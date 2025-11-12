Blog chứng khoán: “Bear-trap” dưới 1600 điểm?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
iTrader
12/11/2025, 16:27
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Trọn hai phiên đầu tuần thị trường giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 1600 điểm với giá trị khớp lệnh HSX và HNX bình quân 19,6k tỷ/ngày, nhất là hôm qua chỉ đạt hơn 18,9k tỷ. Việc gãy một mốc hỗ trợ quan trọng nhưng không có bán tháo được xem là tín hiệu lạc quan. Điều này thúc đẩy tâm lý chấp nhận mạo hiểm hơn.
Việc thị trường đi vào giai đoạn “test” cung đã xác nhận kịch bản tích cực với lượng cung lỏng lẻo khá thấp và margin ít. Bên mua chờ đợi giá thấp và lệnh rớt lại nhiều. Sáng nay giao dịch rất nhỏ và giá cũng không giảm thêm. Kết quả là một bộ phận lệnh mua đã thay đổi giá, càng về cuối càng cuốn lên cao hơn, tạo nên một diễn biến tăng khá mạnh với khoảng 108 cổ phiếu trong VNI tăng hơn 2%.
Nhìn riêng thanh khoản chiều nay – giai đoạn giá tăng tốt nhất – thì mức giao dịch hơn 13k tỷ 2 sàn chưa tính thỏa thuận cũng không phải là lớn. Tuần trước trung bình các phiên chiều khớp cỡ 15,4k tỷ/ngày. Tuy nhiên điểm khác là biên độ giá tăng khá rộng. Như vậy đã có sự cộng hưởng của cầu nâng giá và khối lượng bán ít. Đây là điều kiện thuận lợi để giá mở biên độ lên.
Với phiên tăng mạnh hôm nay, câu hỏi đặt ra là thị trường liệu đã chạm đáy của đợt điều chỉnh này hay chưa? Trong một xu hướng giảm thỉnh thoảng xuất hiện phiên phục hồi mạnh cũng không phải là lạ. Về cơ bản VNI vẫn đang trong một nhịp giảm, ngưỡng 1600 điểm có tiềm năng là một đáy trong trường hợp diễn biến tới đây tiếp tục không phá vỡ mốc này. Mức tăng hôm nay tạo “vùng đệm” gần 32 điểm cho diễn biến “test” lại lần nữa. Hôm nay bên mua bị cuốn vào một nhịp giao dịch khá hưng phấn và nhanh, nhưng dòng tiền chắc chắn sẽ chậm lại trong vài phiên tới. Quá trình hình thành đáy không thể chỉ trong 1-2 phiên mà cần tạo nền. Điều này không chỉ quan trọng về mặt kỹ thuật, góp phần xác nhận hàng lỏng lẻo đã cạn, mà còn góp phần tạo suy nghĩ giống nhau, hay nói theo ngôn ngữ thị trường là sự đồng thuận.
Mặc dù VNI chưa chắc đã tạo đáy, nhưng cổ phiếu thì nhiều mã đã tạo đáy. Điều này đã nói nhiều lần trước đó, rằng cổ phiếu điều chỉnh 20-30% và sớm hơn chỉ số tới cả tháng trời thì dư địa giảm thêm không nhiều. Không ít cổ phiếu đã hình thành một nền giá nhiều tuần nay, số khác tạo đáy sau cao hơn. Việc VNI phản ứng tốt với mốc 1600 điểm chỉ là yếu tố hỗ trợ. Thậm chí ngay cả trong kịch bản xấu nhất là VNI thủng 1600 điểm thì chưa chắc các cổ phiếu đó sẽ xuất hiện thêm một nhịp giảm sâu mới.
Vì vậy nhịp “test” cung này là điều kiện để quan sát “độ cứng” của đáy cổ phiếu, chứ không phải với chỉ số. Điều cần làm là thu mua dần những cổ phiếu như vậy, vì tương quan rủi ro/lợi nhuận trong 3-6 tháng tới là rất hợp lý.
Thị trường phái sinh hôm nay thay đổi tâm lý khá nhanh. Buổi sáng F1 duy trì chiết khấu liên tục nhưng từ sau 11h khi VN30 vượt qua 1831.xx – cũng là vượt qua đỉnh cao đầu phiên - thì basis đảo dương. Hoạt động đóng Short diễn ra mạnh mẽ giúp nhịp tăng sau đó kéo dài và mượt, các nhịp chững lại ở chỉ số lẫn F1 đều nhỏ. Các trụ kéo chỉ số tăng vượt qua ngưỡng tối đa dự kiến là 1860.xx để lên trên 1871.xx. Những đầu tàu kéo quan trọng là VIC, VHM, FPT, TCB, CTG cũng có nhịp tăng intraday ổn định.
Với dòng tiền nâng giá tích cực hôm nay, tâm lý thị trường có vẻ hưng phấn. Tuy nhiên tâm lý này có duy trì bền hay không lại là chuyện khác. Với dư địa điểm số hôm nay thì diễn biến kiểm định vùng hỗ trợ 1600 điểm vẫn đang diễn ra. Chiến lược là bình tĩnh mua cổ phiếu ở nhịp giảm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1872.27. Cản gần nhất ngày mai là 1881; 1890; 1902; 1915; 1926; 1941. Hỗ trợ 1871; 1860; 1851; 1841; 1831; 1819; 1807.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó, được đánh giá là hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: