Âu thuyền cảng cá Thọ Quang được quy hoạch là 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước

Theo Quy hoạch, thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ đầu tư 5 Trung tâm nghề cá lớn đồng bộ trong hệ thống các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần thủy sản tại các vùng biển.

Các Trung tâm nghề cá lớn bao gồm: Trung tâm hậu cần nghề cá lớn Đà Nẵng gắn với ngư trường biển Đông và Hoàng Sa tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ( Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang); Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường vịnh Bắc Bộ tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa gắn với ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa tại phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm nghề cá lớn Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam Bộ tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ tại xã Tây Yên A, huyện An Biên và xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Quy hoạch nêu rõ, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng thủy sản, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược, cần đầu tư phục vụ hoạt động khai thác thủy sản hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tàu cá vào tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn

Mục tiêu chung đến năm 2030, Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá nhằm hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành thủy sản, đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nghề cá, tăng cường hội nhập quốc tế; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên quy mô cả nước thành một hệ thống liên hoàn, liên vùng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển theo hướng tích hợp, gia tăng giá trị khai thác sử dụng với một số chỉ tiêu sau: Hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản/năm (gồm 100% sản lượng hải sản khai thác và một phần sản lượng nuôi trồng thủy sản trên biển); đảm bảo thực hiện công tác quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảm bảo sức chứa trên 83.600 tàu cá neo đậu tránh trú bão an toàn. 100% cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được bố trí sử dụng đất, mặt nước theo quy định tại Điều 78, Điều 84 của Luật Thủy sản 2017.

Cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực thực hiện các dịch vụ tại cảng cá, đáp ứng tốt nhu cầu hậu cần nghề cá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và thực phẩm cho nhân dân, tích hợp phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và quốc phòng an ninh tại những nơi phù hợp.

Cụ thể là: Tất cả các cảng cá loại I thuộc Trung tâm nghề cá lớn được xây dựng có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, có dây chuyền xếp dỡ hàng hóa đồng bộ, hiện đại, cơ giới hóa 100%. Tất cả các cảng cá loại I được xây dựng có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, có dây chuyền xếp dỡ hàng hóa đồng bộ, cơ giới hóa 90%. Áp dụng hình thức quản trị số tại tất cả các cảng cá loại I

Tất cả các cảng cá loại II được xây dựng có kết cấu hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị chủ yếu xếp dỡ hàng hóa được cơ giới hóa 70%.

Trong giai đoạn 2021 - 2025 tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cảng cá loại I tại 5 Trung tâm nghề cá lớn, các cảng cá loại I và các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng được chuyển tiếp từ quy hoạch thời kỳ trước là những nơi có số lượng tàu cá lớn, thường xuyên vào neo đậu; các dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên các tuyến đảo, các dự án kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh.

Đến năm 2050, hệ thống cảng cá được phát triển đồng bộ, toàn diện, hiện đại, ngang tầm với các cảng cá lớn trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh. Các cảng cá loại I trong Trung tâm nghề cá lớn đóng vai trò cửa ngõ quốc tế là các mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu, có sức cạnh tranh cao.

Với mục tiêu xây dựng âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (cơ sở hậu cần nghề cá lớn nhất các tỉnh duyên hải miền Trung) trở thành cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ các tiện ích, đồng thời vừa đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trú tránh bão, vừa là điểm đến tham quan phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước; UBND TP. Đà Nẵng đã đầu tư 217,5 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng (giai đoạn 1).

Giai đoạn 2, năm 2024 thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư thêm 250 tỷ đồng để nạo vét bùn đáy, nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng tiêu chí là cảng cá loại I (đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá), đồng thời cải thiện căn bản môi trường xung quanh gắn với phát triển dịch vụ du lịch.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, cho biết từ nguồn kinh phí của thành phố, Âu thuyền cảng cá được xây dựng mới thêm 1 bến cập tàu với chiều dài 150m, rộng 9,5m, có mái che, bảo đảm cho nhiều tàu cá trực tiếp cập bến cùng lúc thay vì phải cập tàu thành nhiều hàng để bốc, dỡ thủy sản và tiếp nhận nhiên liệu, lương thực thực phẩm, nước ngọt, đá cây… chuẩn bị cho những chuyến đi biển dài ngày.

Tại bến tàu số 2 được nối dài thêm hơn 80m, có mái che; phía sau bến tàu được xây dựng sân nền bêtông rộng hơn 8.000 m2 để tập kết, vận chuyển hải sản khi tàu về bến. Tại bến này còn được xây dựng nhà lồng nối với chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, giúp che nắng, mưa cho những người mua bán hải sản.

Cùng với đó, Trạm xử lý nước thải cũng được cải tạo nâng cấp từ 300m3/ngày đêm lên 400m3/ngày đêm…

Sau khi hoàn thành các hạng mục nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai doạn 1), các hoạt động bốc, dỡ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo các điều kiện an toàn lao động cho ngư dân và các tiểu thương buôn bán hải sản trong khu vực chợ.

Tiếp đó, các hạng mục của giai đoạn 2 được kết nối bến số 1 và số 3 với bến số 2 và bến mới được xây dựng, đồng thời nâng cấp, cải tạo chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, xây dựng thêm 1 trạm xử lý nước thải 400m3/ ngày đêm, nâng cấp đường nội bộ và hệ thống thu gom, thoát nước mưa và một số hạng mục phụ trợ khác.

Theo ông Lại, cuối năm 2024, Dự án này hoàn thành sẽ giúp nâng cao năng lực, công suất và hiệu quả các hoạt động của cảng cá và tăng thêm sự nhộn nhịp của chợ đầu mối thủy sản, đồng thời cải thiện căn bản môi trường trong khu vực, đặc biệt là môi trường nước trong âu thuyền…

“Lãnh đạo TP. Đà Nẵng rất quyết tâm nhằm biến khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thành Trung tâm dịch vụ nghề cá lớn của khu vực miền Trung với đầy đủ các tiện ích dịch vụ hậu cần nghề cá, thu hút lượng lớn tàu thuyền đánh bắt ra vào, mở rộng giao thương hàng hóa hải sản tươi sống, thu hút khách du lịch tham quan mua sắm”…, ông Nguyễn Lại nhấn mạnh.