cho vay quá 2 lần vốn chủ sở hữu.

Tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong quý 3, đạt mức cao kỷ lục hơn 139 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin vào thị trường và sức giải ngân tiềm năng vẫn rất lớn.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE tiếp tục giảm về gần ngưỡng 15% trong tháng 10/2025, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Lũy kế từ đầu năm 2025, khối ngoại đã bán ròng hơn 128 nghìn tỷ đồng trên ba sàn.

Trái ngược với áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân trong nước là động lực mua ròng chủ yếu trên thị trường. Dù vậy, giá trị mua ròng đang có dấu hiệu giảm dần. Điểm sáng là số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục tăng trong tháng 10, với hơn 310 nghìn tài khoản, đưa tổng số tài khoản cá nhân trong nước lên hơn 11,28 triệu tài khoản.

Điều này củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường bất chấp chỉ số đang vận động trên vùng cao trên 1.600 điểm. Cho thấy khi tâm lý ổn định, kênh chứng khoán vẫn là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn.

Về mặt kỹ thuật, giá trở về vùng tích lũy 1.620 – 1.690 và tiếp tục dao động đi ngang củng cố. Vận động dưới ngưỡng MA20, MA50 ngày. Thanh khoản giảm mạnh cho thấy sự thận trọng chi phối. Chỉ báo MACD duy trì dưới đường tín hiệu và giảm về miền âm, cùng với RSI cũng giảm về dưới mức trung bình 50, hàm ý áp lực điều chỉnh đang chiếm ưu thế hơn.

Chỉ số bước vào pha điều chỉnh và cần củng cố lại nền giá 1.600 điểm, nếu lực cầu vẫn suy yếu, không loại trừ khả năng tìm về mốc 1.500 điểm.

Về mặt định giá, thị trường đang vận động ở mức P/E 14,3 tại ngày 31/10/2025, giảm về lại thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,2 và cũng dưới mức trung bình 5 năm là 14,47. Điều này cho thấy mặt bằng giá đã được điều chỉnh. Nếu so với mức đỉnh gần giai đoạn 2021- 2022, khi P/E giao dịch quanh 18-19 lần thì định giá thị trường vẫn khá hấp dẫn.