Chủ Nhật, 21/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

ASEAN dần khẳng định vai trò trung tâm trong dòng chảy FDI toàn cầu

Thanh Thủy

21/09/2025, 09:19

ASEAN đang khẳng định vị thế trung tâm FDI bất chấp biến động toàn cầu, với dòng vốn quốc tế tiếp tục dịch chuyển mạnh mẽ vào khu vực. Trong đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến được nhà đầu tư tin tưởng nhờ môi trường chính sách ổn định và triển vọng tăng trưởng tích cực….

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu quý 4/2025 của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), bất chấp những biến động liên quan đến chính sách thuế quan toàn cầu, các nền tảng kinh tế của ASEAN vẫn duy trì sự ổn định và sức bật mạnh mẽ. 

GIỮ VỮNG VỊ THẾ TRUNG TÂM CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực tiếp tục ghi nhận hiệu suất tích cực, đặc biệt sau khi Hoa Kỳ tạm hoãn áp dụng các mức thuế đối ứng.

Tính đến tháng 7/2025, tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN vào thị trường Mỹ đã tăng từ 10,8% trong năm 2024 lên 12,2%, đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ, sau Liên minh châu Âu (EU) và Mexico.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB, cho biết chỉ số PMI của khu vực đang có xu hướng cải thiện, phản ánh sự phục hồi trong hoạt động sản xuất bất chấp các bất ổn về thương mại. Lạm phát tại nhiều quốc gia ASEAN đã hạ nhiệt, tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

“Trong bối cảnh các doanh nghiệp toàn cầu tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ASEAN nổi lên như điểm đến hàng đầu cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với Singapore giữ vai trò trung tâm thu hút FDI trong khu vực”, ông Suan Teck Kin nhấn mạnh.

Theo Báo cáo Đầu tư Thế giới mới nhất của UNCTAD ngày 19/6, dòng vốn FDI vào ASEAN trong năm 2024 đạt 225 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng vượt trội so với mức tăng toàn cầu là 3,7%. Mặc dù vẫn thấp hơn so với mức tăng của Mỹ (19,6%) và EU (81,5%), ASEAN vẫn duy trì vị thế là một trong những điểm đến FDI hàng đầu thế giới, khẳng định vai trò trung tâm trong mạng lưới đầu tư quốc tế.

Trong đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu khu vực với lượng FDI đạt 143 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước, nhờ vai trò là trung tâm tài chính khu vực. Các quốc gia khác như Malaysia và Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, thúc đẩy số hóa và phát triển bền vững.

Ông Suan Teck Kin cho rằng ASEAN đã ghi nhận ba năm liên tiếp đạt mức kỷ lục về dòng vốn FDI và tổng kim ngạch thương mại, củng cố triển vọng tích cực khi khu vực tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2027. Những số liệu này tiếp tục khẳng định ASEAN là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Bên cạnh lợi thế về dân số trẻ và quy mô lớn, triển vọng tích cực của ASEAN trong những năm tới được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính.

Thứ nhất, sự phối hợp chính sách xuyên biên giới ngày càng tăng; Thứ hai, mức độ hội nhập sâu rộng giữa các ngành kinh tế trong nội khối; Thứ ba, môi trường hòa bình cùng với sự ổn định chính trị nội địa tương đối vững chắc.

FDI DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM

UOB cho biết dòng vốn FDI thực hiện đạt 13,6 tỷ USD tính đến tháng 7, cao hơn mức 12,6 tỷ USD cùng kỳ năm trước, cho thấy khả năng dòng vốn FDI cả năm có thể vượt mốc 20 tỷ USD (so với 25,4 tỷ USD trong năm 2024).

Mới đây, theo số liệu vừa được công bố từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục phản ánh rõ niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

“Với vai trò quan trọng của SMEs trong hệ sinh thái kinh tế địa phương, việc ban hành các chính sách hỗ trợ hình thành và duy trì sự phát triển của các doanh nghiệp này là rất cần thiết, nhằm đưa nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo bên cạnh sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia”.
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore).

UOB cũng đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam từ 6,9% lên 7,5%. "Trong giai đoạn 2026–2045, mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 7% là hoàn toàn khả thi đối với Việt Nam. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các chính sách cải cách và mở cửa hiện tại, cùng với đầu tư và thương mại, tiếp tục được thúc đẩy và thực thi hiệu quả", ông Suan Teck Kin nhận định.

Tuy nhiên, Việt Nam với mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, ông Suan Teck Kin cho biết còn rất nhiều yếu tố cần được triển khai, có thể dựa trên bài học kinh nghiệm từ các quốc gia như Singapore, Malaysia, Trung Quốc và nhiều nước khác. 

Tại nhiều quốc gia, các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đóng góp lớn vào GDP, tạo việc làm, nguồn thu thuế, và đổi mới sáng tạo. Ví dụ, tại Trung Quốc, SMEs chiếm 98,5% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 60% GDP và tạo ra 75% việc làm (OECD, 2022), bao gồm cả việc làm cho phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương. Tương tự, tại Singapore, SMEs tạo ra 72% việc làm và khoảng 47% GDP.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 8 tháng các năm 2021 - 2025 (tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 8 tháng các năm 2021 - 2025 (tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Bên cạnh đó, ông Suan Teck Kin cho rằng vai trò của Chính phủ rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho những lợi ích lâu dài thông qua việc đầu tư liên tục vào hạ tầng ngay từ bây giờ. Khoản đầu tư này bao gồm cả hạ tầng cứng và mềm như: cảng biển, đường sắt, đường bộ, sân bay, điện, nước, giáo dục, y tế và pháp lý. Chỉ khi có một nền tảng vững chắc từ việc cải thiện hạ tầng, thì đất nước mới có thể vươn cao và đứng vững.

"Chính phủ Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất thông qua việc giảm thiểu thủ tục hành chính. Đồng thời, Nghị quyết 68/NQ-TW được ban hành rất đúng thời điểm giúp ghi nhận và hỗ trợ việc nuôi dưỡng, phát triển các doanh nghiệp nội địa và hy vọng sẽ có những doanh nghiệp “đầu tàu” xuất hiện", chuyên gia tại UOB nhấn mạnh.

Rào cản phi thuế quan đang kìm hãm “dòng chảy” thương mại ASEAN

16:15, 27/06/2025

Rào cản phi thuế quan đang kìm hãm “dòng chảy” thương mại ASEAN

Việt Nam trong ASEAN: Hành trình kết nối hợp tác và phát triển bền vững

16:44, 23/12/2024

Việt Nam trong ASEAN: Hành trình kết nối hợp tác và phát triển bền vững

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

12:09, 06/09/2025

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Từ khóa:

ASEAN chuỗi cung ứng đầu tư FDI tăng trưởng thương mại việt nam

Đọc thêm

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Nhân dịp mở cửa tham quan Dinh thự Pháp tại TP.HCM, Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhấn mạnh ba ưu tiên trọng tâm trong bối cảnh quan hệ Pháp – Việt có nhiều hướng phát triển mới…

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) và chọn Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV Gas) là nhà đầu tư.

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Theo Thông báo số 493/TB-VPCP, việc hoàn thành các công trình giao thông và hạ tầng trọng điểm của quốc gia sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực....

TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

Nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ, và sau thời gian triển khai thí điểm ở một số tuyến đường, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện đã triển khai làn rẽ phải tại 14 giao lộ, gắn 794 biển cảnh báo và 800 bộ đèn tín hiệu dành riêng cho xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Đầu tư

2

Thay đổi kế hoạch kinh doanh, SHS không bán 20 triệu cổ phiếu SHB như đăng ký

Doanh nghiệp niêm yết

3

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Bất động sản

4

Thanh Hóa phê duyệt hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp bộ máy chính trị

Tài chính

5

Thanh Hóa tái cấu trúc 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy