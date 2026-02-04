Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

5 nội dung cụ thể để triển khai thi hành Luật Công nghệ cao

Hạ Chi

04/02/2026, 11:15

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghệ cao được ban hành nhằm xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công nghệ cao...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghệ cao (Kế hoạch).

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công nghệ cao, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm "06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả".

Đồng thời, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Kế hoạch đưa ra 5 nội dung nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện như sau. 

Một là, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Hai là, phổ biến, giáo dục về nội dung của Luật thực hiện theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác của Chính phủ.

Ba là, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức các hội nghị, tọa đàm quán triệt, truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ này ở địa phương mình.

Bốn là, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện hàng năm việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật Công nghệ cao, có báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thi hành Luật.

Năm là, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên biên soạn tài liệu, hướng dẫn áp dụng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý kiến nghị (nếu có).

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đổi mới sáng tạo và nhân lực - “cầu nối” đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu

10:56, 02/02/2026

Đổi mới sáng tạo và nhân lực - “cầu nối” đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

14:13, 31/01/2026

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

Doanh thu ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ trong tháng 1

09:36, 30/01/2026

Doanh thu ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ trong tháng 1

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ cao kinh tế số Luật Công nghệ cao thực hiện Luật Công nghệ cao

Chủ đề:

Luật Công nghệ cao (sửa đổi)

Đọc thêm

Báo chí là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến với người dân và doanh nghiệp

Báo chí là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến với người dân và doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển...

Google lội ngược dòng, trở thành

Google lội ngược dòng, trở thành "ngôi sao" trong cuộc đua AI

Trái ngược với tình cảnh một năm trước, Google giờ đây đang nhận được nhiều sự ủng hộ của Phố Wall trong cuộc đua AI...

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ

TP. Hồ Chí Minh chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức và kinh tế số được xem là lựa chọn tất yếu và là “chìa khóa” để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế…

Chi phí để vận hành trung tâm dữ liệu ngoài không gian của Elon Musk có thể lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm

Chi phí để vận hành trung tâm dữ liệu ngoài không gian của Elon Musk có thể lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk được cho là đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ngoài không gian, vận hành bằng mạng lưới khoảng 1 triệu vệ tinh. Tuy nhiên, các ước tính ban đầu cho thấy việc hiện thực hóa ý tưởng này có thể đòi hỏi mức chi phí khổng lồ…

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy