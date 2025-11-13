Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Khối ngoại như hai phiên trước đó bán ròng 458.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 391.2 tỷ đồng.

Những thông tin xoay quanh câu chuyện nâng hạng và dòng vốn của các quỹ ngoại dự báo sẽ đổ vào Việt Nam trong năm tới đang hỗ trợ tích cực cho thị trường. VN-Index đóng cửa phiên 12/11 bật tăng mạnh 38,25 điểm tiến thẳng về vùng giá 1.631,86, tương ứng tăng 2,40% so với phiên giao dịch hôm qua.

Độ rộng thị trường đẹp miên man với 268 mã tăng chỉ còn lại 58 cổ phiếu giảm điểm. Một số cổ phiếu tăng mạnh chủ yếu tập trung ở nhóm bất động sản như VIC, VHM và nhóm hút tiền đầu cơ như GEE, CII, NVL riêng ba cổ phiếu này kịch trần. VIC, VHM và VRE là ba cổ phiếu đóng góp gần 14 điểm cho thị trường chung. Các cổ phiếu bất động sản còn lại cũng tăng rất tốt như VRE, KDH, KBC, PDR.

Nhóm chứng khoán giữ được phong độ nhờ thông tin quỹ Vanguard lớn nhất thế giới cho biết đang mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, thông tin này tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước kỳ vọng khối ngoại sẽ sớm quay lại mua ròng cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu đóng cửa tăng khá như SSI, VND, VIX.

Đón sóng nâng hạng không thể thiếu cổ phiếu ngân hàng, TCB hôm nay tăng tới 4,01% trong khi SHB tăng 3,16%; VCB tăng 1,02%; MBB tăng 2,16%. Ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm có mức chiết khấu sâu lên tới trung bình 20-30% sau khi Vn-Index điều chỉnh từ vùng giá sát 1.800 điểm "thủng mốc" 1.600.

Hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng tăng rất mạnh, tập trung ở những cổ phiếu dự kiến lọt rổ FTSE Russell như FPT, VNM, HPG, MWG hay nhóm hàng không vận tải có ACV, HVN.

Mặc dù vậy thanh khoản ba sàn hôm nay không cao khớp lệnh đạt 24.000 tỷ đồng cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng ở những phiên tăng đột biến. Khối ngoại như hai phiên trước đó bán ròng 458.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 391.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, FPT, MSN, VNM, SSI, TCB, KDH, NKG, VSC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCI, HDB, VIX, STB, TCX, VND, DXG, VRE, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 69.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 308.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HDB, VHM, VCI, MBB, VND, STB, VRE, VSC, TCX, MWG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: SHB, VIC, MSN, SSI, FPT, VNM, VPB, TCB, GEX.

Tự doanh mua ròng 145.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 223.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIX, CII, FPT, VNM, VSC, TCB, MSN, VRE, MWG, VIB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, DIG, GEX, VIC, MBB, HDB, FUEVFVND, SSI, HCM, E1VFVN30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 166.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 475.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIC, HPG, VSC, VHM, FPT, VNM, KHG, KDH, VIB, VCG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, SHB, VCI, STB, TCX, VPB, GEX, HDB, SSI, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.772,9 tỷ đồng, tăng +14,5% so với phiên liền trước và đóng góp 11,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với gần 20,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 592,3 tỷ đồng được Tổ chức và Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra còn có giao dịch nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận hơn 3,4 triệu đơn vị cổ phiếu GEE (trị giá 486,3 tỷ đồng) cho Tự doanh trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Dược phẩm trong khi giảm ở Bất động sản, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.